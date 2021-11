En 1995, un episodio de The Jenny Jones Show nunca salió al aire porque sus sujetos estuvieron involucrados en un asesinato. Jonathan Schmitz fue incluido en el programa para que su amigo Scott Amedure pudiera confesar sus sentimientos románticos hacia Schmitz. Schmitz luego mató a Amedure.

El caso es uno de los temas que aparecen en la nueva serie de Netflix Trial by Media, que examina “algunos de los juicios más dramáticos y memorables de la historia reciente” a través de la lente de la idea de que “los dramas judiciales se han transformado cada vez más en una forma de entretenimiento”.

Esto es lo que necesita saber sobre lo que le sucedió al periodista Jenny Jones después de los incidentes de lo que se conoció como el “Talk Show Murder” y dónde se encuentra ahora.

Video related to the jenny jones show: el programa fue criticado en los 90 por un asesinato

Jones tiene un sitio web personal en el que se ocupa mucho de su fundación homónima y de “Los héroes de Jenny”, un programa en el que da dinero a las personas que quieren colaborar en sus comunidades. Recientemente, donó $ 60,000 para dividirlos entre 11 departamentos de bomberos voluntarios para comprar trajes de seguridad.

También tiene una web llamada JennyCanCook.com y un canal de YouTube donde ofrece demostraciones de cocina, aunque no ha publicado nada en él desde julio de 2018.

Además de la condena de Schmitz por asesinato en segundo grado, que lo llevó a prisión hasta su liberación en 2017, la familia Amedure demandó a The Jenny Jones Show por homicidio culposo por el papel que desempeñó en la muerte de Amedure. El jurado deliberó durante siete horas y emitió un veredicto de 8-1 a favor de la familia.

El jurado ordenó a Warner Bros. y Telepictures Productions a pagar a la familia de Amedure $ 5 millones por dolor y sufrimiento, $ 20 millones por la pérdida de Amedure y $ 6.500 por gastos funerarios, según el Washington Post. La presentadora Jones no era una acusada, pero testificó en el juicio y le dijo al tribunal que su programa era “un programa de entrevistas muy alegre. Creo que la audiencia se relaciona con eso. Creo que casi todo el mundo en algún momento ha tenido enamoramientos en sus vidas. Algunas personas optan por revelar el enamoramiento en la televisión”.

Después de que se dictara el veredicto, Jones calificó la sentencia como “indignante” y dijo que la “conmocionó y entristeció”. Sin embargo, reconoció que “la única tragedia real aquí es que Scott Amedure perdió la vida”.

Los acusados ​​apelaron el veredicto y en 2002, la Corte de Apelaciones de Michigan lo anuló. Decidieron que si bien el programa “puede ser considerado como el epítome del mal gusto y el sensacionalismo”, dijeron que el asesinato de Amedure fue “completamente imprevisible” y que el programa “no tenía el deber de anticipar y prevenir el asesinato cometido por Schmitz tres días después de salir del estudio”, según Variety.

Luego, en 2003, la Corte Suprema del Estado de Michigan se negó a escuchar la apelación de la familia Amedure sobre el asunto, por lo que Warner Bros. nunca tuvo que pagar a la familia Amedure los perjuicios del acuerdo.

A pesar del incidente de Schmitz-Amedure, The Jenny Jones Show se emitió hasta 2003. En una entrevista de 1999 con Dateline: NBC, Jones habló con Jane Pauley sobre la demanda:

“Los titulares decían que le tendimos una emboscada a Schmitz. No quería escuchar la palabra ‘emboscada’ más porque sabía que no lo era”, dijo Jones, y agregó: “Recuerdo una carta que recibí por correo que decía ‘tienes sangre en tus manos.'”

Continuó insistiendo en que sabía que Schmitz no fue humillado porque “él eligió estar allí”. “Él podría haber elegido no aparecer. Podría habernos dicho en el último minuto que no quería hacerlo”, dijo. Agregó que pese a que Schmitz sospechaba que Amedure estaba enamorado de él, decidió hacer el programa de todos modos.

También dijo que después de que terminara el programa, Amedure, Schmitz y su amiga Donna (que también estaba en el programa), salieron a beber juntos.

Cuando Pauley señaló que tal vez Schmitz no debería haber aparecido en el programa debido a su historial de enfermedades mentales e intentos de suicidio, Jones dijo que los amigos de Schmitz les dijeron que estaba lo suficientemente bien como para participar en el programa.

Jones también dijo que nada sobre la forma en que hacían el programa cambió después de la muerte de Amedure.

“No creo que nadie en el programa haya hecho nada malo. Nadie fue despedido, nadie fue atacado porque nadie hizo nada malo”, dijo Jones.

Trial By Media está disponible en Netflix.