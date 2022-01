Texas: Lluvia de peces sorprende a vecinos de Texarkana – Fotos y Videos

Los vecinos de la ciudad de Texarkana, en el estado de Texas, fueron sorprendidos el pasado miércoles por una inesperada lluvia de peces que cayó del cielo durante varios minutos, en un fenómeno tan sorpresivo como irreal para cerrar el año 2021.

Si bien este episodio dejó boaquiabiertos a los residentes, las autoridades de Texarkana emitieron un comunicado en el que precisaron por qué se desarrolló el fenómeno meteorológico poco habitual para el lugar.

Según dice el comunicado difundido por Facebook, “la lluvia animal es un fenómeno que se produce cuando pequeños animales acuáticos como ranas, cangrejos y pequeños peces son barridos en trombas marinas o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la tierra. Luego llovió al mismo tiempo que la lluvia”.

Las autoridades locales también precisaron que es poco común este fenómeno, pero alentaron a la comunidad a que compartan las fotos de los peces que fueron encontrando en sus caminos.

James Audirsch le dijo a WCIA que estaba trabajando en un concesionario de autos usados ​​cuando escuchó ruidos fuertes afuera.

“Hubo un fuerte trueno, y cuando abrimos la puerta de la bahía, miré hacia afuera y estaba lloviendo muy fuerte y un pez cayó al suelo”, dijo al citado medio.

El video de seguridad en tomado por empleados del Discount Wheel and Tire, ubicado al este de Texas, muestra una fuerte lluvia cayendo el miércoles por la tarde, pero para sorpresa de muchos también había peces que caían del cielo.

En consecuencia de lo que estaba ocurriendo, los empleados de Discount Wheel and Tire pasaron de instalar neumáticos a retirar peces muertos del estacionamiento.

“Los ves a todos tendidos allí; brillan ”, dijo Jeanie Tucker, un residente de Texarkana, según recoge KSLA.

Aún sorprendida por lo que se había encontrado en Magnolia Street, Tucker agregó: “No puedo creerlo. No sé cuándo sucedió. Nunca lo había visto antes. Algo los hizo añicos a todos. Solo había cabezas y cuerpos sin cabezas”.

KSLA explica que la lluvia de animales ocurre cuando pequeños animales como peces, ranas, serpientes y pájaros son arrastrados por trombas marinas o corrientes ascendentes.

Michael Berry, del Servicio Meteorológico Nacional en Shreveport, dice que aunque es raro, este tipo de evento ocurre.

“La única forma en que sé que puede producir estos pequeños peces que caen del cielo con una tormenta eléctrica sería una pequeña tromba marina que haya succionado el agua y cualquier cosa en el agua hacia la base de la nube”, dijo Berry al citado medio de noticias.

El estado de California reportó una lluvia de peces en 2017

Esta no es la primera vez que caen peces del cielo. En 2017, maestros y estudiantes de una escuela primaria en Oroville, California, informaron haber visto un centenar de peces aterrizar en el patio y el techo de la escuela, según KTVU.

“Es inexplicable”, dijo Andrew James, gerente comercial del distrito.

Por ese entonces, James señaló que la escuela primaria Stanford Avenue no está muy lejos de la presa de Oroville, que fue noticia este invierno cuando uno de sus aliviaderos casi colapsa debido a un diluvio de agua de lluvia. Además, un criadero de peces también está a 800 metros de distancia del centro de educación.

