Tex Watson, cuyo nombre completo es Charles ‘Tex’ Watson es uno de los personajes que aparece en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Tex Watson era el cabecilla de un grupo de asesinos que se presentaron en la propiedad de Sharon Tate y la mataron. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera historia de Tex Watson y dónde está el miembro de la familia Manson hoy?

Esto es lo que necesita saber:

A Tex Watson se le negó la libertad condicional en 2016 – otra vez





Video Video related to tex watson, asesino de la familia manson: ¿dónde está actualmente? 2021-06-04T20:36:27-04:00

A Tex Watson se le negó la libertad condicional en 2016 a los 70 años. Según Los Angeles Times, originalmente fue condenado a muerte por los asesinatos de Sharon Tate y otras seis personas. Sin embargo, en 1973, cuando la Corte Suprema del estado declaró inconstitucional la pena de muerte y su sentencia se convirtió en cadena perpetua, informó el Times.

La denegación de la libertad condicional de 2016 fue la decimoséptima vez en la que una junta de libertad condicional rechazó la solicitud de Watson de ser liberado. Es elegible para la libertad nuevamente este año. En 2011, en una audiencia de libertad condicional para Watson, Patrick Sequeira describió a Watson como el líder de la masacre de Tate, afirmando lo que les dijo a sus víctimas: “Yo soy el diablo. Estoy aquí para hacer los negocios del diablo”.

“Su papel dentro de la familia fue importante”, dijo Sequeira, según el Times. “Él era esencialmente el principal asesino a sueldo. Estas no fueron acciones impulsivas. Asesinar a siete personas en dos noches no fue una acción impulsiva”.

Sin embargo, en 2011, según el Times, Watson afirmó: “Mi corazón está lleno de remordimiento por la tragedia que causé a tanta gente. Lamento mucho haberme permitido llegar al punto de no valorar la vida”.

En 2018, un escritor del Huffington Post describió una reunión en la prisión con Watson y escribió: “Estaba bien arreglado y bien afeitado, su postura posiblemente era mejor que la mía mientras yo me sentaba encorvado sobre mi bloc de notas y mis lápices”.

Watson tenía solo 23 años cuando ocurrieron los asesinatos en 1969.

En 2013, Watson fue atacado en prisión. Un preso lo apuñaló por la espalda.

Según Rolling Stone, Tex Watson era una ex estrella de fútbol de la escuela secundaria de Dallas, Texas, que abandonó la universidad y viajó a California. Su vida cambió cuando conoció a Charles Manson y, de hecho, vivió en Spahn Movie Ranch.

Según Texas Monthly, mientras estaba entre rejas, Watson “se casó, tuvo cuatro hijos y creó una iglesia dentro de la cárcel”. Eso fue antes de que se prohibieran las visitas conyugales a las personas que cumplían cadena perpetua. Estaba casado con su esposa, Kristin.

Según Oxygen, Kristin Joan Svege conoció a Watson escribiéndole en prisión. Tuvieron cuatro hijos juntos pero se divorciaron en 2003.

Su sitio web entra en gran detalle sobre su transformación. “Mi pensamiento irracional provocó una cadena de emociones destructivas y comportamiento pecaminoso”, escribió.

La página de biografía del sitio web explica: “Charles nació en 1945 en Dallas, Texas. Creció en Copeville, 35 millas al norte de Dallas. Se fue a California en 1967, creyendo que el oeste prometía satisfacción a través de las drogas, el sexo y el rock ‘n roll”.

En California, sin embargo, “se matriculó en la universidad y consiguió un trabajo, pero pronto se retiró a cambio de una vida más alocada. Conoció a Manson y terminó convirtiéndose en miembro de la Familia Manson. Formó parte de este grupo durante un año. Su participación en los asesinatos de Manson en 1969 es una parte de la historia que lamenta profundamente”.

El sitio web continúa: “Cristo entró en su corazón y lo llamó. Comenzó a formarse y fue coautor del libro ¿Morirás por mí? en 1978. Este libro ha tocado espiritualmente a miles de prisioneros. Fundó una iglesia en 1980 y se convirtió en sacerdote en 1981. Ha pasado todos estos años enseñando el camino del Señor a los prisioneros y a otras personas en todo el mundo”.