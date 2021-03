Testigo presenció doble asesinato en una llamada en Zoom: Carol Brown y Kenneth Preston

Un hombre y una mujer fueron encontrados fatídicamente apuñalados en el interior de una vivienda ubicada en Altadena, California. De acuerdo con un reporte policial, un testigo presenció el doble asesinato a través de una videollamada que sostenía con una de las víctimas al momento del ataque.

Pasadena Star News reveló que las víctimas fueron identificadas por los agentes policiales como Carol Brown, de 67 años y su hermano, Kenneth Preston, de 69 años.

El medio de comunicación agregó que Brown se encontraba en la sala de estar de su residencia en una videollamada en Zoom con un compañero de trabajo cuando parte del incidente fue captado por su cámara.

De acuerdo con un reporte policial, el colega de Brown vio a un hombre arrastando a otro hombre a la sala de estar e inmediatamente llamó al 911 en horas de la tarde del pasado lunes, 22 de marzo.

.@ALDLASD found two people dead at an #Altadena home after coworkers watched a woman get kidnapped during a Zoom meeting and called 911. Person of interest detained after returning in one of the victim's cars. @RickCBSLA reports. #CBSLA https://t.co/Vpruvm3aGi pic.twitter.com/P7EKbWqgpf

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) March 23, 2021