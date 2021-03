El Cuerpo de Infantería de Arizona manda un test de orina a la dirección equivocada

Andrea Fisher, una sargento del Cuerpo de Infantería de Marina en Arizona, recibió un paquete extraño a principios de este mes que provocó una investigación por parte de la Infantería de Marina: una caja de muestras de orina para análisis de drogas.

El Marine Corps Times informó que el Cuerpo de Infantería de Marina inició una investigación sobre el incidente en el 5º Batallón, 11º Regimiento de la Infantería de Marina, y confirmó que una caja que contenía cuatro paquetes de muestras de orina de prueba de drogas se envió por correo a un residente de Arizona. Se suponía que iban a ser enviados a un centro de pruebas de la Marina en Illinois.

“La Infantería de Marina me envió una caja llena de mierda”, escribió la residente de Arizona en Twitter. “Ni siquiera estoy bromeando”.

Business Insider identificó a la mujer como la sargento Andrea Fisher a través de un tweet que publicó en febrero, que mostraba su certificado de promoción del Cuerpo de Marines. El nombre de Fisher también aparece en la etiqueta de envío de las cajas, que compartió en una foto. La etiqueta de envío fue redactada para ocultar su información personal.

Esto es lo que necesita saber:

El mayor Kendra Motz, director de estrategia y operaciones de comunicación de la 1ª División de Infantería de Marina, dijo al Marine Corps Times que se les informó del incidente y recuperaron los paquetes el jueves 4 de marzo.

Mientras que la Infantería de Marina todavía estaba investigando qué causó exactamente el error de envío, Motz dijo que la investigación determinó que la caja no se envió intencionalmente a la dirección incorrecta.

“Marine Corps Installation – West ha iniciado una investigación sobre las acciones que ocurrieron después de que las cajas fueron entregadas a la dirección incorrecta”, escribió Motz en un correo electrónico al Marine Corps Times.

Fisher tuiteó una foto de las cajas el 1 de marzo, que incluía etiquetas de advertencia de peligro biológico. Las cuatro muestras dentro de la caja estaban etiquetadas como “MUESTRAS CLÍNICAS – MUESTRAS DE ORINA” y estaban dirigidas al Laboratorio de Detección de Drogas de la Marina en Great Lakes, Illinois. La caja exterior, una caja de envío prioritaria, tenía una etiqueta de dirección del Servicio Postal de EEUU con el nombre y la dirección de Fisher.

