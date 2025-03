Terromoto de magnitud de 7,7 en Tailandia y Myanmar- VIDEOS

Los equipos de rescate buscan desesperadamente supervivientes en Myanmar tras el mayor terremoto en más de un siglo, que destruyó varios edificios. En el terremoto de magnitud de 7,7 dejo al menos 1.000 personas fallecidas. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la cifra de muertos podría superar los 10.000. Los esfuerzos se han visto obstaculizados por la escasez de maquinaria pesada.

El primer apoyo internacional ha comenzado a llegar tras una inusual petición de ayuda del gobierno militar. Un equipo chino llegó al país el sábado por la mañana, según medios estatales, mientras que India envió un equipo de rescate y médico junto con ayuda urgente.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

Myanmar

1,000+ dead in massive Myanmar quake It's the biggest earthquake to hit country in over a century. USGS estimates death toll from Myanmar earthquake could be more than 10,000 (CNN)#Myanmar #Earthquake pic.twitter.com/YShH4ANCvR — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) March 29, 2025



Myanmar, uno de los países más pobres de Asia, se está recuperando de una guerra civil desatada por un golpe militar en 2021. La precaria infraestructura del país impide que el país esté preparado para afrontar grandes desastres naturales. Los grupos de ayuda humanitaria afirman que los cortes de comunicación y las carreteras dañadas dificultan el acceso a las personas que necesitan ayuda.

El director de una organización humanitaria en Myanmar dijo que podría llevar años para que algunas áreas duramente afectadas se reconstruyan tras ser azotadas por el terremoto de magnitud 7,7.

Bangkok

Earthquake in Thailand from the height of a building, how crazy! pic.twitter.com/cEvblboTZQ — The Figen (@TheFigen_) March 29, 2025

El terremoto provocó el derrumbe de edificios a cientos de millas de distancia. Al menos 10 personas han muerto en la capital tailandesa, mientras las autoridades se apresuran a liberar a más de 100 que se cree que están atrapadas bajo los escombros de un rascacielos en construcción. Se han detectado señales de vida. “Aún existe la posibilidad de encontrar más cuerpos, ya que algunos están atrapados bajo la estructura del edificio”, declaró el viceprimer ministro Anutin Charnvirakul a la prensa en una entrevista. “Se necesitan técnicas especiales para retirar estos cuerpos de forma segura y evitar nuevos derrumbes causados ​​por el desplazamiento de elementos estructurales”.