¿Hay tensión entre Marco Rubio y Elon Musk?

Durante este jueves 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo una reunión del gabinete del presidente Donald Trump, en donde varios medios de comunicación información que se presentaron tensiones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el multimillonario y CEO de Tesla, Elon Musk, así lo reportó ABC News.

De acuerdo con información de The New York Times, los hechos ocurrieron cuando el ex senador de la Florida, Marco Rubio sostuvo una acalorada discusión sobre los recortes de personal que Rubio ha llevado a cabo, ante lo cual comenzaron los ataques por parte de Elon Musk, quien le dijo que el solo era “bueno en la televisión”, todo esto ante la mirada del presidente Donald Trump.

Además, Elon Musk dijo que Marco Rubio no había despedido a nadie ante lo cual el el secretario de Estado dijo que 1,500 empleados del Departamento de Estado se habían acogido a la jubilación anticipada. En medio de este rifirrafe, Marco Rubio le dijo sarcásticamente a Elon Musk que volviera a contratar a todas esas personas sólo para poder hacer un espectáculo despidiéndolas de nuevo.

Después de la discusión Donald Trump intervino para defender a Marco Rubio diciendo que hacía un “gran trabajo”.

Luego de lo sucedido y de lo publicado por The New York Times un periodista decidió conocer más de lo que había pasado al interior de la reunión entre Donald Trump y sus más de 20 asesores, y durante una sesión con periodistas en el Despacho Oval, le preguntó si habían existido tales choques entre Marco Rubio y Elon Musk.

Y a decir verdad, Donald Trump no se lo tomó nada bien, pues calificó al periodista “alborotador” por hacerle esa pregunta. “No choques, yo estaba allí, tú solo eres un alborotador. Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico. Marco lo ha hecho increíblemente como secretario de Estado. Y Elon es un tipo único y ha hecho un trabajo fantástico”, fueron las declaraciones de Trump, según Aristeguinoticias.com

Pero, el tema no paró allí, pues Donald Trump quien estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo, “Y no se supone que hagas esa pregunta porque estamos hablando de la Copa del Mundo. Elon se lleva muy bien con Marco y ambos están haciendo un trabajo fantástico. No hay ningún conflicto”, añadió el máximo mandatario.

Finalmente, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que tampoco hablaría de dicho tema. “Como dijo el presidente Trump, esta fue una reunión excelente y productiva entre los miembros de su equipo para discutir las medidas de reducción de costos y la dotación de personal en todo el gobierno federal. Todos están trabajando como un solo equipo para ayudar al presidente Trump a cumplir su promesa de hacer que nuestro gobierno sea más eficiente”, dijo Leavitt, en declaraciones citadas por The Hill.

