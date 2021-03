Telemundo transmitirá especial sobre el Coronavirus: ¿Cuándo?, ¿Hora?

Tras un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el Coronavirus como una pandemia global, Noticias Telemundo presentará un especial en vivo de noticias, “COVID: Un Año” el jueves 11 de marzo, con reportajes especiales sobre el impacto social y económico de la crisis del coronavirus y los desafíos a largo plazo.

Los presentadores José Díaz-Balart, Arantxa Loizaga y Julio Vaqueiro transmitirán en vivo desde el Hospital Jackson Memorial de Miami durante una edición especial del noticiero principal de Noticias Telemundo a las 6:30 P.M. ET/ 5:30 P.M. CT.

El especial hará un resumen del año a través de historias de médicos, enfermeras y pacientes de uno de los principales hospitales públicos de Estados Unidos.

Edición Especial Noticias Telemundo | Coronavirus 1 Año | TelemundoEl equipo completo de Telemundo Noticias, José Díaz-Balart, Arantxa Loizaga y Julio Vaqueiro transmite en vivo desde el Hospital Jackson Memorial de Miami, Florida, cuando se cumple un año del inicio de la Pandemia de Coronavirus. Para estar junto a los verdaderos héroes, médicos, personal sanitario, los enfermos y sus familias. Mira Edición Especial, Coronavirus… 2021-03-09T19:20:43Z

“COVID: Un año” presentará historias de familias que han perdido seres queridos durante la pandemia y los desafíos económicos que muchos latinos están enfrentando. El especial también explorará lo que el personal médico ha aprendido sobre el COVID-19 y los próximos pasos a seguir en la campaña de vacunación.

Otros reportajes se transmitirán a lo largo de la semana en el programa matutino de Telemundo, “hoy Día”, y en la revista noticiosa, “Al Rojo Vivo”. El equipo digital de Noticias Telemundo publicará historias, videos e imágenes de cómo la vida ha cambiado desde el 11 de marzo de 2020.

“COVID: Un año” también estará disponible a través del sitio web oficial de Noticias Telemundo, la aplicación móvil Noticias Telemundo, YouTube y Facebook con contenido adicional.

Durante la programación de esta semana, Telemundo seguirá destacando Planifica Tu Vacuna, una campaña de concientización a nivel nacional y una herramienta digital de Comcast NBCUniversal. En el marco de esta iniciativa, Telemundo está proporcionando noticias, información y recursos en español para ayudar a los latinos a navegar el proceso de vacunación.

Telemundo trabaja con organizaciones latinas para brindar charlas con expertos de salud por el COVID-19

Con el propósito de ampliar los esfuerzos por combatir el COVID-19, Telemundo se ha asociado con organizaciones latinas nacionales para lanzar una serie de líneas telefónicas nacionales y locales, charlas con expertos médicos disponibles a través del internet, y campañas en los medios sociales a medida que continúa el despliegue de la vacuna en contra el virus.

Entre las organizaciones asociadas se encuentran Congressional Hispanic Caucus Institute, Congressional Hispanic Leadership Institute, Hispanic Federation, Hispanic Heritage Foundation, LULAC, National Association of Hispanic Elected Officials (NALEO), National Hispanic Medical Association, UnidosUS y el U.S. Hispanic Chamber of Commerce.

¿Cuántos casos de Coronavirus existen en los Estados Unidos?

Según un estudio del diario The New York Times, más de 29.160.700 personas se han infectado en Estados Unidos con Coronavirus y al menos 526.700 de ellas han fallecido.

La publicación estadounidense señaló que New York, New Jersey, Rhode Island, Florida y Vermont son los lugares con el mayor número de nuevos casos de personas contagiadas con el virus con un promedio diario de 15 individuos por cada 100 mil habitantes.

Nebraska, Iowa, Minnesota e Illinois son algunos de los estados con el menor número de nuevos casos con COVID-19 en las ultimas semanas, detalló The New York Times.