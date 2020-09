¿Un latino podría reemplazar a Ruth Bader en la Corte Suprema?: Trump quiere que sea este senador

El presidente Donald Trump promocionó al senador estadounidense Ted Cruz como un posible candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos durante un mitin del 18 de septiembre en Minnesota. Sin embargo, Trump aparentemente no estaba al tanto de la noticia de que Ruth Bader Ginsburg acababa de morir, cuando hizo los comentarios sobre Cruz.

Ginsburg, el ícono feminista que se convirtió en una incondicional liberal en la Corte Suprema de los Estados Unidos, murió a la edad de 87 años, este viernes, según informó NPR, donde se aseguró que la magistrada murió de “complicaciones de cáncer metastásico de páncreas”.

Bloomberg señaló: “Sin darse cuenta de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, Trump promociona a Ted Cruz para la Corte Suprema en su mitin de campaña el viernes por la noche en Bemidji, Minnesota”.

Unaware of Ruth Bader Ginsburg’s death, Trump touts Ted Cruz for the Supreme Court at his campaign rally on Friday evening in Bemidji, Minnesota pic.twitter.com/85l4hg3I5z — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 19, 2020

Trump mencionó a Ted Cruz en el contexto de hablar sobre la última victoria de Cruz en el Senado. “Yo también ayudé mucho. Estuve con Ted todo el tiempo y creo que Ted lo apreció. Incluso dije que voy a poner a Ted Cruz como una de las personas de la Corte Suprema”, dijo Trump.

“Saben por qué lo hice, porque quería asegurarme de tener a alguien en la lista de unas 45 personas increíbles, las más inteligentes, las mejores, la absoluta ‘crème de la crème’, las mejores mentes del país, conservadoras, las que creen en la Constitución. Pequeñas cosas como esta. Pero dije que tenía que agregar a alguien a quien nos aseguraremos de que podamos obtener la aprobación. El único en el que podía pensar era en Ted. Obtendrá 50 votos republicanos y 50 votos demócratas. Harán cualquier cosa para sacarlo del Senado. Pero bromeo cuando le digo eso a Red, y le digo todo el tiempo, el único que sé que obtendrá 100 votos en el Senado es Ted”, agregó el mandatario.

President Trump on death of Justice Ginsburg: "She just died? Wow. I didn't know that…She led an amazing life. What else can you say? She was an amazing woman, whether you agree or not. She was an amazing woman who led an amazing life. I'm actually sad to hear that." pic.twitter.com/6oKuL671qO — CSPAN (@cspan) September 19, 2020

Trump agregó de Ted Cruz: “Es un gran tipo; es un tipo brillante “.

El mandatario se puso al día con las noticias sobre Ginsburg después del mitin, donde dijo, según C-Span, “¿Ella acaba de morir? Guau. Yo no lo sabía. Me lo estás contando ahora por primera vez. Llevó una vida asombrosa. ¿Qué más puedo decir? Ella era una mujer asombrosa. Estuviera de acuerdo o no con ella. Ella era una mujer asombrosa que llevó una vida asombrosa. Me entristece escuchar eso”.

Trump holds 'Great American Comeback' event in MinnesotaThe President delivers remarks at a Great American Comeback event in Bemidji, MN. Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number one network in… 2020-09-19T01:22:44Z

Puede ver el mitin del presidente arriba.

“Ver este mitin de Trump en Bemidji, MN es alucinante. Todo el mundo sabía que Ruth Bader Ginsburg había muerto excepto, aparentemente, el hombre más poderoso del mundo”, escribió Jeff Brady, corresponsal de NPR.

Remembering Ruth Bader Ginsburg | NYT NewsRuth Bader Ginsburg has died. The second woman to serve on the Supreme Court, she had powerful opinions that made her a cultural icon. She was 87. Subscribe: http://bit.ly/U8Ys7n More from The New York Times Video: http://nytimes.com/video ———- Whether it's reporting on conflicts abroad and political divisions at home, or covering the latest style trends… 2020-09-19T00:15:01Z

En la manifestación, Trump habló sobre muchos otros temas, como los premios Pulitzer del New York Times. Mencionó el tema de la Corte Suprema, aparentemente sin saber todavía de la muerte de Ginsburg.

“El próximo presidente obtendrá 1, 2, 3 o 4 jueces de la Corte Suprema”, dijo Trump en el mitin en vivo. “Muchos presidentes no han tenido ninguno… tienden a ser nombrados jóvenes… el próximo tendrá entre uno y cuatro. Cambiará totalmente cuando se habla de la vida, segunda enmienda… esta va a ser la elección más importante en mi opinión en la historia de nuestro país”.

“Nuestra nación ha perdido a una jueza de talla histórica”, dijo el presidente del Tribunal Supremo John Roberts sobre Ginsburg, según NPR, confirmando la muerte de RBG. “En la Corte Suprema hemos perdido a una querida colega. Hoy lloramos pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia”.

The Senate and the nation mourn the passing of Justice Ruth Bader Ginsburg and the conclusion of her extraordinary American life. My full statement: pic.twitter.com/NOwYLhDxIk — Leader McConnell (@senatemajldr) September 19, 2020

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, dijo que Ginsburg llevó una “vida estadounidense extraordinaria”.

Añadió que “el candidato del presidente Trump recibirá una votación en la plenaria del Senado de los Estados Unidos”.

“En las últimas elecciones intermedias antes de la muerte del juez Scalia, en 2016, los estadounidenses eligieron una mayoría republicana en el Senado, porque nos comprometimos a controlar y equilibrar los últimos días del segundo mandato de un presidente que cojeaba. Cumplimos nuestra promesa. Desde la década de 1880, ningún Senado ha confirmado a un candidato a la Corte Suprema de un presidente del partido opuesto en un año de elecciones presidenciales. Por el contrario, los estadounidenses reelegieron a nuestra mayoría en 2016 y la expandieron en 2018, porque nos comprometimos a trabajar con el presidente Trump y a apoyar su agenda, en particular sus destacados nombramientos en el poder judicial federal. Una vez más, cumpliremos nuestra promesa”.



El reemplazo sería la tercera nominación de Trump al tribunal más alto del país. Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh fueron sus selecciones anteriores para unirse a la corte. Ambos se encuentran actualmente en el tribunal, Kavanaugh después de una pelea de nominación particularmente complicada.

