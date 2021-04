Taylor Wright: expolicía asesinada y enterrada por amiga que le robó $34,000

Taylor Wright, investigadora privada y expolicía de Carolina del Norte, tenía 33 años cuando desapareció el 8 de septiembre de 2017 en Pensacola, Florida. Wright dejó de responder a los mensajes de texto de su pareja a media mañana, y más tarde esa noche su pareja recibió un mensaje de su teléfono diciendo que necesitaba tiempo para ordenar su vida.

El Departamento de Policía de Pensacola abrió el informe de una persona desaparecida, pero no sospechó de un acto sucio, como dijo el oficial de información pública Mike Wood a Pensacola News Journal en ese momento: “Creemos que se fue por su propia voluntad en este momento. Queremos saber de ella, para hacernos saber que está bien”.

Antes de su desaparición, Wright, quien había estado en medio del proceso de divorcio de su esposo, le dijo a su amiga que había sacado una gran suma de dinero y le había confiado a su amiga cercana Ashley McArthur alrededor de $34,000. Ella le dijo a su pareja que había estado tratando de recuperar el dinero sin éxito y que estaba programada para reunirse con McArthur el día de su desaparición, informó North Escambia.

Las autoridades encontraron que McArthur se gastó los $34 mil que le dieron a guardar, pero negó su participación en la desaparición de Wright

McArthur, una investigadora de la escena del crimen, se hizo amiga de Wright aproximadamente un año antes del asesinato de Wright, según se enteraron las autoridades, de acuerdo a CourtTV.

Las autoridades pronto descubrieron que McArthur fue la última persona que vio a Wright antes de que desapareciera y también descubrieron que había depositado un cheque de $34,000 a nombre de Wright, en su cuenta corriente personal, y gastó el dinero, según muestran los documentos judiciales.

Ashley McArthur Trial Prosecution Opening StatementFlorida woman Ashley Britt McArthur, 42, stands trial in Pensacola, Florida for first-degree murder in the death of private investigator Taylor Wright, 33. If convicted, she is expected to get an automatic life sentence without parole. You can watch court in the player above. The defendant was sentenced in February to seven years in prison… 2019-08-26T22:18:29Z

Durante el juicio de McArthur, los fiscales dijeron que los registros de teléfonos celulares la ubicaron en el área cercana a la granja de su familia el día en que Wright desapareció, y al día siguiente fue vista en Home Depot comprando concreto y tierra para macetas. Los registros del teléfono celular luego mostraron que ella estaba de regreso en el área de la granja de su familia, informó CourtTV.

Los agentes del orden interrogaron a McArthur el 15 de septiembre de 2017, y los fiscales describieron su primera entrevista como “coqueta, tal vez un poco juguetona”, según el Daily Mail. Dijo que recogió a Wright esa mañana y fueron a la propiedad de su familia a montar a caballo. Ella agregó que regresaron a la casa de McArthur y Wright la dejó para ir a un bar.

BREAKING: Body Found, Believed To Be Missing Private Investigator Says ECSOThe Escambia County Sheriff's Office says a body found around noon Thursday is believed to be that of missing 33-year-old Taylor Wright. The body was discovered in a wooded area off of Britt Road, the ECSO tweeted. 2017-10-20T05:03:16Z

El medio informó que McArthur les dijo a los investigadores: “No creo que Taylor haya sido lastimada, creo que Taylor está haciendo lo que Taylor hace, pero no lo sé, ya sabes. Ella siempre ha dado la impresión de ser dura. Siempre lleva armas, ya sean cuchillos, pistolas o lo que sea. Ella no es un objetivo fácil”.

McArthur había hablado anteriormente sobre matar a Wright. Los restos de Wright se encontraron en la propiedad de la familia McArthur

Sin embargo, uno de los amigos de McArthur testificó más tarde que había estado hablando sobre sus planes para matar a Wright con una sobredosis de drogas: “Dijo que iba a ponerle [cocaína] en la cerveza de Taylor. Dijo que este mundo sería mejor si Taylor no estuviera aquí y no fuera una buena persona, una vez que era demasiado pequeña para lastimar a nadie, así que simplemente dispararía”.

Las autoridades luego llamaron a McArthur a la estación de policía el 19 de octubre de 2017 y la interrogaron, mientras cumplían una orden de registro en la granja familiar, según muestran los documentos judiciales. “Después de la entrevista, los restos de la víctima fueron encontrados debajo de concreto y tierra para macetas a lo largo de la cerca de una granja de Cantonment, propiedad de la tía de McArthur”, muestran los documentos.

Esta es la versión original de Heavy