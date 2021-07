Crédito Tributario por Hijos: lo más importante que debes saber

Debido a la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país, así mismo se vieron afectadas las familias estadounidenses en su economía doméstica, razón por la cual el presidente Joe Biden decretó una medida de salvamento para estas, implementando el estimulo de Crédito Tributario para Hijos, que comienza este 15 de julio de 2021, como parte de su programa ‘American Rescue Plan’.

Según lo establecido dentro del Plan de Rescate Fiscal por $1,9 billones de dólares firmado en marzo del presente año por el jefe de estado, el programa tiene destinado brindar cheques mensuales de beneficio a más de 30 millones de hogares con hijos dependientes, incluyendo familias latinas, que comenzarán a recibir sus pagos, a partir del 15 de julio, con vigencia de un año, “previa presentación de la declaración de impuestos de 2020”, afirma un comunicado de prensa del IRS.

“Este nuevo e importante cambio fiscal afecta a millones de familias en todo el país, y el IRS quiere hacer todo lo posible para ayudar a las personas a recibir los pagos”, aseguró Ken Corbin, comisionado de inversiones y salarios del IRS.

Mientras que Chuck Retting, también miembro de esta entidad, indicó que “hemos estado trabajando arduamente para comenzar a entregar el Crédito Tributario Anticipado por Niños mensual a millones de familias con niños en el mes de julio. Alentamos a las personas a revisar los detalles sobre este importante nuevo esfuerzo.

¿Quiénes aplican?

Las familias beneficiadas para recibir el CTC “Tax Child Credit”, son aquellas familias residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos con hijos dependientes menores de seis años, las cuales podrán recibir una suma completa de $3,600 dólares, mientras que aquellas que tengan hijos entre 6 y 17 años de edad serán elegibles por una suma máxima de $3,000 dólares. Los depósitos se realizarán de forma directa o vía correo postal en un cheque impreso o tarjeta débito.

Vale la pena aclarar que la totalidad del beneficio será pagado en cuotas mensuales de $250 a $300, dólares de acuerdo con la cifra acreditada a cada hogar, lo que significa que para el mes de diciembre un 50% del crédito se habrá hecho pago, y el dinero restante deberá diligenciarse ante el Servicio de Rentas Internas (IRS), solicitando su reembolso en la declaración de impuestos en 2022.

Requisitos de elegibilidad:

• Los contribuyentes deben tener una AGI de $75,000 dólares o menos. En el caso de las parejas, el AGI deberá ser menor a $150,000 dólares. Si los ingresos son más altos, los pagos del crédito tributario por hijos bajarán en 50 dólares por cada $1,000 de ingresos que superen el umbral.

• El dependiente debe ser menor de 17 años y contar con un número de seguro social válido.

• Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, al menos uno de los cónyuges debe tener un número de seguro social o un ITIN.

• El dependiente debe tener ciudadanía estadounidense. Los extranjeros residentes también aplican.

• El dependiente debe convivir con el contribuyente.

El IRS ha enviado cartas a las familias elegibles al crédito tributario por hijos. También puedes revisar tu elegibilidad en el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos del IRS.

“Usted puede ser elegible para recibir pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos (CTC). Si es elegible para pagos por adelantado de CTC y desea recibir estos pagos, no es necesario que realice ninguna acción. Recibirá una carta con más detalles”, lee la carta del IRS enviada a las familias esta semana.

¿Familias con hijos, pero con ingresos superiores aplican?

Según Marca, de acuerdo con expertos del Center on Budget and Policy Priorities, el crédito será menor de los matrimonios que perciban ingresos de no más de $150 mil dólares, a la par de los jefes de familia con ingresos hasta los $112 mil 500 dólares y de aquellos solteros o casados por separado que declaren hasta $75 mil dólares.

Mientras que los hogares que superen estos montos, el crédito tendrá una reducción de $50 dólares por cada $1,000 excedentes del MAGI (ingreso bruto ajustado modificado). Igual, las familias que definitivamente sobrepasen el MAGI para pedir el crédito de $3,000 o $3,6000 todavía tienen la posibilidad de cobrar el apoyo que corresponde a los hijos menores de 17 años de $2,000 dólares, debido a que este beneficio también está disponible para los ciudadanos con ingresos de $200 mil o $400 mil si viven casadas y la cantidad es ganada por ambos.

¿Qué debo hacer para poder cobrar el Crédito Tributario por Hijo?

El Servicio de Rentas Internas calculará el dinero correspondiente de acuerdo con las declaraciones presentadas tanto en 2019 y 2020, de modo que los beneficiarios no necesitan hacer otra acción adicional, puesto que el IRS mandó cartas de forma masiva a los hogares que podrían calificar para este beneficio económico.

En este sentido, si aún no han declarado o actualizado sus impuestos o información es indispensable que lo hagan lo antes posible en la plataforma digital del IRS, o ingresando aquí.

No obstante, también existe otra forma de calificar a este monto de $300 y $200 dólares mensuales si usted no es contribuyente y para ello deberá revisar las bases en la siguiente página: www.whitehouse.gov/child-tax-credit/sign-up/

¿Califica un recién nacido al beneficio?

Si este bebe nació en el 2021, se podrá acceder al CTC de $3,600. En este parágrafo se incluye la calificación a los niños adoptados si son ciudadanos estadounidenses. Además, los datos sobre un nuevo dependiente deberan ser actualizados en el IRS una vez que la actualización esté disponible.

¿Cómo se recibe el CTC si hay custodia compartida?

Para recibir el Credito Tributario por Hijo, padres separados que compartan la custodia, solo podrá hacerse acreedor a esta ayuda quien sea el reclamante actual del mismo. Hay que tener en cuenta que no se aplicaran los mismas reglas que se establecieron en ayudas anteriores en donde padres sin estar casados ​​tenían derecho a cada cheque por el mismo hijo, si estos aparecían dentro de su declaración de impuestos. Esto ya no se permitió para el tercer cheque, y ahora no se permitirá para el Crédito Tributario por Hijos.

¿Si no estoy obligado a presentar impuestos, recibiré el pago?

Los pagos serán automáticos para aquellos que presentaron sus declaraciones de impuestos de 2020 antes de la fecha límite del 17 de mayo (o aquellos que reclamaron a todos sus dependientes en una declaración de impuestos de 2019).

De hecho, los padres que no declararon impuestos deben usar la nueva herramienta del IRS, llamada “Herramienta de registro de no contribuyentes”, para obtener el dinero, incluso si normalmente no es necesario que presente la declaración. Esto le permitirá al IRS conocer el nivel de ingresos y cuántos dependientes hay en el hogar que puedan obtener los beneficios.

También se pude presentar una declaración de impuestos para obtener el pago mensual completo del crédito tributario por hijos.

¿Qué pasa si el beneficio no llega en el tiempo estipulado?

Si hay un depósito directo configurado con el IRS, es posible la existencia de un pago pendiente antes de la fecha de cierre real. Eso significa que quizás no se pueda acceder al dinero de inmediato, pero que está en proceso. Además, el pago podría demorarse en llegar si este llega por correo o en forma de tarjeta EIP. Si pasado un tiempo prudencial la ayuda no ha llegado, cualquier problema o inquietud puede disiparse en el portal web del IRS para corregir o actualizar datos de información.

¿Qué pasa si el IRS me envía más dinero del que califico?

Dado que el IRS usa la declaración de impuestos de 2019 o 2020, es posible que un grupo familiar no califique para el pago del crédito cuando presentes la declaración de impuestos de 2021 en 2022. En este caso, es posible que deba reembolsarse al IRS parte o la totalidad del crédito. Las reglas de crédito no son tan flexibles como las reglas de los cheques de estímulo con respecto al pago en exceso, y para evitar cualquier contratiempo lo mejor es tener la información de los datos familiares actualizados.

¿Existe la opción de no participar de la ayuda? ¿Cuál es la fecha limite para excluirse?

Si por algún motivo algún ciudadano no quiere hacerse a esta ayuda, o por el contrario no quiere recibir el pago mensual si no un solo pago con la cifra total, la persona puede hacerlo sin problema alguno. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que recibir un solo pago por la cifra total, solo llegará cuando el IRS procese la declaración de impuestos 2021, la cual se realiza en el año 2022.

A continuación, las fechas límites para parte de baja, conforme al mes:

• Pago en Julio: Fecha límite para darse de baja, 28 de junio

• Pago en Agosto: Fecha límite para darse de baja, 2 de agosto

• Pago en Septiembre: Fecha límite para darse de baja, 30 de agosto

• Pago en Octubre: Fecha límite para darse de baja, 4 de octubre

• Pago en Noviembre: Fecha límite para darse de baja, 1 de noviembre

• Pago en Diciembre: Fecha límite para darse de baja, 29 de noviembre

Es necesario tener en cuenta que de cancelar la inscripción a los pagos mensuales, actualmente no hay forma de volver a hacerlo, sin embargo, el IRS estableció que esta opción podria cambiar para finales de septiembre de este año, informó AS.

De llegar a aprobarse el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, el aumento al crédito tributario podría extenderse hasta 2025, pero por el momento no hay nada seguro, por lo que ahora queda esperar a que las negociaciones avancen en el Congreso.

“Este avance bipartidista es muy importante para el pueblo estadounidense, no solo para la gente de las ciudades, no solo para los estados rojos o azules, sino para todos (…) Este trato no es solo la suma de sus partes. Es una señal para nosotros y para el mundo de que la democracia estadounidense puede llegar y ser beneficiosa para toda nuestra gente”, expresó el presidente, en declaraciones citadas por AS.

