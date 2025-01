Target pone fin a sus programas de diversidad, equidad e inclusión ¿Qué pasó?

Target anuncio este viernes que se uniría a su rival Walmart y varias otras marcas estadounidenses prominentes para reducir las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) que han sido atacadas por activistas conservadores y, a partir de esta semana, por la Casa Blanca.

El minorista con sede en Minneapolis pondrá fin a un programa que estableció para ayudar a los empleados de raza negra a desarrollar carreras significativas. Además de mejorar la experiencia de los compradores negros y promover las empresas de propiedad de raza negro, cual iniciativa empezó después del asesinato policial de George Floyd en 2020.

Target, que opera casi 2.000 tiendas en todo el país y emplea a más de 400.000 personas, dijo que ya había planeado poner fin al programa racial este año. La compañía dijo el viernes que también concluiría los objetivos de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, que estableció hace tres años.

WOW. @Target has abolished their DEI programs! Hopefully this means they will also abolish their “Pride” collection where they sell queer and trans merch to kids. We’ll be keeping an eye on them. https://t.co/Sf6K5c8v4f pic.twitter.com/p1Yvcrmug1

Los objetivos incluían contratar y promover a más mujeres y miembros de grupos raciales minoritarios, y reclutar proveedores más diversos, incluidas empresas propiedad de personas de color, mujeres, personas LGBTQ+, veteranos y personas con discapacidades.

“Muchos años de datos, conocimientos, escucha y aprendizaje han dado forma a este próximo capítulo de nuestra estrategia”, escribió Fernández en el memorando, que Target compartió el viernes. “Y como minorista que atiende a millones de consumidores todos los días, entendemos la importancia de mantenernos al día con el panorama externo en evolución, ahora y en el futuro”.

Target said Friday that it would join Walmart and a number of other prominent American brands in scaling back diversity, equity and inclusion initiatives that have come under attack from conservative activists and, as of this week, the White House. https://t.co/W8jzDV507o

— ABC News (@ABC) January 24, 2025