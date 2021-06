Target tiene grandes ofertas para competir contra

Los grandes especiales de Target empezaron el 20 de junio y durarán hasta el 22 de junio. Así que si tenías planeado aprovechar Prime Day en Amazon, ahora tienes la oportunidad de aprovechar Target Deal Days. Lo mejor de todo es que con Target no necesitas de una membresía para aprovechar de las ofertas. Según compañía, este evento de ofertas se convertirá en la mayor venta de Target del verano, con ahorros disponibles en la mayoría de los productos en la tienda y en línea, incluidos alimentos y bebidas.

Target tiene ofertas que tendrás que ver para creer

Piense en cientos de miles de descuentos de Target.com (y ofertas especiales por tiempo limitado) en todas las categorías de compras, desde artículos electrónicos y hogar hasta artículos esenciales, juguetes, belleza y alimentos y bebidas. Así que no dudes en darte un gustito aprovechando las ofertas durante Deal Days.

No necesitas membresía para las ofertas de Target

Aunque no lo creas, Target Deal Days está diseñado para todos, no se requiere cuota de membresía. Lo que quiere decir que este 20, 21 o 22 de junio, simplemente puede comprar en Target.com desde la comodidad de su sofá. ¿Quiere sus productos el mismo día? Target le ofrece el servicio de guardar sus compras para que luego las recoja en la tienda. Target tiene el servicio de Drive Up y Order Pickup. Entra aquí si prefiere recoger sus compras sin salir de su auto. Entra aquí si prefiere recoger sus compras adentro de la tienda Target.

Más formas de ahorrar

Target anuncia que tiene varias formar para aprovechar de sus ofertas. Para conocer todos los detalles de Target Deal Days, solo tiene que estar atento a Target.com y día a día vera ofertas que se agregarán en Target.

Hasta un 35 por ciento de descuento en artículos esenciales de cocina

Hasta un 30 por ciento de descuento en artículos de baño y dormitorios, incluidos juegos de fundas de almohada y edredones

Hasta un 30 por ciento de descuento en el cuidado del piso, incluido el aspirador Ecovacs DEEBOT y el limpiador de alfombras Hoover Power Scrub Deluxe

Hasta un 40 por ciento de descuento en muebles, incluidas sillas y mesas de café

Hasta un 30 por ciento de descuento en dispositivos electrónicos, incluido el televisor LED inteligente LG de clase 4K de 75 pulgadas, el portátil Chromebook HP de 11,6 pulgadas y los auriculares Beats Studio3

Hasta un 50 por ciento de descuento en productos dentales y blanqueadores dentales, incluido el cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare EasyClean y el tratamiento de blanqueamiento dental sin aclarado Crest Whitening Emulssions

