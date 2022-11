¿Quién era la novia de Takeoff? Así fue la vida amorosa del rapero

El rapero Takeoff, del popular grupo Migos, fue asesinado a tiros a la temprana edad de 28 años ¿Quién fue su novia y cómo fue la vida amorosa del rapero?

Takeoff fue bastante reservado sobre sus relaciones de noviazgo, aunque está claro que no estaba casado y no tenía esposa en el momento de su muerte. Sin embargo, a lo largo de los años, estuvo conectado con algunos nombres muy importantes. Sin embargo, algunos de ellos negaron los rumores de citas.

Takeoff fue asesinado a tiros en la madrugada del 1 de noviembre de 2022 en una bolera en Houston, Texas. Según Nicki Swift.com, Takeoff estaba soltero en el momento de su muerte.

El rapero Takeoff está muerto, confirmó a The Associated Press un representante del grupo de rap Migos.

Se rumoreaba que Katy Perry estaba saliendo con Takeoff

En 2017, corrieron rumores de que Takeoff estaba saliendo con la superestrella del pop Katy Perry, pero nunca se confirmó.

Perry y Takeoff fueron a una fiesta posterior a Saturday Night Live después de que Perry apareciera en el programa, según Hollywood Life, que informó que “aparentemente se llevaron bien cuando se conocieron para grabar su colaboración ‘Bon Appetit'”.

Sin embargo, los rumores se desvanecieron rápidamente cuando Perry tuvo un bebé con el actor Orlando Bloom en 2020.

Takeoff una vez rapeó sobre las partes privadas de Nicki Minaj

Take Off verse on Motorsport. 🤔😩 it’s my shit tho but ummm 🤣 I feel like I didn’t peep them lines until the song came out. I was like 😲 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 25, 2017

Aunque no hay evidencia de que hayan salido, Takeoff una vez rapeó sobre las partes privadas de Nicki Minaj, informó xxlmag.

Minaj tuiteó: El verso de “TakeOff en Motorsport 🤔😩 es una mierda, pero ummm 🤣 Siento que no me fijé en las líneas hasta que salió la canción. Yo estaba como 😲”

Otros miembros del grupo de hip-hop Migos han salido o se han casado con importantes estrellas del mundo de la música. Cardi B está casada con Offset, quien es pariente de Takeoff y fue miembro de Migos con él, según HITC.

Dream Doll estuvo vinculada románticamente a Takeoff, pero ella negó que estuvieran saliendo

Dream Doll Talks Atlantic Records Rumors, Dating Takeoff Rumors, and her new EP "Life in Plastic 2" Tradia With The Tea chopped it up with Dream Doll on Streetz 103.3 / 100.5! She talks her new EP " Life in Plastic 2" Allegedly signing to Atlantic Records and dating rapper Takeoff Rumors! she dished exclusive tea ONLY with Tradia and Streetz 103.3 / 100.5 ! For more tea ! Follow me on… 2018-12-18T12:59:05Z

Yahoo informó que Takeoff estuvo “vinculado románticamente con Dream Doll, Rubi Rose y Lakeya Darshay durante todo su tiempo en el centro de atención”.

Sin embargo, se le preguntó a Dream Doll en una entrevista sobre su vida amorosa en 2019 y ella dijo que no estaba saliendo con nadie. “¿Qué pasa con este rumor de Takeoff?” preguntó el anfitrión. “Eso no es cierto. Ni siquiera sé de dónde salió eso”, dijo Dream Doll.

Ella dijo en la entrevista que no había hablado con Takeoff desde 2017 “Me desperté y estoy saliendo con él”, dijo.

Liyah Jade estaba saliendo con Takeoff, dicen los medios

Migos rapper Takeoff has died in a shooting outside of a bowling alley in Houston, a rep confirmed. He was 28. pic.twitter.com/h2Ahoy86ie — Bleacher Report (@BleacherReport) November 1, 2022

Según My Newsgh, el rapero “estaba saliendo con Liyah Jade”.

La relación terminó en 2021, informó el sitio. No está claro si Takeoff tuvo hijos, informó Yahoo.

TMZ informó que Takeoff fue la víctima del tiroteo, que se desarrolló en la madrugada del 1 de noviembre de 2022. Según la policía de Houston, “otras dos víctimas fueron llevadas en vehículos privados a hospitales”. La policía dijo que no daría a conocer los nombres de las víctimas hasta la confirmación de la oficina del médico forense del condado de Harris.

