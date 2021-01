Carro de la policía atropella peatones en carrera callejera en Washington [VIDEO]

Un dramático video muestra como un vehículo de la policía de Tacoma parece golpear y atropellar a los peatones que se encontraban viendo una carrera callejera en el estado de Washington. Puede ver los videos a lo largo de este artículo, pero tenga en cuenta que son perturbadores y también contienen lenguaje agresivo.

En este video, se escuchan los motores acelerando y alguien que dice: “Dios mío”. Las luces de la policía se oyen en el fondo. Al parecer, varias personas se vieron afectadas por la posibilidad de que uno fuera atropellado, aunque eso no estaba definitivamente confirmado. Nadie murió en el incidente.

Alguien jura. Luego, un vehículo policial parece acelerar y chocar contra varias personas. “Golpeó a esa gente”, dice alguien. Varias personas caen mientras el escuadrón se aleja. “Mierda”, dice una persona.

9th and Pacific Ave in Tacoma pic.twitter.com/C76iq2Eimw — Jason Gauthier (@jasonjgauthier) January 24, 2021

El Tacoma News Tribune habló con el hombre que grabó el video. El periódico dio su nombre lo identificó como Mark. Este le dijo al periódico que “vio de cinco a seis autos dando vueltas en círculos en South 9th Street entre las intersecciones de Court A y Pacific Avenue” antes del incidente.

La gente “invadió” el carro de la policía para tratar de “bloquearlo”, dijo al periódico. La portavoz de la policía de Tacoma le dijo al periódico que unas 100 personas estaban bloqueando las calles debido a las carreras callejeras, y el oficial usó su megáfono para disuadirlos, pero la gente comenzó a golpearle las ventanas.

“Tenía miedo de que le rompieran el vidrió”, dijo al periódico, diciendo que se alejó a toda velocidad temiendo por su seguridad; una persona fue llevada al hospital por una laceración.

Los videos muestran a personas haciendo “Burnouts” antes de que llegara la policía

Un usuario de Twitter escribió: “Acabo de presenciar a un oficial de policía de Tacoma atropellar a un civil mientras perseguía a alguien”.

Otro video, que puede ver arriba, capturó los autos dando vueltas antes de que llegara la policía.

Before @TacomaPD arrived to run people over https://t.co/nvVE0vvuii — Jason Gauthier (@jasonjgauthier) January 24, 2021

Sin embargo, un hombre escribió en Twitter: “Mi esposa estaba allí. Aparentemente, habían 10 tipos al rededor del carro de la policía tratando de romperle las ventanillas”.

My wife was there. Apparently there were 10 guys on the cop car trying to bust his windows out when he took off. — A-A-Ron (@pnwestcoastbias) January 24, 2021

David Begnaud, periodista de CBS News, escribió en Twitter: “La policía de Tacoma ahora le dice a CBS News que la multitud que se reunió en 9th & Pacific Avenue en Tacoma superaba las 100 personas. La multitud estaba bloqueando las intersecciones con sus vehículos. La policía dice que un oficial tenía luces y sirenas encendidas, rodeado de multitud, algunos golpeaban las ventanas e intentaban romper las ventanas de la patrulla. El oficial involucrado condujo por la carretera hasta un punto seguro, y otros oficiales acudieron al lugar para tratar al civil herido”.

La carrera clandestina “se salió de control”, escribió un testigo

Car meet at 9th and Pacific downtown has gotten out of control. Cops are swarming, reports of Molotov cocktails being thrown, and a cop car ran through the crowd as bystanders surrounded their car pic.twitter.com/wQBJpgffsF — BLACK LIVES MATTER (@jadycakes253) January 24, 2021

La gente escribió que el “encuentro de carros” se “salió de control”.

Un usuario de Twitter escribió: “El encuentro de carros en la 9th y el centro del Pacífico se ha salido de control. La policía está pululando, informes dicen que están lanzando cócteles Molotov y un auto de la policía aceleró entre la multitud mientras los transeúntes rodeaban el carro”.

Según KIRO 7, dos mujeres dijeron que “un grupo de personas fue golpeado por el oficial”.

Algunas personas en las redes sociales decían falsamente que el incidente ocurrió en una “protesta”, pero sucedió durante una carrera callejera. Heavy.com se comunicó con la policía de Tacoma para obtener más detalles.

