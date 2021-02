Crimen de mujer en Texas es resuelto 20 años después

El 28 de julio de 1987, el padre de Susan Woods encontró el cuerpo de su hija, de 30 años, en su casa de Stephenville, Texas, parcialmente sumergido en la bañera. El médico forense determinó que murió por asfixia causada por estrangulamiento o ahogamiento y había muerto dos o tres días antes, informó el Stephenville Empire-Tribune.

El asesinato de Woods permaneció sin resolver durante 20 años hasta que el ADN permitió al teniente Don Miller del Departamento de Policía de Stephenville identificar a un sospechoso, Joseph Scott Hatley, basándose en las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, informó el medio. Las autoridades se sorprendieron de que el ADN de las colillas de cigarrillos y las huellas dactilares coincidiera con el de Hatley porque no había estado en su radar hasta ese momento, escribió el Empire-Tribune.

Hatley, que era primo del mejor amigo de Woods, fue acusado de su asesinato mientras estaba en la cárcel y se enfrentaba cargos de agresión sexual, informó el medio. Confesó el asesinato de Woods una semana antes de su juicio en 2007 y fue condenado a 30 años de prisión.

Tonight on “Dateline,” when Susan Woods doesn't show up for work, she is soon discovered dead in her bathtub — https://t.co/1MsOhp5rf5 #Dateline #EntertainmentNews

