Susan Andrews: ¿Quién es la esposa de Tucker Carlson?

Susan Andrews es la esposa del expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Ella y Carlson han estado casados desde 1991 y tienen cuatro hijos. Andrews parece mantener un perfil bajo públicamente. Si bien ha sido vista en eventos con su esposo, no tiene sus propios perfiles públicos en redes sociales y no comenta sobre eventos noticiosos o la carrera de Tucker Carlson.

Tucker Carlson fue el presentador de Tucker Carlson Tonight en Fox News de 2016 a 2023. La cadena anunció que ponían fin a su alianza durante el 24 de abril de 2023. Él no ha comentado sobre su separación de la cadena televisiva. La cadena no dio a conocer detalles sobre la salida de Carlson.

Fox News emitió un comunicado que decía: “Le agradecemos su servicio a la red como presentador y antes de eso, como colaborador”. La cadena anunció que Fox News Tonight se transmitirá como un programa interino a las 8:00 PM Hora del Este, hasta que se nombre un reemplazo de tiempo completo. Varias personalidades de Fox News fungirán como presentadores de manera interina, según el comunicado de prensa. El último show de Carlson fue el 21 de abril de 2023.

Esto es lo que necesita saber sobre la esposa de Tucker Carlson, Susan Andrews Carlson:

1. Susan Andrews y Tucker Carlson se conocieron en un internado en Rhode Island y él le propuso matrimonio mientras estaba en su último año de universidad

Susan Andrews y Tucker Carlson se conocieron cuando ambos asistían a St. George’s School en Rhode Island, donde el padre de Andrews era el director, según un artículo de 2000 en la revista People. Tucker Carlson le dijo a la revista: “Ella era la estudiante de décimo grado más linda de Estados Unidos”. Andrews agregó: “Había un rebote en su forma de caminar. Él llevaba pantalones caqui y cinturón de cinta. Pensé, incluso entonces, que parecía tan optimista y positivo”.

Tucker Carlson le pidió permiso al padre de Andrews para casarse con ella cuando estaba en el último año del Trinity College en Hartford, Connecticut, y después de que ella dijo que sí, ellos se casaron en 1991, según People. Él le dijo a la revista: “Todo muy del siglo XIX, pero algo bueno de hacer”.

Andrews ha trabajado como maestra escolar. Antes de unirse a Fox News como co-anfitrión de “Fox & Friends Weekend” en 2012, Carlson, graduado de Trinity College, trabajó en MSNBC como presentador de 2005 a 2008 y anteriormente trabajó en CNN, dijo Fox News. Él también es cofundador del sitio conservador de noticias políticas The Daily Caller, pero vendió su participación en la empresa en 2020, según el comunicado de Fox News.

2. Susan Andrews y Tucker Carlson tienen 4 hijos en común: Un hijo, Buckley Carlson, y 3 hijas: Dorothy, Lillie y Hopie Carlson

Video related to susan andrews: ¿quién es la esposa de tucker carlson? 2023-04-25T08:25:14-04:00

Tucker Carlson y Susan Andrews tienen cuatro hijos juntos: Un hijo, Buckley Carlson, y tres hijas, Dorothy Carlson, Lillie Carlson y Hopie Carlson. Al igual que su madre, los niños Carlson han mantenido un bajo perfil público y no han comentado sobre política o la carrera de su padre en Fox News y en los medios de comunicación.

En un boletín de 2014 publicado por Camp Wawenock, un campamento infantil de Maine al que asistieron los hijos de Carlson y que la familia ha apoyado económicamente, Andrews, bajo el nombre de Susie Andrews Carlson, dio una actualización sobre lo que estaban haciendo sus hijos en ese momento: “Lillie Carlson está en UVA, Buckley está en su tercer año en St. George’s, Hopie Carlson está en octavo grado y Dorothy está en quinto grado. El tiempo pasa demasiado rápido. Pienso en ustedes a menudo. Qué agradecida estoy por su energía, consideración y entusiasmo al difundir el espíritu de Wawenock. ¡El espíritu de Wawenock nunca muere!”.

Desde esa actualización, Buckley Carlson también fue a la Universidad de Virginia, según The Washington Post, que informó sobre el esfuerzo de Tucker Carlson para que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, escribiera una carta para ayudar a Buckley a ingresar a la escuela.

Andrews le dijo a People sobre el estilo de crianza de Carlson en 2000: “Es muy imaginativo con ellos”. Ella dijo que les enseñó a sus hijos sobre el 4 de julio, la Constitución y la Declaración de Derechos, y Tucker Carlson agregó: “Es bueno no dar por sentadas nuestras libertades. El patriotismo no está de moda, pero ellos no lo saben”.

3. El padre de Susan Andrews, el reverendo George Andrews, ahora dirige una empresa para ayudar a las escuelas episcopales a que encuentran capellanes

Video related to susan andrews: ¿quién es la esposa de tucker carlson? 2023-04-25T08:25:14-04:00

El padre de Susan Andrews, el reverendo George E. Andrews, fue el director de la escuela St. George de 1984 a 1988, según su sitio web. Él también fue capellán de la University Liggett School en Grosse Point, Michigan, de 1974 a 1984 y director de la St. Andrew’s School en Boca Raton, Florida, de 1989 a 2007. Él fundó su empresa, G.E. Andrews & Associates en 2008 para ayudar a las escuelas episcobales a encontrar capellanes.

Según el sitio web de la compañía, “La misión y el propósito de Andrews & Associates es servir a las escuelas episcopales en la búsqueda y colocación de capellanes. Ayudamos a cada escuela episcopal a identificar y contratar a la persona más calificada y mejor preparada para servir de manera efectiva y positiva como capellán escolar. Trabajamos con cada escuela para discernir el papel, las responsabilidades, las cualidades personales y las características del capellán que busca la escuela; y asistimos, guiamos y orientamos a la escuela a través del proceso de búsqueda. G. E. Andrews & Associates se compromete a identificar a los candidatos mejor calificados que posean la combinación deseada de fe, liderazgo espiritual, conocimiento, habilidades y experiencia que busca cada escuela episcopal”.

Él dijo en el sitio web: “Nuestro compromiso en G.E. Andrews & Associates para brindar este servicio se basa en nuestra creencia en el papel fundamental del capellán como líder espiritual en una comunidad escolar y en la importancia de una relación significativa entre el capellán y el director de la escuela para mantener, articular y preservar la identidad episcopal de la escuela”.

Andrews fue investigado por una diócesis episocopal en Florida en 2016 luego de que un maestro lo acusara de no denunciar abuso sexual mientras trabajaba en la escuela St. George, según The Associated Press. La AP escribió: “La Diócesis del Sureste de Florida abrió una investigación sobre Andrews a principios de este año después de que se conociera la noticia de que docenas de estudiantes habían sido abusados en la escuela de $58.000 por año en Middletown”.

El artículo agregó: “Según el informe, Andrews, director de 1984 a 1988, despidió a un director de coro por contacto sexual inapropiado con un estudiante. El investigador descubrió que Andrews, siguiendo el consejo de un abogado de la escuela, nunca denunció el abuso a las autoridades. También concluyó que, según las leyes de reportes de Rhode Island, su inacción no parecía violar la ley”.

Su abogado, Michael J. Connolly, le dijo a AP: “¿Se arrepiente de lo que pasó?, ¿Desearía haber hecho más? Por su puesto que lo hace. Está asqueado por lo que leyó en ese informe. Claramente, no se hizo lo suficiente, pero el reverendo Andrews o su personal no conocían la mayor parte de la información del informe Murphy”.

4. Andrews llamó al 911 en 2018 después de que los manifestantes llegaron a la casa de la pareja en Washington D.C.

Video related to susan andrews: ¿quién es la esposa de tucker carlson? 2023-04-25T08:25:14-04:00

En noviembre de 2018, poco después del día de las elecciones, los manifestantes se reunieron en la casa que Tucker Carlson y Susan Andrews poseían en ese momento en el vecindario de Kent en Washington D.C., según The Associated Press. Andrews estaba sola en casa en ese momento, de acuerdo con el reporte de AP. En Fox News, Carlson calificó el incidente de “escalofriante” y “perturbador”.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, unos 20 manifestantes fueron a la casa y algunos corearon: “Tucker Carlson, lucharemos. Sabemos dónde duermes por la noche”, informó AP. The New York Times escribió sobre el incidente: “Carlson no estaba en casa, pero sí su esposa, Susie Andrews. Según los Carlson, alguien golpeó la puerta. Presa del pánico, ella se encerró en la despensa y llamó al 911”.

Tucker Carlson le dijo a The Washington Post en 2018, poco después del incidente, que escuchó que algo estaba sucediendo en su vecindario: “Llamé a mi esposa. Ella estaba sola en la cocina preparándose para ir a cenar y escuchó golpes en la puerta principal y gritos… Alguien comenzó a arrojarse contra la puerta de entrada y de hecho rompió la puerta de entrada”.

Y agregó: “No fue una protesta. Era una amenaza. Ellos no estaban protestando por nada específico de lo que había dicho. No me pedían que cambiara nada. No protestaban por una política ni abogaban por una legislación… Me amenazaban a mí y a mi familia y me decían que dejara mi propio vecindario en la ciudad en la que crecí”.

5. Susan Andrews y Tucker Carlson vivieron en Virginia mientras sus hijos eran pequeños y ahora tienen casas en Maine y Florida

Video related to susan andrews: ¿quién es la esposa de tucker carlson? 2023-04-25T08:25:14-04:00

Al momento del perfil de 2000 en People, la revista escribió que Susie Andrews y Carlson vivían juntos en Alexandria, Virginia. Más tarde, la pareja se mudó a Washington, D.C., donde vivían al momento de la protesta. Esa casa se vendió por $3.95 millones en julio de 2020, según registros de bienes raíces.

Ahora, ellos son dueños de varias propiedades, incluidas casas en Maine y Florida, según registros públicos e informes sobre la pareja. The New York Times y The Sun Journal informaron que Carlson pasó un tiempo en Maine, donde construyó un estudio cerca de su casa.

Según el sitio web de noticias de bienes raíces Dirt, Carlson y su esposa compraron una casa de $5.5 millones en Gasparilla Island en Boca Grande, Florida, en 2023. Ellos también son dueños de una casa de $2.9 millones al lado, informó Dirt.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.