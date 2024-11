Ganador de ‘The Voice’ recibió impacto de bala en Texas

El 16 de noviembre se publicó en la página oficial de Facebook una foto de la camiseta del ganador de “Voice”, Sundance Head, junto con una actualización sobre su estado de salud después de un accidente.

“Buenos días, solo quería darles una actualización sobre Sundance: lo dieron de alta anoche tarde. Llegamos a casa muy temprano esta mañana. Fue un viaje difícil de 3 horas para él porque los medicamentos estaban pasando y, como se estaba moviendo, sangraba mucho a través de sus vendajes, sin mencionar que solo estaba con una bata de hospital. Toda su ropa estaba en el rancho”, dice la publicación.

“Lo llevamos a casa, pude cambiarlo, limpiar el vendaje y volver a empaquetarlo, aunque no es un paciente fácil y le di un poco de Motrin. No estoy seguro de haber dormido porque estaba preocupado por él, al igual que él, pero escucharlo roncar fue música para mis oídos”, agregó.

En una actualización anterior, la página de Head decía que se había disparado accidentalmente mientras cazaba en su rancho de Texas el 15 de noviembre.

La publicación de la foto fue diseñada para subrayar lo afortunado que fue Head.

“Por ahora, no se ha puesto la camiseta, pero pronto la cambiaré. Voy a publicar una foto de su camiseta para que todos puedan ver lo afortunado que fue. Cualquier camiseta más alta o más baja hubiera sido devastador. No puedo expresar lo agradecidos que estamos por todos los mensajes, llamadas y oraciones”, dice la publicación.

“Dios es INCREÍBLE. Definitivamente tendrá mucho que decir y, una vez que se sienta con ganas, le pediré que haga un video con sus propias palabras”, continúa. “Todos saben que tiene un don con las palabras y saben que no solo tendrá una canción para escribir, sino un álbum completo de este accidente. Nuevamente, gracias a todos. La foto no es demasiado gráfica, pero si tienes un estómago débil, no hagas clic y amplíes la foto para ver el agujero de la bala”.

La página también publicó una actualización anterior, que explicaba lo que sucedió:

Hemos llegado al hospital y ahora mismo lo he visto físicamente y he oído su dulce voz. Está de buen humor teniendo en cuenta las últimas horas. Los niños están con él ahora. Las oraciones fueron respondidas, ya que la bala no le causó daños internos. Gracias a todos por las oraciones.

Lo que pasó: estaba en el rancho cazando solo, subió ayer, los chicos iban a venir esta tarde para pasar un fin de semana con él y, bueno, esto pasó. No era su rifle de caza y nadie le disparó. Estaba fuera del vehículo, intentando agarrar su 22, cuando lo agarró, el 22 se salió de su funda y golpeó el exterior del Jeep en el lugar correcto y se disparó. Sundance dijo que pasó tan rápido que pudo ver cómo se desprendía la bala. Pensé que llamó al 911, pero no lo hizo. Se metió las manos en el bolsillo para buscar el teléfono inmediatamente después de recibir el impacto, pero el teléfono no estaba allí, solo estaba lleno de sangre, así que salió por el camino de entrada a la carretera principal para hacer señas a un coche para que pidiera ayuda. 10 autos después, alguien se dio la vuelta para ayudar y llamó al 911. Esto es lo que me dijo… está muy medicado en este momento. Tiene mucha suerte y está agradecido de estar vivo. Gracias al buen samaritano que se detuvo y ayudó y a la rápida respuesta del vuelo salvavidas y los médicos.

El médico me acaba de llamar, la bala entró por encima de su ombligo y se alojó en su pared abdominal sin órganos vitales. No necesitará cirugía porque no le van a quitar la bala 🤷‍♀️ Estoy segura de que dijo por qué, pero ahora mismo tengo la cabeza nublada. Que sea un poco grande fue algo bueno. La bala está en su tejido graso. Gracias por todas las oraciones.

Guerreros de oración, los necesitamos a todos. Esta es Misty. No tengo mucha información, pero por favor, mantengan a Sundance en sus oraciones. Sundance ha sido trasladado en avión salvavidas con una herida de bala en el estómago según los paramédicos que me llamaron. Me dijeron que una vez que aterricen, lo operarán de inmediato. Lo estabilizaron para el vuelo (según el paramédico). Ahora vamos camino a Tyler. 🙏🏻. Nuevamente, esta es la única información que tengo en este momento. Por favor, manténganlo en sus oraciones.