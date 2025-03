Caso Sudiksha Konanki: Joven estudiante desaparece en República Dominicana

Una joven estudiante originaria de la India y residente en Estados Unidos de 20 años de edad, perteneciente a la Universidad de Pittsburgh, quien se encontraba de disfrutando de las vacaciones de primavera en Punta Cana, República Dominicana, ha sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 6 de marzo de 2025, así lo ha reportado The New York Post.

La joven identificada como Sudiksha Konanki viajó hasta el caribe junto a otros compañeros de estudio para disfrutar de una semana de vacaciones en República Dominicana, cuando el pasado jueves desapareció luego de salir a pasear por la playa del Hotel Riu República, de acuerdo con un comunicado del Sistema Nacional de Emergencias de este país.

De acuerdo con la Policía Nacional la mujer salió en la madrugada a caminar por la playa junto a un amigo cuando desapareció. A raíz de esto, se ha desplegado todo un operativo para dar con su paradero, y el hombre que la acompañaba ahora está siendo investigado. Según Listin Diario, Sudiksha Konanki estaba en este hotel en compañía de otros cinco amigos que llegaron a Punta Cana el día 3 de marzo.

Cabe mencionar que las autoridades locales han intensificado la búsqueda por cielo mar y tierra en la periferia y zonas aledañas para encontrar a la joven universitaria, utilizando drones, helicópteros, buzos, lanchas, unidades caninas y personal humano.

Por su parte, la familia de Sudiksha Konanki ha dicho que ella había viajado para descansar antes de iniciar la carrera de medicina y que lo último que supieron de ella, es que iba para una fiesta en el resort.

“Mi hija es muy agradable. Es ambiciosa. Quería seguir una carrera en medicina. Fue a la playa el 6 de marzo temprano en la mañana alrededor de las 4:00 a.m. con amigos y otros chicos que conocieron en el resort. Después de eso, sus amigos regresaron después de un tiempo y mi hija no regresó, no se apareció después de la playa”, dijo el padre de la joven, Subbarayudu Konanki en declaraciones a CNN.

En cuanto al joven que estaba junto a Sudiksha Konanki en la playa a las 4:00 de la mañana, este fue identificado como Joshua Steven Ribe, este dijo que estaban todos en la playa bañándose durante la madrugada, y que cuando todos decidieron irse a dormir, solo quedaron él y Sudiksh Konanki en el agua y que ambos fueron sorprendidos por fuertes olas. El joven dice que el logró salir del agua, pero no vio más a la chica. Debido a esto, se presume que la joven se pudo ahogar.

Los nombres del grupo de amigas de Sudiksha Konanki son: Raman Nithya Venkat, 20 años, Chilakamarri Ananya, 20 años, Shaleen Mangesh Bordawekar, 21 años, Shivani Viswanathan de 22 años, y Komal Karim Chranya, también de 22 años, todas estadounidenses.

Por su parte, la cadena hotelera RIU Hotels & Resorts emitió un comunicado donde dijo que están ayudando brindando toda la información posible y que su personal de trabajo, están colaborando con la búsqueda de la joven.

“En RIU Hotels nos encontramos profundamente preocupados por la desaparición de una de nuestras huéspedes, quien ha sido vista desde las 4 de la madrugada del jueves 6 de marzo, según nos informaron sus compañeros. Queremos expresar nuestra más sincera empatía hacia la familia y amigos durante este momento tan difícil. La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes son nuestra máxima prioridad y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar en esta situación”, según People.

De igual manera, según NBC News, dijo que la Universidad de Pittsburgh está en contacto con la familia para brindar apoyo en esta investigación.

Finalmente, el perfil de LinkedIn de Sudiksha Konanki dice que se graduó en 2022 de la Escuela Secundaria Thomas Jefferson de Ciencia y Tecnología en Alexandria, Virginia. Su cartel de persona desaparecida dice que es una mujer de 1,60 metros de altura, con cabello negro y ojos marrones.

En el comunicado de la Policía Nacional se lee:

La Policía Nacional informa que en coordinación con el Ministerio Público, despliega amplias acciones investigativas y de búsqueda, tras la denuncia de desaparición de una joven de 20 años, originaria de la India y residente en Estados Unidos, la cual fue vista por última vez la madrugada del pasado día 6 de marzo, cuando entró a la playa del hotel Riu, Punta Cana, junto a un amigo que se encuentra bajo investigación. Se trata de Konanki Sudiksha Chowdary, quien se encontraba hospedada en el referido hotel, junto a cinco amigos que arribaron al país el pasado 3 de marzo. La institución del orden precisó que tras ser enterada de la situación el pasado viernes 7 a las 8:00 de la mañana, vía telefónica por la Embajada de Estados Unidos en el país, se ha iniciado una exhaustiva búsqueda por mar, aire y tierra, en toda la periferia y zonas aledañas, mediante la utilización de drones, helicópteros, buzos, lanchas, unidades caninas y personal humano, entre otras tecnologías. El proceso de la investigación estable que la desaparición se produjo pasado las 04:15, horas de la madrugada del día 6/3/25, momentos en que la desaparecida y los jóvenes extranjeros que la acompañaban fueron capturados por las cámaras de videovigilancia a pocos metros de ingresar al área de la playa. De igual forma, el Ministerio Publicó, en compañía de oficiales investigadores de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y Politur, realizan entrevista a varias personas, principalmente los acompañantes de la desaparecida joven, cuyos nombres se hacen reservas, con la finalidad de establecer el punto exacto de búsqueda marítima y proximidades. Hasta el momento se han desplegado múltiples acciones investigativas, las cuales tras ser procesadas serán dadas a conocer. En las labores de búsqueda participan, además, personal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), de la Armada, Defensa Civil con su personal de rescate, miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del referido hotel, entre otros. Se adelanta que en el proceso investigativo fue entrevistado el joven que entró a las aguas de la referida playa, por lo cual los investigadores amplían el proceso investigativo para corroborar la versión que este ofreció de manera preliminar. Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.

