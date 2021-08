Stuart Scheller: cesan a infante de la Marina tras pedir que autoridades asuman los errores en Afganistán

Stuart Scheller es un teniente coronel de la Infantería de Marina de los EE.UU. que fue relevado de su cargo después de compartir un video en Facebook en el que criticaba a los líderes militares por su manejo de la retirada de Afganistán.

“No puedo responder a la abrumadora respuesta”, escribió Scheller en su página de Facebook después de su despido. Puedes ver su video más adelante en este artículo. Se volvió viral y generó una avalancha de apoyo en las redes sociales mientras el país se tambalea por la muerte de 13 marines y miembros del servicio en Kabul (puede ver los tributos a los miembros del servicio caídos aquí).

“Facebook ha dejado de permitirme aceptar solicitudes de amistad. Pero les ofreceré un pensamiento más … Anoche, cuando publiqué el video, inmediatamente me llamaron varios Marines y me pidieron que eliminara la publicación. “Todos estamos de acuerdo contigo, Stu, pero nada cambiará y tendrá un gran costo personal para ti”.

Añadió: “Obviamente no lo quité. Ahora que he tenido tiempo de procesar … te ofreceré esto … no podemos estar TODOS equivocados. Si todos están de acuerdo … entonces den un paso adelante. Solo tienen el poder porque nosotros lo permitimos. ¿Y si todos exigiéramos rendición de cuentas?” Luego compartió esta cita: “Cada generación necesita una revolución” ✊🏻🇺🇸 Thomas Jefferson”.

En el video, Scheller reprendió al liderazgo militar.

“No estoy diciendo que tengamos que estar en Afganistán para siempre, pero estoy diciendo: ¿Alguno de ustedes arrojó su rango sobre la mesa y dijo ‘oye, es una mala idea evacuar el aeródromo de Bagram, una base aérea estratégica, antes evacuamos a todos’”, dijo en el video.

“¿Alguien hizo eso? Y cuando no pensaste en hacer eso, ¿alguien levantó la mano y dijo ‘lo arruinamos por completo'”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Scheller dijo a los líderes militares: “Exijo responsabilidad”

Scheller comenzó su video con la leyenda: “Al liderazgo estadounidense. Muy respetuosamente, EE.UU.”

Comenzó explicando su experiencia. Sirvió en infantería de marina durante 17 años. Él era el comandante del batallón con el batallón de entrenamiento de infantería avanzada en el momento del video. Scheller grabó su video justo cuando se conocía la noticia de la explosión en Kabul.

“Una de esas personas que fue asesinada era alguien con quien tenía una relación personal”, dijo. No entró en detalles adicionales sobre eso. No voy a hacer este video porque es potencialmente un momento emotivo. Lo hago porque tengo un descontento y un desprecio crecientes por … la ineptitud percibida a nivel de política exterior y quiero hacer algunas preguntas específicamente a algunos de mis líderes superiores”.

“Siento que tengo mucho que perder”, dijo, y agregó que pensó en “lo que podría pasarme… si tuviera el coraje de publicarlo. Pero creo que lo que crees solo se puede definir por lo que estás dispuesto a arriesgar”.

“He estado luchando durante 17 años”, dijo Scheller. “Estoy dispuesto a tirarlo todo por la borda para decirles a mis líderes principales: ‘Exijo responsabilidad'”.

Dijo que estaba “dispuesto a arriesgar el puesto de comandante de mi batallón actual, mi jubilación, la estabilidad de mi familia para decir algunas de las cosas que quiero decir”. Dijo que eso le daría “cierta autoridad moral para exigir la misma honestidad, integridad y responsabilidad para mis líderes superiores”.

Leyó una carta escrita por el comandante de la Infantería de Marina David Berger, quien escribió: “¿Valió la pena?”

“He matado gente y busco asesoramiento y está bien”, dijo Scheller. “Hay un momento para eso. Pero la razón por la que la gente está tan molesta en las redes sociales no es porque los marines en el campo de batalla decepcionaron a alguien, ese miembro del servicio siempre ha estado a la altura de las circunstancias y ha hecho cosas extraordinarias, la gente está molesta porque sus líderes superiores los decepcionaron. Y ninguno de ellos levanta la mano y acepta la responsabilidad o dice: ‘Lo arruinamos'”.

Dijo que los soldados de nivel inferior son despedidos.

“Tenemos un secretario de defensa [Lloyd Austin] que testificó ante el Congreso en mayo que la fuerza de seguridad nacional afgana podía resistir el avance de los talibanes. Tenemos [los] jefes conjuntos [del Estado Mayor], el comandante es un miembro de eso, que se supone que debe asesorar sobre política militar. Tenemos un comandante combatiente de la Marina. Se supone que todas estas personas deben asesorar”.

Scheller dijo que “no estaba diciendo que tengamos que estar en Afganistán para siempre, pero yo estoy diciendo: ‘¿Alguno de ustedes arrojó su rango sobre la mesa y dijo, oye, es una mala idea evacuar el aeródromo de Bagram, una situación estratégica? base aérea, antes de que evacuemos a todos? ‘¿Alguien hizo eso?’ Y cuando no pensaste en hacer eso, ¿alguien levantó la mano y dijo: ‘Lo arruinamos por completo’?

“Tengo amigos comandantes de batallón en este momento que están publicando cosas similares, y están diciendo, preguntándose si se perdieron todas las vidas, si fue en vano, todas esas personas que hemos perdido en los últimos 20 años … Potencialmente, todas esas personas murieron en vano. Si no tenemos líderes de alto nivel que reconozcan y levanten la mano y digan: ‘No lo hicimos bien al final’, sin eso, seguiremos repitiendo los mismos errores”, dijo.

“Esta fusión de los rangos militares económicos-tajantes-corporativos-políticos-superiores no está cumpliendo su parte del trato”.

2. Scheller escribió que estaba “aliviado por una causa basada en una falta de confianza y seguridad”

Scheller reveló que se sintió “aliviado por una causa justificada” el 27 de agosto de 2021, el día después de que publicó el video.

“A todos mis amigos en las redes sociales”, escribió. “Me sentí aliviado por una causa basada en la falta de confianza a las 14:30 de hoy. Mi cadena de mando está haciendo exactamente lo que yo haría … si estuviera en su lugar. Agradezco las oportunidades que me brindó el comando AITB. A todas las agencias de noticias que piden entrevistas … No haré más declaraciones que las de mis plataformas sociales hasta que salga de la Infantería de Marina”.

Continuó: “Estados Unidos tiene muchos problemas … pero es mi hogar … es donde mis tres hijos se convertirán en hombres. América sigue siendo la luz que brilla en una niebla de caos. Cuando mi carrera en el Cuerpo de Marines llegue a su fin, espero con ansias un nuevo comienzo. El propósito de su vida es hacer de Estados Unidos el instrumento de diplomacia extranjera más letal y eficaz. Si bien mis días de violencia mano a mano pueden estar terminando … veo una nueva luz en el horizonte. Semper”.

3. Scheller sirvió en Irak y ayudó a evacuar a estadounidenses de Beirut

Según su página de Facebook, Scheller “estudió Ciencias Militares en la Marine Corps University” y “estudió Contabilidad en UC Lindner College of Business”. Fue a Anderson High School y vive en Jacksonville, Carolina del Norte.

A principios de agosto, escribió en Facebook: “Para cada maestro de escuela que me dijo que la violencia nunca fue la respuesta … Ojalá estuvieras enseñando en Afganistán ahora mismo para ver la profundidad de tu visión equivocada del mundo”.

Según su biografía, “el teniente coronel Stuart P. Scheller se graduó de la Universidad de Cincinnati con una licenciatura en contabilidad. Comenzó la Escuela de Candidatos a Oficiales en enero de 2005. Después de completar la Escuela de Candidatos a Oficiales, la Escuela Básica y el Curso de Oficiales de Infantería, ingresó al 1.er Batallón, 8.o de Infantería de Marina en diciembre de 2005”.

“Después de registrarse en el 1.er Batallón, 8.º de Infantería de Marina y asumir el cargo de comandante de pelotón, el teniente coronel Scheller llevó a cabo un despliegue en la 24.a Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. Participó en la evacuación no combatiente de ciudadanos estadounidenses fuera de Beirut durante el conflicto israelí / libanés de 2006. Luego, al año siguiente, se le asignó el puesto de director ejecutivo de la empresa Alpha y se le envió a Ramadi, Irak. Es de destacar que durante ese tiempo las compañías de infantería se trasladaron a una construcción de cuatro pelotones de infantería, por lo que el teniente coronel Scheller, además de sus deberes de oficial ejecutivo de la compañía, también fue el líder de apoyo de fuego, y también sirvió en esta capacidad durante un Mojave Viper y el Ramadi”.

La biografía agrega: “En 2008, el teniente coronel Scheller ingresó en la Escuela de Infantería Este, Batallón de Entrenamiento de Infantería. Pasó seis meses como el grupo de Instructores de Armas OIC, y un año y medio como el Comandante de la Compañía Echo”.

Continúa, “En 2010, el Teniente Colón Scheller buscó un despliegue de Aumento Individual en Afganistán. Fue el líder del equipo Counter-IED para la organización JIEDDO. Pasó un año en las provincias de Paktika y Ghanzi mientras apoyaba a la 101ª Brigada de Infantería del Ejército. Era el experto en la materia de infantería para las operaciones de EOD y del Pelotón de Despeje de Rutas. De julio de 2011 a junio de 2012, el teniente coronel Scheller asistió a la Escuela de Guerra Expedicionaria residente. Después de la Escuela de Guerra Expedicionaria, el Teniente Coronel Scheller aumentó la Escuela de Candidatos a Oficiales como comandante de pelotón para una clase de 10 semanas “.

La biografía continúa,

En septiembre de 2012, el teniente coronel Scheller se registró en el 3.er Batallón, 2.º de Infantería de Marina y se desempeñó como Comandante de la Compañía para el Cuartel General y la Compañía de Servicios. Durante esta gira de Comando de la Compañía, completó el despliegue de la 26a Unidad Expedicionaria de los Infantes de Marina. Tras el despliegue, en noviembre de 2013, el teniente coronel Scheller asumió el cargo de comandante de la compañía de armas. Durante su gira de Comando de la Compañía de Armas, completó un Ejercicio de Entrenamiento de Infantería y un Despliegue de Unidad hacia el Este. En agosto de 2015, el teniente Col Scheller se registró en The Basic School. Durante su gira de tres años, se desempeñó en muchas funciones, entre ellas, oficial de operaciones, comandante de la compañía y director de guerra. En julio de 2018, el teniente Col Scheller asistió a la Escuela de Comando y Estado Mayor residente, donde obtuvo una Maestría en Ciencias Militares. En julio de 2019, el teniente coronel Scheller se registró en el Comando de las Fuerzas Especiales de la Marina y asumió las funciones como Oficial Ejecutivo del 2do Batallón de Apoyo. Es de destacar que el Comandante del Batallón pasó la mayor parte del recorrido desplegado en una Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales, lo que le dio al LtCol Scheller la oportunidad de liderar el batallón en Estados Unidos. En junio de 2020, el LtCol Scheller se registró en el 6. ° Regimiento de la Infantería de Marina y asumió las funciones como Oficial de Operaciones. Durante este tiempo, el Regimiento apoyó a cuatro batallones y completó un Ejercicio de Entrenamiento de Nivel de Servicio. En junio de 2021, el teniente coronel Scheller se registró en la Escuela de Infantería Este, Batallón de Entrenamiento Avanzado de Infantería, como oficial al mando.

4. Scheller ayudó a inventar un molde para hacer que las cintas se adhieran más fácilmente a los uniformes

En Facebook, Scheller escribió que era “propietario y fundador de The Perfect Ribbon”, así como “oficial de infantería en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos”.

Un artículo que Scheller compartió en Facebook de Military Influencer.com explicaba The Perfect Ribbon. Dijo que el comandante de infantería de marina Stuart Scheller ideó un producto para eliminar “la molestia de la preparación uniforme”.

Ayudó a crear un molde que “permitiría a un miembro del servicio colocar aditamentos en las cintas fácilmente y en regla”. Hizo el molde con un amigo militar llamado Zach Rohlfing.

La invención “se incendió”, dijo.

5. Scheller está recibiendo mucho apoyo en las redes sociales

El video de Scheller ha recibido cientos de comentarios y muchas veces se ha compartido, ya que comenzó a volverse viral en las redes sociales. “¡Esto es lo que pasa cuando dices la verdad! Sabías lo que sucedería al entrar en esto, ¡pero tuviste el coraje de hacer lo correcto y ceñirte a nuestros valores corporativos! Semper Fi”, escribió una persona en su hilo de comentarios de Facebook.

Estos son algunos de esos comentarios:

“Absolutamente honrado y orgulloso de usted por decir lo que era necesario decir. El costo de la incompetencia es permanente para esos jóvenes”.

“Lo tiraste a la línea y si el gran gobierno se lo quita. Muchos miembros del servicio / veteranos están dispuestos a dar. Te respaldamos económicamente y de cualquier otra forma”.

“Los verdaderos líderes son difíciles de conseguir, debemos apoyarlos”.

“Gracias Señor. Este es el ejemplo de un líder de carácter al que miro”.

“Gracias por decir con tanta elocuencia lo que nos preguntamos los civiles. Gracias por tu servicio. Soy la esposa de un oficial del ejército retirado y madre de dos oficiales del ejército”.

“Gracias por expresar lo que muchos de nosotros sentimos. Semper Fi!”

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Homenaje a Maxton Soviak ayudante de la marina fallecido en Kabul