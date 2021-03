Pastor de Missouri le dice a las mujeres que bajen de peso y emulen a Melania Trump

Stewart-Allen Clark, pastor de la Primera Iglesia Bautista General en Malden, Missouri, está en el ojo del huracán, después de decirle a las mujeres de su templo que pierdan peso para mantener a su lado a sus maridos. También sugirió que las mujeres intenten emular a la exprimera dama Melania Trump, en medio de una discusión sobre cómo permanecer atractivas después del matrimonio.

Según Religion News, los líderes del Consejo General Bautista de Asociaciones “han recomendado una investigación” hacia Clark, porque sugirió que las mujeres practiquen el “control de peso” para mejorar sus matrimonios.

Clark hizo los comentarios en febrero de 2021, en un sermón que fue capturado en video, según el sitio de noticias religiosas.

Puedes ver el video de los comentarios de Clark a continuación. Los videoclips fueron preservados y publicados por primera vez por el blog Friendly Atheist. El video se titula “El pastor Stewart-Allen Clark les dice a las mujeres que se vean más atractivas”.

Clark cuestionó por qué las mujeres “se dejan a ellas mismas”

En los comentarios grabados en video, Clark dice que las mujeres deben seguir el modelo de la exprimera dama Melania Trump, quien ha trabajado como modelo. Sin embargo, admitió que “la mayoría de las mujeres no pueden ser esposas trofeo”.

Clark cree que los matrimonios serían mejores si las mujeres se mantuvieran en forma.

“¿Por qué tantas veces las mujeres después de casarse se dejan perder?”, Clark dijo en el sermón, sosteniendo una Biblia. “¿Por qué hacen eso?” Reconoció que no todas las mujeres pueden parecerse a Melania Trump, pero agregó que “tampoco es necesario que parezcan bruscas”.

Clark insistió en que no aumentar de peso después del matrimonio es tan importante que un amigo suyo “ha puesto sobre su esposa una (advertencia de bajar de) ‘peso (o tener un) divorcio”.

“No le des una razón para ser como este novio distraído”, dijo el pastor, señalando un conocido meme de un hombre, dándose la vuelta para mirar a una mujer atractiva. “¿Me escuchan? No le den una razón para estar mirando a su alrededor. ¿Hello?”.

También elogió el uso de maquillaje.

Ministerios Bautistas Generales escribió una extensa publicación en Facebook sobre el asunto después de que los comentarios salieron a la luz:

“El Comité Ejecutivo del Consejo General Bautista de Asociaciones se reunió hoy, 1 de marzo de 2021, para abordar las preocupaciones relacionadas con un sermón de Stewart-Allen Clark en la Primera Iglesia Bautista General de Malden, que ha recibido una exposición significativa. El sermón incluyó comentarios que no son consistentes con las posiciones y valores de los Bautistas Generales. De acuerdo con nuestra estructura, el Comité Ejecutivo recomendó que el Consejo de Asociaciones y el Presbiterio MoArk investiguen las declaraciones y tomen las medidas adecuadas”, dijeron.

El pastor Clark iba a ser el moderador de la reunión de la Asociación General de Bautistas Generales en julio de 2022. Ha dimitido de ese puesto.

Los bautistas generales creen que toda mujer fue creada a imagen de Dios, y por eso deben ser valoradas. Además, creemos que todas las personas, independientemente de cualquier otro factor, son tan amadas por Dios, que Cristo murió por ellas.

Cada iglesia Bautista General tiene autonomía de la organización nacional y, como resultado, Ministerios Bautistas Generales no tiene autoridad relacionada con el empleo de ningún pastor o líder de iglesia en una congregación local.

La Iglesia ha limpiado sus redes sociales

La iglesia parece haber borrado su presencia en línea después de la publicación del blog Friendly Atheist. La página de Facebook de la iglesia ya no existe, por ejemplo.

El sitio web de la iglesia todavía está activo, pero su información de contacto desapareció.

La iglesia describe sus valores como, “Amamos a Dios. Amamos al pueblo de Dios. Amamos a nuestra comunidad”. Bajo “nuestra visión”, la iglesia explica: “¡Es un nuevo día! Nuestra visión es ser una iglesia alegre y festiva, haciendo discípulos y agregando valor a nuestra comunidad. Isaías 43:19 – ‘He aquí, estoy haciendo una cosa nueva …'”.

