Steven Rios, el policía que degolló a una estudiante: ¿sigue en prisión?

Steven Rios fue declarado culpable de homicidio en primer grado en 2005 por el brutal asesinato de Jesse Valencia, una estudiante de 23 años de la Universidad de Missouri que fue encontrada muerta el 5 de junio de 2004. Rios era el principal sospechoso del asesinato, ya que tuvo un romance con Valencia, según el Columbia Missourian.

Valencia fue encontrada muerta con la garganta degollada a pocas cuadras de su apartamento del East Campus. Actualmente, Rios está cumpliendo dos cadenas perpetuas consecutivas por el caso: 30 años por asesinato y 23 más por acción criminal armada, informa Columbia Missourian. Rios era un oficial de policía del Departamento de Policía de Columbia en el momento de la muerte de Valencia.

El caso de Rios se trató en Dateline NBC en 2020. La descripción del episodio decía: “La policía mira a uno de los suyos después del asesinato de una estudiante”.

Esto es lo que sabemos sobre la condena y la sentencia de prisión de Rios:

Rios cumple dos cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de Valencia, pero mantiene su inocencia

Ríos fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en 2005 después de que los pelos de las extremidades encontrados en el pecho de Valencia y el ADN debajo de sus uñas tuvieran coincidencia con el de Rios. Sin embargo, su primera condena fue anulada por la Corte de Apelaciones del Distrito Occidental de Missouri debido a “declaraciones que fueron declaradas inadmisibles en la corte”, informa el Columbia Missourian. Más tarde recibió dos condenas separadas en 2009.

Según The Cinemaholic, Rios actualmente cumple condena en la Prisión Estatal de Dakota del Sur en Sioux Falls, SD, y es elegible para libertad condicional en 2035. Ha mantenido su inocencia durante toda su sentencia de prisión, y le dijo a Keith Morrison de Dateline en febrero de 2020: “Algunas personas creenque soy un asesino. Algunas personas piensan que no lo soy. Sabes, yo sé que no lo soy”. La entrevista es la primera vez que Rios habla en cámara desde su condena en 2009, según el Columbia Missourian.

Rios estaba casado y tenía un hijo pequeño mientras tenía una aventura con Valencia. El medio también afirma que Rios está tratando de rehabilitarse en prisión, y afirma que su experiencia en la cárcel le ha “enseñado a ser humilde y paciente”, informa Cinemaholic.

El 11 de junio de 2005, solo seis días después de la muerte de Valencia, Rios amenazó con suicidarse, según KOMU 8 News. Aunque Rios ha seguido afirmando su inocencia desde que Valencia fue encontrado muerta, el exjefe de policía Randy Boehm le dijo a KOMU que su intento de suicidio fue una “admisión de culpabilidad”.

“Si no eres culpable, ¿por qué estás reaccionando de esa manera?”, dijo Boehm a KOMU. “De hecho, nos llevó a reevaluar su participación en el asesinato. Empezamos a sentir que estaba reaccionando de esa manera porque sabía que había hecho algo que no podía deshacer”.