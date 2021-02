Padre e hijo mueren en accidente de coche en California

Una comunidad de California se está uniendo para ayudar a la familia Pirolli después de que Steve Pirolli y su hijo homónimo de 13 años murieran en un accidente de coche cuando salían de la práctica de béisbol del niño en Poway High School.

Una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia ha recaudado más de $ 86,000. Poway se encuentra en el condado de San Diego.

“Steve (padre) y Stephen Jr. Pirolli (hijo) murieron en un trágico accidente automovilístico el viernes por la noche (12/2/21) cuando salían de la práctica de béisbol de Stephen en Poway High School”, dice la página. Steve Pirolli tenía 54 años y era vendedor de TI.

“Estaban increíblemente unidos”, dijo Tom Pirolli, hermano de Steve, a NBC San Diego.

Esto es lo que necesita saber:

Un Mercedes conducido por un adolescente se estrelló contra el vehículo de padre e hijo, según informes

Según el San Diego Union-Tribune, el accidente ocurrió cuando el sedán Toyota de Pirolli fue golpeado por un Mercedes conducido por un joven de 19 años cuando Pirolli salía del estacionamiento de la escuela secundaria después de la práctica de béisbol de su hijo. Estaban girando a la izquierda en Espola Road cuando el Mercedes chocó contra su sedán. El conductor de Mercedes no sufrió lesiones mortales.

El periódico informó que el padre era un ex jugador de béisbol universitario de Southwestern College y la Universidad del Pacífico en Stockton.

Stephen Jr. fue recordado como un “niño brillante” y Steve como un padre increíble, cuya pasión era ver a su hijo jugar béisbol

La página de GoFundMe describe a Stephen Jr. como “un chico brillante y un jugador de béisbol increíble”.

El padre, Steve, “fue un padre increíble, un padre devoto y un esposo amoroso. Su pasión era ver sus partidos de béisbol”, se lee.

“Ambos eran amables y amados por su familia, compañeros de equipo y la comunidad”, dice la página. Su pérdida es terrible y devastadora para sus amigos y familiares. Era demasiado pronto para que nos dejaran. Lorie (la esposa de Steve y la madre de Stephen) ahora se queda sola con el dolor y las difíciles circunstancias de pagar gastos funerarios inesperados y facturas médicas. No hay palabras para consolarla en este momento, pero nuestra esperanza es ayudar con algunos de los costos mientras está de duelo. Por favor ayude y done a este Go Fund Me”.

La familia incluye a su madre, Lorie Pirolli, y a la hermana del niño, Jazmin.

La gente ofreció tributos a los Pirrollis, recordando el “amor por el béisbol” de su padre

La gente ofreció tributos a Pirollis en la página de GoFundMe. Éstos son algunos de ellos:

“Lamentamos mucho su pérdida. Steve era el entrenador de RBLL de mi hijo y siempre apreciamos su amabilidad y amor por el béisbol”.

“Steve era un gran tipo y lo extrañaremos profundamente”.

“Steve fue uno de mis entrenadores de fútbol hace unos años. Espero que mi dinero pueda ayudar. Descansa en paz.”

“Tuvimos una gran temporada en RBLL con Steve y Stephen Jr. Gracias por las grandes charlas y recuerdos del béisbol, nuestros pensamientos están con ustedes”.