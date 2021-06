Stephon Jamar Duncan: asistente de vuelo Delta arrestado por amenazar con derribar el avión

Stephon Jamar Duncan es un asistente de vuelo de Delta Airlines que tuvo que ser detenido durante un vuelo por miembros de la tripulación y otros pasajeros mientras estaba fuera de servicio en un vuelo de iba desde Los Ángeles a Atlanta, dijeron las autoridades. El avión fue desviado a Oklahoma City y Duncan fue arrestado, informó ABC News. Duncan, de 34 años, permanece detenido después del incidente ocurrido el viernes 11 de junio de 2021.

El portavoz de la policía de la ciudad de Oklahoma, Jermaine Johnson, dijo a ABC News que Duncan amenazó con “derribar el avión”. Según la policía, Duncan hizo “amenazas terroristas”. La policía le dijo a ABC News que Duncan mostraba signos de enfermedad mental y fue trasladado al hospital después de quejarse de un dolor en el pecho.

Delta Airlines emitió un comunicado diciendo: “Gracias a la tripulación y los pasajeros del vuelo 1730 de Delta (LAX a ATL) que ayudaron a detener a un pasajero rebelde cuando el vuelo se desvió a Oklahoma City (OKC). La aeronave aterrizó sin incidentes y el pasajero fue retirado por la policía. Pedimos disculpas a nuestros clientes por la demora y cualquier inconveniente adicional que esto haya causado”. Delta dijo que el vuelo continuó hacia Atlanta después de que la policía registró el avión.

Esto es lo que necesita saber sobre Stephon Duncan:

La tripulación de vuelo pidió a todos los “hombres fuertes” en el avión ayudar a detener a Duncan, dijo un pasajero

Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu — AB (@alifuckingburns) June 12, 2021

Un pasajero del vuelo, Ali Burns, tuiteó: “Alguien intentó secuestrar nuestro avión de LAX a ATL. … El hombre anunció que teníamos que estar cerca de nuestras máscaras de oxígeno y procedió a intentar abrir la puerta. Luego llamaron a todos los “hombres más fuertes” a la parte delantera del avión para detenerlo. Terminamos aterrizando en OKC ya que era el aeropuerto más cercano a nosotros”. Burns agregó más tarde: “Actualización: estaba tratando de abrir la puerta al exterior, no a la cabina”. Un video publicado por Burns muestra una lucha en la parte delantera del avión.

Según Wired, es imposible que una persona abra la puerta de un avión en el aire. Michele Meo, profesora de materiales en la Universidad de Bath, dijo a Wired: “No se puede abrir porque la aeronave está presurizada y la presión de la cabina es más alta que la presión del aire exterior. La diferencia puede llegar a 55158,1 Newtons por metro cuadrado (o 5500 kg aplicados a un metro cuadrado). Básicamente, la puerta está sellada contra el marco del avión”.

Otro video publicado por un pasajero, Steve Denton, muestra a la tripulación de vuelo y los pasajeros luchando con Duncan y sujetándolo.





Play



Delta Passengers and Crew Detain 'Unruly Passenger' on Flight to Atlanta Credit: Steve Denton via Storyful Original video: twitter.com/SRDenton/status/1403596952848195586 ————————– To purchase this video for media use visit video.storyful.com For Storyful Newswire subscription inquiries, please contact sales@storyful.com Twitter: twitter.com/storyful Facebook: facebook.com/Storyful 2021-06-12T15:34:40Z

Darren Genet, uno de los pasajeros que asistió, le dijo a ABC News que había una “pelea” y que él y otros pasajeros “se abalanzaron” para ayudar a contener a Duncan. “Lo sujetamos y él estaba gritando y llorando”, dijo Genet a la cadena de noticias. “Y luego uno de los caballeros en el vuelo era un infante de marina, y vino y lo sujetaron y como que todos lo sujetamos hasta que pusimos las ataduras. Para entonces ya se estaba disculpando”. Un piloto fuera de servicio también ayudó, según ABC News.

Genet agregó: “Fue bastante aterrador. Fuimos realmente afortunados de haber podido derribar a este tipo”.

Denton le dijo a WSB-TV: “El pasajero que causó el problema fue desafiado todo el tiempo. Abordó el vuelo. Él llevaba un casco puesto. Comportamiento realmente extraño. Caminó hacia el frente y tomó el sistema de megafonía, sabía exactamente qué hacer e hizo este anuncio: “Oye, todos se pondrán la máscara de oxígeno porque se está preparando para muchas turbulencias en este vuelo”.

La interrupción del vuelo que involucra a Duncan es el último de una serie de incidentes que han ocurrido desde que los viajes aéreos aumentaron en medio de la relajación de las restricciones y los temores del COVID-19. Una semana antes del incidente de Duncan, un vuelo de LAX a Detroit fue desviado debido a que un pasajero hizo amenazas, dijeron las autoridades. Y a principios de esa misma semana, un asistente de vuelo y los pasajeros tuvieron que sujetar y atar con cremallera a un hombre que intentó asaltar las puertas de la cabina. A fines de mayo, una azafata de Southwest fue atacada por un pasajero y quedó ensangrentada con dos dientes rotos.

Duncan es nativo de Michigan y ha trabajado como asistente de vuelo de Delta Airlines desde 2015

Duncan es nativo de Michigan, según su página de Facebook. Se graduó de Northwestern High School en 2006 y luego estudió relaciones públicas y periodismo en la Universidad de Michigan-Flint, donde se graduó en 2011, según su perfil de Facebook.

Duncan comenzó a trabajar en Delta Airlines como asistente de vuelo en 2015, según su página de Facebook. También ha trabajado para Peachtree Orthopaedics, dice su Facebook. Escribió en la sección “Acerca de” de su perfil de Facebook: “Me encanta conocer gente nueva y soy un individuo de mente abierta”.

El 23 de marzo, Duncan publicó un anuncio en el que decía: “Quiero anunciar al mundo que los días en los que mi creatividad estaba en un segundo plano se acabaron. Desde la montaña más alta del mundo ¡SOY UN RAPPER! ¡Y me encanta! Cuidado con mi música. El nombre es Ooeygooey. ¡¡¡¡¡Elevemos las vidas de los negros !!!!! Sígueme en IG: Ooeygooey87″.

Escribió en su perfil de Instagram: “¡Qué pastel de mantequilla pegajoso me ha inspirado a crear un movimiento que, con suerte, inspirará a otros, hará reír a la gente y pondrá una sonrisa en los rostros!”

Duncan permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Oklahoma y podría enfrentar cargos federales

Local law enforcement are doing a sweep of the plane to check for any further security issues. pic.twitter.com/wdgfcmQwAC — Benjamin Curlee (@BenjaminCurlee) June 12, 2021

Duncan permanece detenido en la cárcel del condado de Oklahoma, pero los registros judiciales de Oklahoma no muestran ningún cargo presentado en su contra. Según ABC News, se esperaba que Duncan fuera acusado de dos cargos de asalto y agresión a nivel estatal. Pero el FBI está investigando y también podrían presentarse cargos federales contra Duncan.

Duncan no pudo ser contactado por Heavy para entrevistarlo y no estaba claro de inmediato si había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Delta no ha comentado sobre la situación laboral de Duncan.

Otro pasajero, Brannon Nazarian, le dijo a NBC Los Ángeles que un anuncio en el avión decía: “Habla el capitán. Nos gustaría que todos los hombres fuertes vinieran al frente del avión para ayudar con un pasajero problemático”. Nazarian le dijo a la estación de noticias: “Lo siguiente que supe, fue que había gente corriendo hacia el frente, y él comenzó a empujar a la gente, y hubo una pelea atroz. Él estaba luchando contra ellos extremadamente duro. Sus pies volaban en el aire. El asistente de vuelo estaba … parecía que había tenido una conmoción cerebral”.

Benjamin Curlee le dijo a CNN: “Temí lo peor. Oré para que Dios protegiera a mi familia en caso de que me fuera. Fue muy tenso, con mucha adrenalina “. Curlee le dijo a CNN que otros pasajeros describieron a Duncan como “muy caótico, muy extraño … muy incoherente”. Curlee dijo que Duncan llevaba casco, rodilleras y coderas.

“Esperaba dormir en ese vuelo y eso no sucedió”, le dijo Curlee a CNN. “Se siente muy surrealista … Es un evento único en la vida. Es algo que realmente siempre tienes en la parte de atrás de tu cabeza, como preguntarte si esto sucederá. Bueno, hoy realmente lo hizo. Estoy muy agradecido de que no haya terminado mal”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Christopher Sign: El presentador de noticias de Alabama falleció a los 45 años