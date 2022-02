Docente es investigado tras videos de él apoyando la pedofilia: Stephen Kershnar

Stephen Kershnar es un profesor de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia que está bajo la mira después de que aparecieran videos en los que dice que no es obvio para él que la pedofilia es “de hecho mala” si el niño consiente.

La página de Twitter Libs of TikTok compartió un video de los comentarios de Kershnar y escribió: “¡Sigue empeorando! @FredoniaU este tipo debe ser despedido lo antes posible”.

Los videoclips provienen de una entrevista más larga publicada en YouTube por un sitio llamado Brain in a Vat que trata sobre “tabúes sexuales”. La leyenda de ese video dice: “¿Debería haber una edad de consentimiento? ¿Está mal fantasear con alguien en contra de su voluntad? ¿Está mal desear a alguien por su raza?





Esto es lo que necesita saber:

1. En el video, Kershnar habló sobre adultos que tienen relaciones sexuales con niños y dijo: “No es obvio para mí que, de hecho, esté mal”.

Kershnar, un profesor de filosofía, provocó una tormenta de fuego cuando se publicaron en Twitter clips de video sobre sus comentarios.

“Imagina que un hombre adulto quiere tener sexo con una niña de 12 años. Imagina que ella es una participante dispuesta. Una opinión muy estándar y muy extendida es que hay algo profundamente equivocado en esto. Y está mal independientemente de que sea criminalizado”, dijo en un video.

“No es obvio para mí que de hecho esté mal. Creo que esto es un error. Y creo que explorar por qué es un error nos dirá no solo cosas sobre el sexo entre adultos y niños y la violación de menores, sino también sobre los principios fundamentales de la moralidad”, dijo.

También dijo, “la noción de que está mal… incluso con un niño de un año, no es del todo obvio para mí”. Señaló que en “al menos una cultura”, hay informes de abuelas que supuestamente “hacen sexo oral a sus bebés varones para calmarlos cuando tienen cólicos. No sé si es cierto… si esto fuera cierto… es difícil ver qué tendría de malo”. Dijo que no cree que haya un “período general más allá del cual esto sea permisible si estamos interesados ​​en una participación voluntaria… No creo que sea un error general a ninguna edad”.

En una larga discusión sobre el consentimiento, dijo: “Hay muchas actividades en las que participan los niños que no entienden muy bien. Por ejemplo, cuando tú, cuando te presentas por primera vez para participar en un torneo de judo, o te preparas para tu Bar Mitzvah”, dijo. También hizo una analogía con el kickball.

2. Kershnar ha escrito sobre “sexo adulto-niño”, “infierno” y fantasías sexuales, dice su biografía universitaria





La biografía universitaria de Kershnar lo describe como un “profesor docente distinguido en el departamento de filosofía de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia y abogado”.

La biografía dice que él “se centra en la ética aplicada y la filosofía política. Kershnar ha escrito cien artículos y capítulos de libros sobre temas tan diversos como el aborto, el sexo adulto-niño, el infierno, el jugador más valioso, la pornografía, el castigo, las fantasías sexuales, la esclavitud y la tortura”.

Es autor de 10 libros, “incluidos Desert Collapses: Why No One Deserves Anything (2021), Total Collapse: The Case Against Morality and Responsibility (2018) y Abortion, Hell, and Shooting Abortion-Doctors: Does the Pro-Life Worldview ¿Tener sentido? (2017)”, explica la biografía.

Sus intereses docentes se enumeran como:

1. Ética Aplicada (Aborto, El Bien, Tortura)

Derechos de propiedad, el bien y la tortura) 2. Metafísica (Metafísica y Autonomía) 3. Filosofía del Derecho (Filosofía del Derecho, Filosofía del Derecho Civil y Filosofía del Derecho Penal) 4. Filosofía Política (Filosofía Política, Justicia Distributiva, Derechos de Propiedad y Libertarismo)

Está catalogado como un “profesor docente distinguido”.

3. Antiguos alumnos escribieron que Kershnar “definitivamente tenía un punto de vista diferente”

Libs of TikTok compartió capturas de pantalla de una discusión de exalumnos de personas que conocían a Kershnar. Algunos de los comentarios incluyen:

“Haber tomado Filosofía 101 con él sin saber nada de él de antemano… No puedo decir que me sorprenda. Puaj.”

“Literalmente vi la publicación y pensé ‘Apuesto a que era Kershnar’. Recuerdo haber oído hablar de él… después de haber terminado un semestre tomando su clase. Chico inteligente y si mal no recuerdo viene de una familia muy inteligente. Como profesor de filosofía, pudo debatir diferentes puntos de vista, pero creo que le resultará difícil defender este caso”.

“Tuve 2 clases separadas con él y definitivamente tenía un punto de vista diferente. Me di cuenta de que realmente no entendía la filosofía lo suficiente”.

“Tan vergonzoso y perturbador”.

4. El presidente de la universidad calificó las opiniones de Kershnar como “reprensibles”

El presidente de SUNY Fredonia, Stephen H. Kolison, publicó una declaración en la página de Twitter de la universidad el 1 de febrero de 2022.

“SUNY Fredonia está al tanto de un video publicado en línea que involucra a uno de sus profesores”, se lee.

“Los puntos de vista expresados por el profesor son censurables y no representan los valores de SUNY Fredonia de ninguna manera o forma. Son únicamente las opiniones del profesor. El asunto está siendo revisado”.

5. Kershnar tiene un título en derecho





En LinkedIn, dice que ha sido profesor en la Universidad Estatal de Nueva York durante más de 23 años.

También fue un “visitante” de la Academia Militar de los Estados Unidos y profesor titular en la Universidad Estatal de Wayne en 1997-1998.

Recibió una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.

Esta es la versión original de Heavy.com

