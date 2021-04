Tiroteo en Austin: Stephen Broderick sospechoso de matar a 3 personas

Stephen Nicholas Broderick ha sido identificado como el sospechoso del tiroteo que deja tres personas que murieron en Austin, Texas, el domingo 18 de abril de 2021. Broderick, de 41 años de edad, es un exdetective de la Oficina del Sheriff del condado de Travis, quien fue acusado de agredir sexualmente a un niño en el año 2020. La policía de Austin dijo que Broderick debería considerarse como alguien peligroso ya que está armado.

Los tiroteos ocurrieron en el noroeste de Austin en la cuadra 9600 de Great Hills Trail cerca del centro comercial Arboretum, dijo la policía en una conferencia de prensa el domingo por la tarde. Según las autoridades, los tiroteos mortales ocurrieron poco antes de las 12:00 p.m. hora local. Nadie más resultó herido y el sospechoso huyó del lugar. Broderick fue visto por última vez con una sudadera con capucha negra y una gorra de béisbol, dijo la policía.

El jefe de policía interino de Austin, Joseph Chacon, durante una conferencia de prensa alrededor de las 2:30 p.m., identificó a Broderick como el sospechoso que es buscado por la policía.

Chacón dijo: “Voy a publicar su nombre porque es una cuestión de seguridad pública, porque en este momento todavía no está detenido”. Chacón dijo que las tres víctimas, que aún no han sido identificadas, eran todas adultos. Dos de las víctimas eran mujeres hispanas y uno era un hombre negro, dijo Chacón.

Esto es lo que necesita saber sobre Stephen Nicholas Broderick:

1. La policía dijo que el tiroteo fue un “incidente doméstico”

At this time the Great Hills Trail scene is still active. We are still asking residents to shelter in place and report suspicious activity. While a suspect is still at large it appears this is a domestic situation that is isolated and there is no risk to the general public. -PIO8 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

La policía respondió inicialmente a la escena después de recibir una llamada de una situación de tirador activo, pero luego dijo en Twitter que el pistolero conocía a las víctimas del tiroteo y que no fue un ataque al azar. El primer tweet del departamento decía: “APD se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en Great Hills Trail y Rain Creek Parkway. Se aconseja a todos los residentes que se refugien en el lugar y eviten el área”.

La policía dijo que un niño estaba en el lugar en el momento del tiroteo, pero que no resultó herido. El niño está a salvo y con la policía, dijo Chacón en la conferencia de prensa. El tiroteo ocurrió en Arboretum Oaks Apartments, dijo el alcalde de Austin, Steven Adler, a USA Today.

La policía de Austin luego tuiteó: “En este momento, la escena de Great Hills Trail todavía está activa. Todavía estamos pidiendo a los residentes que se refugien en el lugar y denuncien cualquier actividad sospechosa. Si bien el sospechoso todavía está prófugo, parece que se trata de una situación interna que está aislada y no hay ningún riesgo para el público en general”.

Las autoridades dijeron que el tiroteo sigue bajo investigación y que no se ha hecho pública ninguna otra información, incluida la forma en que el sospechoso conocía a las víctimas. Los servicios de emergencias médicas del condado de Austin-Travis dijeron en Twitter que se realizó reanimación cardiopulmonar a las tres víctimas, pero las tres fueron declaradas fallecidas en el lugar.

2. La policía teme que Broderick intente tomar personas como rehenes

Austin Police Chief Chacon provided an on scene brief today, regarding the incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Please see attached photo of the suspect, Stephen Broderick, 41 years of age, black male who is 5 feet and 7 inches tall. https://t.co/HQu5bOwhlc pic.twitter.com/EVDU64Rph2 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

La policía pidió a los residentes de Austin que permanezcan en alerta, diciendo que Broderick está armado y es peligroso. Chacón, el jefe de policía interino de la ciudad, dijo a los periodistas que les preocupa que Broderick pueda intentar tomar rehenes.

La policía de Austin tuiteó, dijo que Stephen Broderick es un hombre negro de 41 años que mide 5 pies y 7 pulgadas de alto.

Chacón dijo: “No tengo una última dirección de trayecto conocida en este punto. No sabemos si está en un vehículo o a pie”. Dijo que la policía continuaba buscando a Broderick en el área de los disparos. También se trajo un helicóptero para ayudar en la búsqueda.

“Lo que les pedimos a los residentes de esta zona es que sigan refugiándose en el lugar. Esta es todavía una investigación activa y en curso y no tenemos a esta persona bajo custodia”, dijo Chacón. “Le preguntaríamos si tiene los números de teléfono de su vecino, llámelo o envíele un mensaje de texto. Revíselos y asegúrese de que estén bien. Nos preocupa que posiblemente tome un rehén y se refugie en algún lugar esperando a que nos vayamos. Y lo más importante, si ve algo o tiene información sobre este incidente, llame al 911 y transmita esa información”.

3. Broderick fue arrestado en junio de 2020 por cargos que lo acusaban de agredir sexualmente a una adolescente en una casa en Elgin, Texas

Media briefing. @Austin_Police Interim Chief Chacon says shooting and reverse 911 happened this morning at apartment complex near Arboretum. Suspect: Stephen Nicholas Broderick, 41. Still searching for this man. 3 people dead. APD concerned about hostages. MORE: @KXAN_News pic.twitter.com/KsIig6oCkV — Josh Hinkle (@hinklej) April 18, 2021

Broderick fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. El 6 de junio de 2020 y acusado de agresión sexual grave, según un artículo de Austin American-Statesman del momento de su arresto. Broderick está acusado de agredir sexualmente a una niña de 16 años en una casa en Elgin, Texas.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, informó el periódico. Según la denuncia penal del caso, obtenida por el American-Statesman, la víctima le dijo a su madre que había sido agredida sexualmente por Broderick y la madre de la víctima llevó a la niña a un examen y el abuso fue confirmado por un médico.

El periódico informó: “Las autoridades alegan en documentos judiciales que Broderick agredió sexualmente a la adolescente en una residencia en Elgin el 3 de junio. La niña denunció el incidente a su madre el mismo día, según documentos judiciales. La adolescente fue evaluada en el Dell Children’s Medical Center en Austin y pasó por una entrevista forense en el Bastrop County Child Advocacy Center, dicen los documentos judiciales”.

Según los registros de la cárcel del condado de Travis, Broderick fue detenido inicialmente con una fianza de $100,000. Los registros judiciales en el sitio web del condado de Travis muestran que el caso aún está pendiente. Broderick fue liberado bajo fianza de reconocimiento personal a fines de junio después de 16 días tras las rejas. Fue acusado de agresión sexual en noviembre de 2020. Broderick fue acusado de agresión sexual a un niño, violencia familiar, que es un delito grave de primer grado. Si es declarado culpable, enfrenta de 5 a 99 años, o cadena perpetua, en prisión.

Según los registros del condado de Travis, el juicio de Broderick está programado para comenzar el 6 de mayo de 2021 en el Tribunal de Distrito 299 del condado de Travis. No está claro si ha contratado a un abogado que pueda actuar en su nombre.

4. Broderick fue puesto en licencia administrativa por la oficina del alguacil del condado de Travis después de su arresto en 2020

Broderick fue puesto en licencia administrativa sin paga por la Oficina del Sheriff del Condado de Travis, donde trabajó como detective, después de su arresto en 2020, informó KVUE en ese momento. Más tarde renunció, según el Austin American-Statesman.

Broderick fue ascendido a detective en febrero de 2019, según una publicación de Facebook del sindicato de la oficina del alguacil. Otros detalles sobre su carrera como agente de la ley no están disponibles. Trabajó en casos de delitos contra la propiedad, informó el American-Statesman.

La Oficina del Sheriff del Condado de Travis no ha comentado nada sobre el arresto de Broderick en el caso de agresión sexual o sobre su identificación como sospechoso en el triple homicidio de Austin.

5. La esposa de Broderick solicitó una orden de protección y el divorcio después de su arresto

Live: 3 dead in shooting near the Arboretum in Austin | KVUEThree people have died in a shooting at the Great Hills Trail near the Arboretum in northwest Austin. Everyone in the area was asked to shelter in place the afternoon of April 18. Read more: kvue.com/article/news/crime/austin-active-shooter-great-hills-trail/269-2741a601-3108-44cb-900b-4abfe0e8353f KVUE is Austin's ABC affiliate station and has been delivering local news for Central Texans since 1971. Today it… 2021-04-18T18:28:21Z

La esposa de Broderick solicitó una orden de protección en su contra después de que fue arrestado en 2020, según los registros judiciales del condado de Travis. Se otorgó la orden de protección contra Broderick, según muestran los registros. También solicitó el divorcio y esos procedimientos aún estaban pendientes, según los registros judiciales.

Un juez del condado de Travis otorgó una orden de protección contra la víctima en el caso de agresión sexual antes de que Broderick fuera liberado bajo fianza, según muestran los registros judiciales. Otros detalles de las condiciones de la fianza de Broderick no estuvieron disponibles de inmediato.

Los registros inmobiliarios muestran que Broderick y su esposa vendieron su casa en Elgin en diciembre de 2020. Compraron la casa juntos en 2010. Broderick también ha vivido en Killeen, Texas, Austin y Brooklyn, Nueva York, según los registros públicos vistos por Heavy.

