Stephen Addison fue asesinado a tiros en un semáforo de Carolina del Norte

Stephen Addison era un veterano militar y padre que fue asesinado a tiros por un hombre de Carolina del Norte en un semáforo, dice la policía.

Según un comunicado del departamento de policía de Fayetteville, la víctima “ha sido identificada como Stephen Addison (B/M, 32) de la cuadra 3700 de Alson Rd”.

El sospechoso es Roger Dale Nobles Sr. El video gráfico muestra que le dispararon a Addison mientras hablaba con el hijo de Nobles, Roger Dale Nobles Jr., quien no ha sido acusado de la muerte.

1. Addison era un padre casado y un veterano militar cuyos hijos “lo adoraban y lo admiraban”

Summer Hemphill escribió en Facebook, compartiendo las fotos de arriba: “Este es STEPHEN ADDISON. Un veterano, padre, esposo y una VÍCTIMA. Mis sobrinas y sobrino ya no podrán abrazar, aprender o escuchar la voz de su padre por el resto de sus vidas 💔 ¡Mi hermana tiene que criar a sus hijos sin su esposo! Señor, dale a nuestra familia la fuerza 🙏🏽”

También escribió: “Mi sobrino, mis sobrinas y mi hermana mayor necesitan todo el amor, la fuerza y las oraciones. Sus hijos lo adoraban y lo admiraban. ¡Se lo llevaron demasiado pronto e INJUSTAMENTE! 🥺🙏🏽♥️”

Benjamin Smith escribió en Facebook: “Hombre, es con gran pesar que tengo que despedirme de uno de mis amigos más cercanos. ¡Mi hermano pequeño de otra madre, Stephen Addison, también conocido como Tray Libra! ¡Fue asesinado a tiros en Fayetteville, Carolina del Norte en un incidente de ira en la carretera por un cobarde racista en 2022! 😮‍💨😖😡 tu legado y tu vida vivirán!!! ¡¡¡Descansa bien pequeño hermano!!!”

2. La esposa de Addison calificó el tiroteo como un “mal sueño” y dice que a su familia solo le quedan “recuerdos”

Justina Hemphill, la esposa de Addison, le dijo a CBS17: “Me pellizco con la esperanza de despertarme de este mal sueño”, dijo.

Tiene varios hijos, incluido uno de solo 3 años, informó la estación de televisión.

“Él tiene hijos aquí ahora que tienen que pasar el resto de sus vidas sin su padre. Todo lo que nos queda son los recuerdos y las fotos. Eso es todo”, dijo su esposa a CBS17.

3. El fiscal de distrito está considerando un cargo de crimen de odio

Los detectives están “solicitando a cualquier persona con videos de teléfonos celulares que se comunique con el detective que figura en la lista…Detective J. Nevitt al (910) 703-3499 o Crimestoppers en p3tips.com”, escribió la policía.

Dieron este relato de la matanza:

El 3 de enero de 2022, a las 12:31 p. m., los oficiales de #FayPD fueron enviados a un tiroteo informado a lo largo de Skibo Road en Cliffdale Road. Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre adulto que había recibido un disparo. La investigación preliminar reveló que el conductor de un camión participó en un altercado con el conductor de una motocicleta, lo que provocó que el motociclista fuera baleado por el sospechoso. El sospechoso huyó de la escena antes de la llegada de la policía. La víctima fue transportada a un hospital local pero sucumbió a sus heridas; su identificación está pendiente de notificación a los familiares.





No está claro de qué se trataba la pelea o cómo comenzó. WRAL-TV describió el asesinato como una “confrontación de ira en la carretera” y dijo que Roger Nobles Jr. y el hijo de Nobles, era el conductor del camión. El padre y el hijo son blancos, según la estación.

4. Addison trabajó como ejecutivo de cuentas en California y realizó tareas de HVAC para el ejército de los EE.UU.

Una antigua página de LinkedIn dice que Addison trabajó como ejecutivo de cuentas para Logistics America en Irvine, California, durante seis meses en 2015. “Se esperaba crear y mantener relaciones sólidas con los clientes y los transportistas, encontrar transportistas autorizados y confiables para los clientes”, escribió.

También trabajó como ingeniero de HVAC en Yorba Linda California, como gerente de cuentas de clientes para Aaron’s Inc. en Buffalo, Nueva York, como gerente de almacén para GENCO y como “sargento de suministro de 92 años” en el ejército de los EE.UU.

“Las funciones principales fueron inspeccionar y reparar los sistemas eléctricos del aire acondicionado, los sistemas de vapor del aire acondicionado, los sistemas eléctricos de la unidad de refrigeración, los sistemas eléctricos/de combustible de los calentadores portátiles, los sistemas de recarga de extintores de incendios y las válvulas/extintores de incendios. También se requiere para realizar el mantenimiento en las estaciones de carga/limpieza de botellas”, escribió.

Tenía un título de asociado en administración y gestión de empresas del ITT Technical Institute-Orange y capacitación en HVAC de la USASE Untied States Army School of Engineers.

5. Video gráfico muestra el tiroteo contra Addison





WRAL-TV habló con los analistas sobre un video de seis segundos que surgió de la escena. Puedes ver el video aquí, pero ten en cuenta que es muy perturbador. Muestra a Nobles Jr. acercándose a Addison cuando le disparan a Addison.

El video muestra al hijo de Nobles, Roger Dale Nobles Jr., “salir de la camioneta y discutir con Addison antes de que su padre dispare una escopeta desde el asiento del conductor de la camioneta”, informó la estación de televisión.

Anthony Waddy, analista de SAV Consulting, dijo a la estación de televisión que el “lenguaje corporal de Nobles Jr. muestra que desempeñó un papel clave en el tiroteo”.

“Donde está parado en referencia a lo que llamamos en el ejército, un embudo fatal”, dijo. “Claramente está fuera de peligro”, afirmó Waddy a WRAL-TV.

Waddy le dijo a la estación de televisión que “parece que Nobles Jr. anticipó el tiroteo y despejó el camino para que su padre disparara”. Pero un abogado defensor le dijo a la estación que probablemente no era suficiente acusar al hijo a menos que se pudiera probar que sabía que su padre le iba a disparar a Addison.

Una vecina, Shahara Chance, le dijo a WRAL News que “ha tenido problemas con Nobles durante años y que él ha usado un insulto racial contra ella”, refiriéndose al padre.

“Él condujo en mi patio y me tomó fotos en mi porche. Ha disparado su arma al aire diciéndome que baje el volumen de la música. He pasado por un infierno con este hombre”, dijo Chance a la estación.

En Facebook, Roger Dale Nobles Jr. tiene una bandera confederada como foto de portada. Su foto de perfil dice: “Defiendo la bandera. Me arrodillo ante la cruz”.

Escribió sobre su padre hace tres años: “Quiero desearle un feliz cumpleaños muy especial a mi padre, él siempre ha estado ahí para mí y siempre lo estará. Feliz cumpleaños, papá, espero que tengas un gran día. Otro gráfico decía: “El problema no son las armas. Son corazones sin Dios y Hogares sin disciplina”.

Esta es la versión original de Heavy.com

