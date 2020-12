Novia de Texas pasa el día de su boda en hospital por COVID-19 y muere cinco días después

Stephanie Lynn Smith, una mujer de Texas de 29 años, murió de COVID-19 solo cinco días después de lo que se suponía que sería el día de su boda, dijo su familia. Smith y su prometido, Jamie Bassett, tenían la fecha de su boda fijada para el 13 de noviembre en Lubbock, Texas, pero ella se enfermó pocos días antes de su día especial, informó NBC News.

La pareja había decidido solo celebrar una pequeña ceremonia para sus padres en el mismo campo donde Bassett le propuso matrimonio a Smith, con su hermano mayor oficiando la unión, informó el medio. Sin embargo, justo antes de la fecha de la boda, Smith se enfermó y terminó pasando su día especial en el hospital después de dar positivo por COVID-19. A la joven también le diagnosticaron neumonía.

El 13 de noviembre, Bassett escribió en Facebook: “Se suponía que hoy era el día de mi boda. En cambio, Stephanie está en el hospital aumentando sus niveles de oxígeno y no la he visto en dos días. Esto realmente apesta y solo quiero que todo no sea así”.

Cinco días después de la fecha de su boda, la futura novia murió de coronavirus

Bassett dijo que Smith comenzó a sentir síntomas por primera vez el 3 de noviembre, diez días antes del día de su boda, pero ninguno de los síntomas de su enfermedad eran síntomas comunes de COVID-19, le dijo a NBC News. Dijo que los síntomas progresaron y el 7 de noviembre ella le dijo que la comida tenía un sabor extraño pero que no lo describió como una pérdida del gusto u olfato. Ambos creían que tenía culebrillas, algo con lo que estaba familiarizada, así que Smith fue a recibir tratamiento por eso.

La madre de Smith, Oralia Smith, le dijo al medio que el certificado de defunción de su hija apunta el coronavirus como causa de muerte. “Ella estaba estresada por la boda. Fue a ver al médico por [culebrilla] y él le dio medicamentos para eso”.

Como no mejoró, Bassett la llevó al hospital, donde le diagnosticaron neumonía y coronavirus. Debido a que su condición no era demasiado grave, regresó a casa con instrucciones de tomar vitaminas y controlar sus niveles de oxígeno, dijo su prometido. Unos días después, llevaron a Smith al hospital porque tenía poco oxígeno y esa fue la última vez que vieron con vida a la joven de 29 años. “La besamos y le dijimos que la veríamos y que estaría bien”, dijo la madre de Smith.

Smith publicó en Facebook unos días antes de su muerte y parecía optimista

Smith publicó en Facebook el 15 de noviembre y parecía optimista sobre su condición, escribió NBC News.Dijo: “Agradecida hoy por las enfermeras que oran. Y sienten felicidad por mi cuando les enseñe una foto de mi vestido de novia. No estoy fuera de peligro…lejos de ello. Pero prometo que estoy sintiendo cada oración. ¡¡Gracias!!”

Sin embargo, dos días después de esa publicación, Smith fue trasladada a cuidados intensivos porque su condición empeoró. Incluso entonces, Bassett dijo que los médicos le dijeron que “no era necesariamente algo de lo que preocuparse mucho”. Él creía que solo la habían movido porque sufría de ansiedad por su diagnóstico. “Sí le dio ansiedad, y ellos intentaban controlarla, y funcionaba un poco, y regresaba enseguida”, dijo la madre de Smith.

La madre de Smith dijo que su hija batallaba con el aislamiento más que nada. Por eso, en la mañana del 18 de noviembre, la familia se llenó de alegría al saber que podían ir a visitarla. Bassett dijo que llegaron temprano en la mañana: “Nos dijeron que le habían perdido el pulso cuatro veces, y la resucitaron tres veces con RCP, y en la última no pudieron recuperarle el pulso”. Dijo que cuando llegaron, Smith ya había muerto.

Su familia dijo que no estaban seguros de dónde contrajo el virus, porque todos tuvieron mucho cuidado de evitarlo. Smith usó máscaras incluso para visitar a su familia y había estado trabajando desde casa antes de la boda. Bassett dijo que cuando la conoció, pensó: “Esta es alguien a quien no conoces todos los días. Esta es una persona extraordinariamente cariñosa y amorosa que solo quiere arreglar el mundo”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com