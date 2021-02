Star On Disney Plus: Lo que tienes que saber

Cuando Disney + se lanzó por primera vez, lo hizo con la promesa de innumerables horas de entretenimiento familiar extraído de las compañías de producción más notables de Walt Disney. Después de lanzar series como The Mandalorian y span> Wandavision y llenando la biblioteca con lo mejor de Disney entretenimiento de acción en vivo y animado, la plataforma cumplió su promesa. Sin embargo, aún hay más por venir con el reciente lanzamiento de Star, una nueva marca de entretenimiento disponible directamente a través de Disney + aplicación.

Integrado en su aplicación actual de Disney +, Star ofrece una variedad de originales exclusivos, producciones locales, documentales y televisión y películas en general creadas por las mentes detrás del contenido de entretenimiento general de Disney. FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Disney Television Studios y muchos más filtrarán entretenimiento de alta calidad para los suscriptores que buscan ir más allá de la aplicación Disney +.

Star is an alternate solution to Hulu, which is not available outside of the United States and Puerto Rico.

¿Qué países tienen ahora acceso a Star?

Tras su lanzamiento, Star está disponible para clientes en Canadá, Reino Unido, Europa, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Singapur también recibirá acceso a Disney + y su colección de más de 600 películas y miles de episodios de entretenimiento televisivo con el lanzamiento de Star. Si se encuentra actualmente en alguno de estos países, puede regístrate en Disney + ahora y mira el contenido de Star.

En las regiones latinoamericanas, The Walt Disney Company lanzará STAR, una marca localizada que, además de las miles de horas de entretenimiento, también incluirá programación latinoamericana local. Otra versión de STAR, Star +, traerá eventos deportivos locales en vivo a América Latina en junio de 2021.

¿Cuándo se lanza Star en otros países?

Disney espera continuar lanzando Star a los mercados globales en Europa del Este, Corea del Sur y Hong Kon más adelante en 2021.

Dado que Disney posee actualmente Hulu y la programación de Hulu es similar a Star, no hay ningún plan para llevar el nuevo servicio de transmisión a Estados Unidos.

¿Star on Disney Plus cuesta más?

La estrella en Disney + está incluida en todos los paquetes actuales de Disney +. Sin embargo, debido a la inclusión de Star, las suscripciones al servicio de transmisión de Disney han aumentado de precio. Después del lanzamiento de Star, la suscripción a Disney + aumentó en 2 € o 2 £ por mes.

¿Qué hay en Star en Disney Plus?

Si te perdiste tu programación favorita de antaño, Star on Disney + viene con una variedad de series de televisión clásicas, que incluyen:

Buffy, la cazavampiros

Buffy Summers no es una estudiante promedio de secundaria. Antes de que pueda siquiera acostumbrarse a los escrúpulos de ser una adolescente, ha transmitido su legado de asesina. Mientras el mal rezuma por las calles de Sunnydale, sus amigos más cercanos arriesgan su vida y sus miembros para unirse a su búsqueda. Sarah Michelle Gellar interpreta a la Buffy titular y se le unen Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Charisma Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, James Marsters y Seth Green.

Atlanta

Donald Glover interpreta a Earnest “Earn” Marks, un desertor de Princeton que intenta triunfar en la ciudad titular. Cuando la vida no sigue su camino y los que lo rodean comienzan a perder la fe, Earn intenta convertirse en padre, hijo y modelo a seguir. Glover, Brain Tyree Henry, Lakeith Stanfield y Zazie Beetz completan un elenco entretenido que destaca a la perfección las pruebas y tribulaciones de sobrevivir en Atlanta.

Cómo conocí a tu madre

En un papel no acreditado como narrador del programa, Bob Saget lleva a los espectadores, y a sus hijos en pantalla, a un viaje al pasado. Cómo conocí a tu madre no pica palabras con su premisa como Ted Mosby, con la voz de Bob Saget en la línea de tiempo actual e interpretado por Josh Radnor en el escenario de 2005, vuelve a visitar sus años de juventud con sus amigos Marshall, Lily, Barney y Robin. El elenco divertido y entrañable incluye a Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris y Cobie Smulders, quienes enmarcan la vida de Ted.

Firefly

Perdido por la descarada decisión de Fox de cancelar la serie antes de que realmente pudiera despegar, Firefly se une a Star en Disney + para marcar el comienzo de una nueva generación de Browncoats. Nathan Fillion encabeza esta aventura espacial del oeste como el Capitán Malcolm Reynolds, acompañado de sus dudosos compañeros. Morena Baccarin, Jewel Staite, Summer Glau, Gina Torres, Adam Baldwin, Ron Glass, Alan Tudyk y Sean Maher completan la tripulación del barco de Reynold, Serenidad.

Expediente X

Siga a los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully mientras profundizan en las extrañas conspiraciones ocultas a plena vista. Mientras Mulder intenta desentrañar la verdad detrás de su hermana desaparecida, Scully se ve envuelta en las rarezas descubiertas por sus Expedientes X. David Duchovny y Gillian Anderson protagonizan el dúo, acompañados por Mitch Pileggi y William B. Davis en papeles recurrentes. Para la temporada 8 de la serie de 9 temporadas, Robert Patrick intervino para reemplazar a Mulder desaparecido.

Según Jim

Alias ​​

Papá americano

Animal Fight Night

Apocalipsis Primera Guerra Mundial

Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial

Atlanta

Big Sky

Black-Ish

Bloody Tales of Europe

Cuentos sangrientos de la torre

Huesos

Hermanos & amp; Hermanas

Buffy, la cazavampiros

Secretos enterrados de la Segunda Guerra Mundial

Aviso de grabación

Castillo

Código negro

Cougar Town

Amas de casa desesperadas

Sirvientas desviadas

Drugs, Inc

Padre de familia

Pelea: Bette y Joan

Luciérnaga

Flashforward

Los Foster

Los dotados

Glee

Anatomía de Grey

Helstrom

La zona caliente

Cómo conocí a tu madre

Dentro de la dinastía de Corea del Norte

La matanza

LA 92

Lanza

Miénteme

Perdido

Con amor, Victor

Mafia Confidential

Maradona Confidential

Marte

Familia moderna

DO: Made in America

Percepción

Prison Break

Generar esperanza

Resurrección

Venganza

Palisandro

Escándalo

Scream Queens

Scrubs

Sleepy Hollow

Nevadas

Opuestos solares

Hijos de la anarquía

La cepa

Terra Nova

Terriers

Confianza

La fea Betty

Ultimate Survival WWII

Valle del boom

Testigo del desastre

Cazadores de bombas de la Segunda Guerra Mundial

Los archivos X

La década de 2000: la década que lo vimos todo

24

24: Heredado

Los 80: la década que nos hizo

Estación de bomberos del 11 de septiembre

Los 90: ¿La última gran década?

9-1-1

Esta alineación completa es específica del Reino Unido, aunque las variaciones entre países deberían ser mínimas. La selección de películas es bastante sólida, incluido entretenimiento de calidad como Die Hard with a Vengeance , The Shining , Tombstone , Planet of the Simios (1968), La aventura de Poseidón (1972) y Buenos días, Vietnam

