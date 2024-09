¿Quién es el sospechoso de 14 años del tiroteo escolar en Georgia?

Un estudiante de 14 años es el sospecho de abrir fuego y matar a cuatro personas en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia. El chico está siendo acusado de matar a cuatro personas con un rifle de estilo militar en su escuela secundaria de Georgia. Además se descubrió que el adolescente supuestamente hizo las amenazas en línea e incluyó fotografías de armas, según los funcionarios.

Colt Gray es el nombre del sospechoso de 14 años que se entregó de inmediato y será acusado como adulto, dijeron funcionarios encargados. En el tiroteo fallecieron dos maestros y dos estudiantes. Al menos otras nueve personas resultaron heridas. La Oficina de Investigaciones de Georgia identificó a las víctimas asesinadas como Mason Schermerhorn, de 14 años; Cristian Angulo, 14; Cristina Irimie, de 53 años; y Richard Aspinwall, de 39 años. Se espera que las nueve víctimas heridas se recuperen, dijeron las autoridades. El entrenador de golf de la escuela estaba entre los heridos en el tiroteo, publicó su hija en las redes sociales.

NOW — Georgia Bureau of Investigation Director Chris Hosey confirms two students and two teachers were killed in the Apalachee High School shooting on Wednesday.

Nine individuals taken to local hospitals with various injuries.

Shooter identified as Colt Gray (14) – Student pic.twitter.com/kvRegZSlcI

