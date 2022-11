Sophia Rosing: Estudiante arrestada tras usar insultos racistas y atacar a una mujer [VIDEO]

Sophia Rosing es una estudiante de la Universidad de Kentucky arrestada después de que la policía dijera que atacó a una mujer negra que trabajaba como recepcionista en un edificio de dormitorios y usó insultos racistas en un incidente del 6 de noviembre de 2022 captado en video. Rosing, de 22 años, fue acusada de asalto, intoxicación pública y alteración del orden público, según muestran los registros de la cárcel del condado de Fayette.

El video fue compartido en las redes sociales por la víctima, Kylah Spring, una estudiante de primer año y empleada estudiante de la Universidad de Kentucky que estaba trabajando en la recepción del edificio de dormitorios de Boyd Hall cuando ocurrió el incidente. El video fue eliminado por Instagram y TikTok por violar las reglas de la plataforma, según Spring. Pero el Kernel de Kentucky volvió a subirlo a YouTube.

La Universidad de Kentucky dijo en un comunicado: “Temprano esta mañana, un incidente inquietante fue capturado en video en una residencia. El video es profundamente ofensivo y lo tomamos muy en serio. Nuestra Oficina de Conducta Estudiantil también está realizando una revisión inmediata, y nuestros equipos de Éxito Estudiantil se están comunicando con las víctimas estudiantiles que estuvieron sujetas a este comportamiento para ofrecerles apoyo”.

UK agregó: “Para ser claros: condenamos este comportamiento y no lo toleraremos bajo ninguna circunstancia. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad ha sido, y seguirá siendo, nuestra principal prioridad”. Heavy no pudo contactar a Rosing para hacer comentarios y no estaba claro si contrató a un abogado.

Spring escribió en Facebook: “Lo loco es que amo mi escuela y quiero tener éxito aquí. No me merecía esto. Llevo mi escuela en mi pecho todos los días y puede que lo pase mal, pero nunca pensé que esto me pasaría a mí. ¡Importo tanto como la siguiente persona! Rezo para que estas personas me escuchen y estén conmigo”.

Esto es lo que necesita saber sobre Sophia Rising y el ataque captado en un video que ya es viral:

1. Se puede escuchar a Sophia Rosing en el video usando la palabra N varias veces y golpeando a Kylah Spring, después de intentar entrar al dormitorio mientras estaba “muy borracha”

Kylah Spring, una estudiante de bellas artes de Memphis, Tennessee, escribió en Facebook que fue atacada mientras trabajaba como estudiante. Ella dijo que la llamaron nigga repetidamente y que el atacante, identificado desde entonces como Sophia Rosing, la mordió en el brazo varias veces.

Spring escribió: “Soy recepcionista en Boyd Hall en la Universidad de Kentucky y es parte de mi trabajo notificar al RA de guardia sobre cualquier estudiante borracho que se vea mal. Esta chica estaba muy borracha al entrar a la residencia, así que le pregunté si estaba bien y continué tratando de que se sentara, además, no parece ser residente, así que traté de evitar que subiera al ascensor. Mi amigo también fue mordido y golpeado por esta chica, así como por algunos otros, incluido el OFICIAL”.

Ella publicó videos del incidente, que muestran a Rosing diciendo la palabra n varias veces y agrediendo a Spring y a otro estudiante. También se la puede ver en un videoclip repitiendo niggas una y otra vez mientras un oficial de policía de la Universidad de Kentucky intenta esposarla. Spring dijo que el incidente ocurrió alrededor de la 1:00 a.m.

En un video publicado por Spring el domingo por la mañana, dijo: “Ella no parecía una residente, así que no abrí la puerta. Pero cuando entró, se tropezó con la recepción hacia el ascensor y comenzó a hablar con el ascensor”.

Spring dijo que le preguntó a Rising si estaba bien y, “Ella continúa mirándome y comienza a llamarme nigga. … Ella seguía diciéndolo, así que volví a entrar a la oficina para ir a buscar el número del RA de turno. Y una vez que regresé, traté de ir y sentarla y evitar que entrara al ascensor, porque no parecía una residente, nuevamente no tenía un teléfono con ella, no tenía una tarjeta de identificación. La única razón por la que se abrió el ascensor fue porque otro estudiante se estaba bajando. Entonces salté, traté de moverla suavemente hacia un lado y decir: ‘Oye, ¿podrías venir y sentarte aquí para mí?'”.

Spring dijo: “Simplemente siguió diciendo, ‘No niggas, maldito nigga, eres un p***, eres un nigga”. hacer mis tareas perra. Y siguió haciendo eso mientras yo intentaba sentarla. Me mordió en el brazo, me dio un puñetazo en la cara. … Ella también me pateó en el estómago. Intentó atropellarme con un carrito de supermercado que estaba en el vestíbulo, mordió a mi amiga y a otra chica que trató de ayudarme a calmar la situación. … La niña estaba borracha, así que se estaba cayendo, así que solo estamos tratando de que se siente. … Ella seguía diciendo cosas como, ‘haz mis tareas’, ‘no es mi culpa que seas negro’, ‘no es mi culpa que seas feo’, ‘eres jodidamente feo y negro. ‘”

Spring agregó: “Esta chica continuamente me regañaba, no solo con sus palabras, sino también con sus manos y su cuerpo y simplemente me lastimaba. La policía finalmente llegó, la niña continuó tratando de morder al oficial de policía y patearlo, realmente no pudieron sacarle tanta información. Ella fue arrestada. … No quiero que esto se convierta en otra situación en la que no obtenga la justicia que merezco”.

2. Rosing, estudiante de biología, es de Fort Mitchell, Kentucky, y asistió a la escuela secundaria Beechwood

Sophia Rosing eliminó o hizo que la mayoría de sus redes sociales fueran privadas, pero su página de Facebook permanece en línea. Según sus redes sociales ahora eliminadas, Rosing es de Fort Mitchell, Kentucky, una ciudad de unos 8200 habitantes en el condado de Kenton. Rosing se graduó de la escuela secundaria Beechwood.

Rosing es estudiante de tercer año en la Universidad de Kentucky y se especializa en biología, según sus páginas de redes sociales ahora eliminadas.

Patricia Luna, quien presenció el incidente, le dijo a WKYT: “Escuché una bofetada y luego escuché insultos raciales y dije ‘eso no está bien, así que no me iré y sacaré mi teléfono para poder grabar”. . La chica que estaba siendo acosada, lo manejó muy bien. ella siempre fue tan profesional y amable y no recurrió a la violencia a pesar de que Sophia le dio todas las razones para querer contraatacar”.

3. Sophia Rosing perdió un contrato de embajadora de marca con Dillard’s después de que el video se volviera viral

.@Dillards this who you’ve picked as Campus Influencer for University of Kentucky. I bet Sophia Rosing is a great addition to your team 🙂 Violently using the N-word multiple times while assaulting Black women on campus while under the influence… https://t.co/Oq1Qe7qSvl pic.twitter.com/A7BTYT0Lzt — Un Poco Loco (@poquitititoLOCO) November 6, 2022

Sophia Rosing tenía un contrato de embajadora de marca con los grandes almacenes Dillard, según una publicación ahora eliminada. Dillard’s dijo en un comentario en las redes sociales que cortaron los lazos con Rosing después del incidente.

Los estudiantes y ex alumnos han pedido a la Universidad de Kentucky que expulse a Rosing como resultado de sus acciones. Algunos han dicho en las redes sociales que está afiliada a una hermandad, pero no quedó claro de inmediato si eso es cierto, y si es correcto, a qué hermandad pertenece.

El estudiante de primer año del Reino Unido, Julian Downey, le dijo a WKYT: “Estaba realmente decepcionado de ver que uno de mis compañeros estaba actuando de esa manera con otro de mis compañeros y solo espero que todos en el Reino Unido siempre se sientan seguros y cómodos y obviamente eso no es lo que sucedió. ”

La estudiante de segundo año Sienna Edison-Turner le dijo a la estación de noticias: “La cantidad de racismo que todavía se ve hasta el día de hoy significa que las personas todavía les están enseñando a sus hijos a vivir como en el pasado y ya no es así. Necesitan crecer y vivir en este siglo”.

4. El presidente de la Universidad de Kentucky dijo en un mensaje que las acciones del video reflejan la violencia, que nunca es aceptable y una negación de la humanidad de los miembros de nuestra comunidad.

Early this morning, a disturbing incident was captured on video in a residence hall. The video is deeply offensive, and we take it very seriously. — University of Kentucky (@universityofky) November 6, 2022

El presidente de la Universidad de Kentucky, Eli Capilouto, dijo en un mensaje a la comunidad del campus del Reino Unido: “Esta mañana temprano, ocurrió un incidente que involucró violencia contra nuestros estudiantes, insultos raciales y lenguaje ofensivo en una de nuestras residencias universitarias. Una de las víctimas era un empleado estudiante que trabajaba en el turno de la noche en la recepción. Desde mi punto de vista de un video del incidente, el estudiante trabajador actuó con profesionalismo, moderación y discreción”.

Capilouto agregó: “A medida que sepamos más detalles sobre lo que sucedió, compartiremos más información. El viernes, compartí con el campus las responsabilidades que tenemos entre nosotros como comunidad: proteger la libre expresión de ideas y opiniones y respetarnos unos a otros, a todos en este campus, mientras nos esforzamos por crear una comunidad de pertenencia”.

Escribió: “Las imágenes de video que he visto no cumplen con nuestras responsabilidades mutuas. Reflejan violencia, que nunca es aceptable, y una negación de la humanidad de los miembros de nuestra comunidad. No reflejan el discurso civil. Son profundamente antitéticos a lo que somos y lo que siempre queremos ser como comunidad. Investigaremos a fondo lo que sucedió anoche, pero también debemos aprender de este momento y hacerlo mejor como comunidad”.

El presidente de Kentucky continuó: “No hay responsabilidad más importante que tengamos, o compromiso que debamos hacer, que tratar a cada persona, a cada persona, en este campus como personas que tienen el mismo valor y valor intrínseco. Aprovechemos este momento, por doloroso y feo que sea, para recordar el trabajo con el que debemos permanecer comprometidos como una comunidad donde todos son bienvenidos y sienten que pertenecen”.

5. Sophia Rosing fue liberada de la cárcel del condado de Fayette y enfrenta un cargo por delito grave

Sophia Rosing the University Of Kentucky student who called a black student #KylahSpring the N- Word multiple times works for @Dillards as a campus influencer #AntiBlackRacism pic.twitter.com/nFZUdAgGgY — Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) November 6, 2022

Según los registros de la cárcel del condado de Fayette, Sophia Rosing fue fichada a las 3:51 a.m. después de que el Departamento de Policía de la Universidad de Kentucky la arrestara. Fue acusada de intoxicación por alcohol en un lugar público, asalto en tercer grado a un oficial de policía, asalto en cuarto grado y alteración del orden público en segundo grado, según muestran los registros.

Rosing fue puesto en libertad alrededor de las 9:30 a.m., según muestran los registros de la cárcel. Inicialmente fue ingresada en la cárcel con el nombre de Jane Doe, pero los funcionarios de la universidad confirmaron su identidad. No quedó claro de inmediato cuándo está previsto que Rosing comparezca ante el tribunal.

Si es declarado culpable de agresión en tercer grado, un delito grave de clase D, Rosing enfrenta entre uno y cinco años de prisión, según la ley estatal de Kentucky. Los otros cargos, incluido el asalto en cuarto grado, son delitos menores. Kentucky tiene una ley de delitos de odio, pero no quedó claro de inmediato si se aplicaría en este caso.

