Sonja Farak: ¿por qué tomaba las drogas que requisaba?

La serie de Netflix llamada How to Fix a Drug Scandal se estrenó el 1 de abril de 2020. Cuenta la historia real de Sonja Farak, una ex química del laboratorio de drogas del estado en Massachusetts que fue arrestada en 2013 por consumir las drogas que se suponía que debía analizar.

El programa también profundiza en los problemas del estado al descubrir e informar sobre el alcance de los casos que se vieron afectados por las acciones de Farak. Farak admitió en su testimonio que comenzó a consumir drogas casi tan pronto como comenzó a trabajar en el Laboratorio Criminalístico del Estado de Massachusetts en Amherst. Fue sentenciada en 2014 a 18 meses de prisión y 5 años de libertad condicional.

Esto es lo que necesita saber sobre Sonja Farak:

1. Nació en 1978 y se crió en Portsmouth, Rhode Island

Farak nació el 13 de enero de 1978 en Rhode Island. Sus padres son Stanley y Linda Farak. Creció en Portsmouth con su hermana Amy.

Según un artículo de un periódico de 1992, fue la primera mujer en Rhode Island en estar en un equipo de fútbol americano de la escuela secundaria. “No es gran cosa”, dijo Farak, de 14 años, al Panama City News Herald. Jugó como base titular para el equipo de primer año de Portsmouth High School. Según sus compañeras de equipo, “fue la mejor pívot de la liga” y ellos “se sintieron mejores con ella que con algunos muchachos”.

Después de su arresto, recibió el apoyo de sus padres, quienes se presentaron a sus comparecencias ante el tribunal, informó el Daily Hampshire Gazette.

2. Se graduó con distinciones y comenzó a trabajar para un laboratorio estatal poco después

Después de graduarse en Portsmouth High School, Farak asistió al Instituto Politécnico de Worcester, donde obtuvo una licenciatura en bioquímica en 2000. Según el Daily Hampshire Gazette, Farak se graduó con premios y distinciones.

Recibió el premio del Instituto Americano de Químicos en su último año, así como un premio Crimson and Grey de la escuela un año antes, que reconoció su “dedicación, compromiso y altruismo en el enriquecimiento de la vida estudiantil en WPI”. Un artículo de Rolling Stone sobre Farak también indicó que se graduó con “alta distinción” del Instituto Politécnico de Worcester.

Según un informe de la Oficina del Fiscal General, Farak asistió a la Universidad de Temple en Filadelfia para realizar un posgrado, que es donde se convirtió en consumidora recreativa de drogas.

Comenzó a trabajar poco después para el Departamento de Salud Pública de Massachusetts en julio de 2003 hasta julio de 2012, y desde julio de 2012 hasta enero de 2013 para la Policía del Estado de Massachusetts, cuando el laboratorio cayó bajo su jurisdicción. Primero trabajó en el Laboratorio Estatal de Hinton en Jamaica Plain durante un año como bacterióloga trabajando en pruebas de VIH antes de ser transferida al Laboratorio de Amherst para el análisis de drogas.

3. Luchó contra la depresión y los pensamientos suicidas a lo largo de su vida temprana

Según un artículo de Rolling Stone sobre Farak, luchó contra la depresión desde una edad temprana. Escribieron que Farak intentó suicidarse en la escuela secundaria y también fue hospitalizada mientras estaba en la universidad.

Durante su juicio, su abogada defensora Elaine Pourinski dijo que Farak no se drogaba para ir de fiesta, sino para controlar su depresión. Ella dijo: “Se trataba de sobrellevar la situación. Ciertamente no se trataba de divertirse. No creo que se haya divertido en mucho tiempo”.

A pesar de que Farak encontró un trabajo después de graduarse y se estableció con su pareja, continuó luchando contra la depresión y se sentía como una extraña en su cuerpo. Continuó experimentando pensamientos suicidas, pero en lugar de seguir con esos pensamientos, comenzó a tomar los medicamentos que probaba en el trabajo.

4. Había consumido drogas antes de trabajar en el laboratorio estatal

El Amherst Bulletin informó que sus registros médicos indicaban que solo se volvió adicta a las drogas una vez que comenzó a trabajar en el laboratorio, en 2004.

Su historial médico incluía notas de la terapeuta de Farak en Amherst, Anna Kogan. Farak vio a Kogan en 2009 y 2010, y su terapeuta escribió: “Ella obtiene los medicamentos de su trabajo en el laboratorio de drogas del estado, tomando porciones de muestras que han venido para ser analizadas”.

Kogan también escribió que Farak le dijo que había tomado metanfetaminas en otro laboratorio en un trabajo anterior, pero que “no obtuvo mucho de eso”. Kogan escribió que “después de mudarse al oeste de Massachusetts por su trabajo en el laboratorio estatal de drogas, Farak lo intentó de nuevo y realmente le gustó. Se sintió eufórica”, escribió Kogan sobre Farak. Según las notas, Farak “pensó que le dio energía, la ayudó a ‘hacer las cosas y no posponer las cosas y a sentirse más positiva'”.

Su compañera Nikki Lee testificó ante un gran jurado que “ella misma había probado cocaína, que había observado a Farak consumiendo cocaína en 2000 y que tenía marihuana en su casa cuando llegaron los policías para registrar el local como parte de su investigación sobre Farak”.

En el testimonio de Farak durante una investigación del gran jurado, dijo que se convirtió en una consumidora recreativa de drogas durante la escuela de posgrado y consumió “cocaína, marihuana y éxtasis”. También dijo que probó heroína una vez, pero “estaba nerviosa, enferma y no tenía de volver a consumirla”.

5. Se casó con Nikki Lee cuando tenía 20 años

Farak conoció y se mudó con Nikki Lee a sus 20 años. Se casó con Lee después de comenzar su trabajo, pero su matrimonio fue difícil. La esposa de Farak tenía sus propios problemas de salud mental y, según Rolling Stone, Farak tenía conflictos con su esposa todas las noches en casa.

La terapeuta de Farak, Anna Kogan, escribió en sus notas que a Farak le preocupaba que Nikki se enterara de su adicción y de los posibles problemas legales si alguna vez la atrapaban. No está claro si Farak todavía está con Lee, ya que ambos han permanecido fuera del ojo público desde el caso.