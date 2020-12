Tragedia en Illinois. Soldado es acusado de abrir fuego en una sala de boliche. ¿Hay muertos?

Duke Webb es un miembro en servicio activo del Ejército de los Estados Unidos nombrado por las autoridades como el sospechoso acusado en el tiroteo masivo en la bolera de Don Carter en Rockford, Illinois. Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas. “Creemos que este es un acto completamente aleatorio”, dijo el jefe de policía, Dan O’Shea, en una conferencia de prensa el 27 de diciembre.

La policía está en contacto con el Ejército de Estados Unidos sobre Dyke Webb, dijo. Se enfrenta a tres cargos de asesinato y tres cargos de intento de asesinato. Trató de encubrirse cuando llegó la policía, según el jefe. O’Shea dijo que el motivo no está claro, pero no cree que el sospechoso conociera a las víctimas, que aún no han sido identificadas.

El negocio también alberga un restaurante de comida para llevar, y los adolescentes que resultaron heridos en el tiroteo masivo estaban allí solo para recoger comida, dijo la policía.

“ACTUALIZACIÓN: Un hombre blanco de 37 años ha sido detenido. No se están buscando más sospechosos en este momento”, tuiteó la policía de Rockford la noche del 26 de diciembre.

Dos horas antes, la policía escribió: “Por favor, manténgase alejado del área de Don Carter en East State Street. Todavía es una situación activa y los oficiales continúan despejando el área”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Duke Webb es de Florida pero tiene vínculos con Missouri

Duke Webb fue descrito por el jefe de policía como un residente del estado de Florida y actual miembro militar activo. Los registros en línea muestran que tiene vínculos con Missouri. No está claro por qué estuvo en Rockford el día después de Navidad. Sin embargo, las publicaciones familiares en Facebook indicaron que tiene familiares que viven en Illinois, incluso en el área de Rockford.

Su hermana, que era de Sikeston, Missouri, murió a los 40 años en 2019, según su obituario. Ese obituario dice que Webb también tiene un hermano. Su hermano vive en Illinois.

Los registros en línea muestran que Webb fue incluido como administrador de títulos de una compañía de inversiones de Florida en algun momento.

Los registros en línea muestran que Webb tenía un apartado de correos atado a la Base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida.

O’Shea dijo en una conferencia de prensa inicial que se recibieron varias llamadas telefónicas sobre disparos en la bolera / restaurante.

Aquí tienes una foto antigua de Webb cuando era niño.



2. Un video capturó el sonido de varios disparos

“Las llamadas entraban. Hubieron múltiples víctimas”. Dijo que tres personas habían fallecido y tres estaban siendo tratadas en hospitales locales. El sospechoso quedó inmediatamente bajo custodia.

El video de arriba, desde el exterior de la bolera, capturó el sonido de múltiples disparos y de los primeros en responder.

“Hay policías por todas partes. Hay muchos disparos, alguien está muerto”, se le escucha decir a un hombre en el video.

Había entre 20 y 25 personas dentro del edificio en el momento del tiroteo masivo, según el jefe. Dijo que se estaba investigando por qué Duke Webb estaba en Rockford.

3. El jefe de policía cree que el tiroteo fue al azar

O’Shea dijo que la policía cree que el tiroteo masivo fue “al azar”. Se recuperaron dos pistolas en el lugar, dijo el jefe.

“Este es un tirador activo obvio”, dijo, y agregó que el pistolero todavía estaba en el edificio cuando los oficiales respondieron. Los oficiales no dispararon sus armas. Dijo que cree que “el sospechoso que hizo todos los disparos está bajo custodia junto a todas las armas”.

4. Entre las víctimas hubo adolescentes

Las autoridades aún no habían revelado los nombres de las víctimas, pero dijeron que había adolescentes entre ellas. El jefe de policía dijo que los muertos a tiros eran todos hombres, de 73, 69 y 65 años.

Los heridos fueron:

Un niño de 14 años que recibió un disparo en la cara pero sobrevivió.

Una adolescentes de 16 años recibió un disparo en el hombro y ha sido tratada y dada de alta de un hospital local.

Un hombre de 60 años de edad, fue sometido a operación por múltiples heridas de bala durante la noche y está en estado crítico.

Las víctimas adolescentes estaban en el establecimiento recogiendo comida para llevar.

5. Un congresista calificó el tiroteo masivo como un “ataque atroz en nuestra comunidad”

El representante estadounidense Adam Kinzinger escribió en Twitter: “Orando por las víctimas y sus familias esta noche después del atroz ataque en nuestra comunidad. A medida que continuamos aprendiendo más y responsabilizamos a la parte responsable, quiero agradecer a @RockfordPD por su rápida acción para detener al sospechoso”.

El alcalde Tom McNamara emitió esta declaración a WREX-TV:

Estoy enojado y entristecido por la violencia de esta noche en Don Carter Lanes. Mis pensamientos están con las familias de aquellos que perdieron a sus seres queridos. También pienso en los lesionados y tengo la esperanza de que se recuperen rápida y completamente. Agradezco a todos nuestros socorristas que llegaron rápida y heroicamente para asegurar la escena. Nuestros investigadores tienen mucho trabajo por delante para determinar exactamente qué sucedió y quién fue el responsable. Por favor, permítanle a la policía el espacio que necesitan para investigar este evento y mantenga todo en sus oraciones.

