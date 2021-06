México: el misterioso socavón que alarma a una comunidad: [IMÁGENES]

Un enorme agujero en la tierra mantiene en vilo a la comunidad agrícola de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla. El socavón de 100 metros de diámetro y 20 metros de profundidad amenaza con tragarse una casa cercana.

De acuerdo al diario El Universal, el misterioso episodio dio inicio el sábado 29 de mayo. En horas de la tarde, un fuerte estruendo conmovió a los pobladores de la comunidad. Los vecinos comprobaron que el motivo del estruendo era que la tierra había comenzado a rajarse.

“Pensamos que eran cohetes, pero nos asomamos a la calle y vimos cómo se movía la tierra y salía agua, que hacía como olas. Salimos corriendo”, le contó al diario El País Magdalena Xalamihua, propietaria de la casa que está pegada al socavón. La vivienda de la mujer es amenazada por el avance del agujero, que podría “tragarse la casa” en los próximos días.

#NoticiasEnAcción| En Puebla, lo que comenzó como un agujero de 5 metros de diámetro se convirtió en un socavón enorme de 80 metros, con una profundidad de 20. ¿Cómo se explica la aparición de un socavón tan grande? pic.twitter.com/No6TCjxaZa — Veracruz en Acción (@VerAccion) June 4, 2021

“¡Escuchamos un estruendo y salimos corriendo!”. Un enorme socavón ha sorprendido a los habitantes de Santa María Zacatepec, mientras las autoridades investigan el fenómeno, convertido en una laguna que maravilla a los científicos 🔗 https://t.co/k2FqkSDDS5

📹 @tdemigueles pic.twitter.com/jnoIysrHPp — EL PAÍS México (@elpaismexico) June 3, 2021

Alrededor de las 6:30 PM, Magdalena y su esposo escucharon los primeros ruidos. Más tarde comprobaron que junto a la casa se había formado extraño agujero de ocho metros, una rajadura en la tierra que con el paso de las horas avanzó hasta convertirse en un extraño cóncavo.

#LoMásVisto Socavón en Puebla sigue creciendo; se acerca a los 100 metros de diámetro https://t.co/MiTeNJokoV pic.twitter.com/6TMg0BrRBV — Foro_TV (@Foro_TV) June 4, 2021

La Guardia Nacional debió perimetrar la zona del socavón para evitar el acceso de la prensa y de los curiosos. Asimismo, los militares custodian que ese límite no sea cruzado por nadie.

Una posible explicación para el socavón

El socavón que conmueve a Puebla ha adquirido un diámetro de 100 metros y una profundidad de 20 metros.

Aún no hay una confirmación oficial sobre qué pudo haber motivado el agujero en la tierra. Pero en las últimas horas, la prensa mexicana aseveró que podría tratare de un jagüey.

De acuerdo con los pobladores, el socavón en expansión es el resultado de la explotación de los mantos acuíferos por parte de las refresqueras. https://t.co/j5RLjcGjJX pic.twitter.com/sVmEIHavxb — México desconocido (@mexdesconocido) June 1, 2021

Un jagüey es un pozo o zanja llena de agua que en su momento fue tapado para sembrar sobre el suelo algún cultivo. Geólogos y expertos en hidrología del gobierno de México y del estado de Puebla trabajan para precisar las causas del socavón.

El socavón se produjo en un terreno de cultivo en el municipio de Juan C. Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de Puebla capital. Es una zona despoblada en la que solo hay algunas viviendas de los humildes campesinos que cultivan los sembradíos de la zona.

Campesinos de Juan C. Bonilla reclaman una explicación

El diario El Universal indicó que vecinos de Santa María Zacatepec se agruparon para iniciar su propia investigación con el fin de conocer qué produjo el socavón.

Continúa creciendo el socavón que apareció en un campo de cultivo de Santa María Zacatepec, Puebla pic.twitter.com/2qO8ElK9Oi — Cerebros (@CerebrosG) June 2, 2021

El grupo de campesinos reunidos convocaron a un geólogo independiente de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

La preocupación del gobernador de Puebla

Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, aún no acudió a la zona del socavón aunque dijo sentirse “muy preocupado” por el inexplicable agujero.

“Es un asunto de enorme riesgo. Le digo a los poblanos y a la gente de la región de que vamos a estar pendientes de que no haya tragedias humanas. Es una falla geológica que hay que atender con mucho cuidado, con técnica y con todas las prevenciones y lo estamos haciendo”, expresó Barbosa en conferencia de prensa.

Asimismo, Paula Manrique, secretaria de Medio Ambiente de Puebla, sostuvo que “es necesario mantener la precaución y no arrimarse a la zona”.

“Puede que hubiese un reblandecimiento de la tierra de cultivo y extracción de mantos acuíferos. Y cuando fue mayor la presión del agua que hay en la capa superficial que la del suelo, se generó una variación y el peso sobre la corteza terrestre, que terminó cediendo”, explicó Manrique.

Desde Protección Civil de Puebla publicaron un tuit exhortando a los curiosos a que no se arrimen a la zona del agujero: “Ante la formación de un socavón en terrenos de cultivo de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Secretaría de Gobernación de Puebla, a través de esta coordinación, exhorta a la población a no acercarse al lugar a fin de evitar accidentes”.

