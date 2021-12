Los SMS fueron clave para condenar a los Moorer de la desaparición de Heather Elvis

Un episodio de Disappeared in the Darkness: An ID Mystery de Investigation Discovery presentó la historia de Heather Elvis, una mujer que desapareció en 2013.

La sinopsis oficial del episodio de dos horas dice: “Cuando la policía descubre un automóvil cerca de Myrtle Beach abandonado en un embarcadero, suponen que su dueña, Heather Elvis, de veinte años, ha desaparecido. Pronto descubren que ha estado atrapada en un triángulo amoroso con un hombre casado y la ha llevado por un camino de engaño”.

Según WMBF News, Sidney y Tammy Moorer cumplen actualmente penas de prisión de 30 años por el secuestro de Elvis. Durante su juicio, los mensajes de texto surgieron como evidencia de que Sidney y Heather estaban vinculados románticamente y Tammy lo sabía.

Los mensajes de texto sugirieron que Tammy se estaba comunicando con Heather desde el teléfono celular de su esposo Sidney

Según ABC 15, los mensajes de texto obtenidos de los teléfonos de Heather y Sidney mostraban que los dos estaban en comunicación. En un momento dado, Sidney envió un mensaje de texto: “Heather, querías hablar conmigo antes, puedes llamar ahora”.

WMBF News informó que los intercambios de texto adicionales sugirieron que Tammy era en realidad quien le enviaba mensajes de texto a Heather desde el teléfono de Sidney. Durante el juicio, Will Lynch testificó sobre las conversaciones que pudo obtener usando software, citando este intercambio:

Teléfono de Sidney: “¿De qué quieres hablar?”

Teléfono de Heather: “Creo que estás un poco obsesionado conmigo”.

Teléfono de Sidney: “No, fue aburrido”.

Teléfono de Sidney: “Si quieres hablar conmigo, llámame ahora. De lo contrario, déjame solo para siempre”.

Teléfono de Heather: “¿En serio? Entonces, ¿es por eso que todavía me envías mensajes de texto infantiles desde el teléfono de tu marido infiel?”

Teléfono de Sidney: “Llama al número. Soy yo”.

Teléfono de Heather: “Tú llamas”.

Además de los mensajes, Lynch testificó (según Myrtle Beach News) que hubo actividad telefónica entre Heather y los Moorer la mañana en que desapareció.

Los mensajes de texto entre Tammy y un chico de 18 años complicaron el juicio

Además de los mensajes y las llamadas telefónicas intercambiadas entre el teléfono de Sidney y el teléfono de Heather Elvis, Myrtle Beach Online informó que los mensajes sexualmente explícitos enviados a Tammy Moorer salieron a la luz durante el juicio, lo que casi provocó la anulación del juicio.

Según Oxygen, los mensajes de texto de Tammy a un adolescente llamado Caleb se leyeron como parte del testimonio de Lynch.

En un texto, ella escribió: “Te quiero, Caleb. Ni siquiera lo sabes. Quiero cog****”. Si bien el abogado defensor Greg McCollum consideró que los mensajes eran “el lenguaje más digno de rubor que he experimentado”, dijo que los mensajes entre Tammy y Caleb eran irrelevantes para el caso.

Según ABC 15 News, en una entrevista con los investigadores del condado de Horry después de la desaparición de Elvis, Tammy Moorer abordó la naturaleza de su relación con su esposo. Ella dijo: “Tengo novios. Tenemos un matrimonio abierto. No me importaría si tiene relaciones sexuales con 100 personas. Quiero decir que eso realmente no me molesta”.