Pánico Six Flags México: Usuarios quedan atrapados durante tormenta [VIDEO]

Pánico y terror fue la mala experiencia que les quedó a un grupo de turistas en México, cuando disfrutaban en el parque de diversiones, Six Flags, cuando una atracción se detuvo en las alturas y en plena tormenta de lluvia, así lo reportaron los medios locales.

El incidente se registró el pasado domingo 18 de agosto en horas de la tarde, y en momentos en que la Ciudad de México colapsó debido a las fuertes lluvias que se registraron, haciendo que calles y avenidas resultaran inundadas.

El inclemente clima no solo afectó toda la ciudad, sino que hizo que el parque de diversiones Six Flags ubicado al sur de la capital, en la alcaldía de Tlalpan viera a su atracción mecánica llamada “Súper Girl Flight” detenerse a 74 metros de altura con varios de sus ocupantes a bordo.

El video del angustiante momento fue publicado por medio de la plataforma X, en la cuenta @SputnikMundo, y en él se observa a las decenas de personas aterradas, colgadas de lo que comúnmente se conoce como las sillas voladoras. El video más tarde fue compartido en las demás redes sociales.

“No sabíamos si temblábamos de frio o de miedo” dijo uno de los usuarios de la atracción.

Las sillas voladoras de Six Flags

De acuerdo con N+, este juego permite una fascinante aventura en la que sus ocupantes pueden disfrutar de la sensación de volar mientras aprecian parte de los bellos paisajes de México. La atracción tiene una capacidad de 32 pasajeros que suspendidos en una silla, vuelan a una altura de 24 pisos, y a una velocidad de 64 kilómetros por hora.

“Ofrece a sus visitantes estremecedoras vistas panorámicas, mientras giran observando el parque y la ciudad bajo ellos durante casi 2 minutos”.

¿Qué falló en “Súper Girl Flight”?

Guillermo Ramírez, uno de los testigos del hecho, quien veía desde la tierra todo lo acontecido explicó que fue el propio personal del parque quienes estuvieron la atracción.

“El domingo fuimos a Six Flags, Rodrigo se subió a Supergirl sky flight, a una altura de 74 metros y empezó a llover. Por seguridad detuvieron el juego con ellos arriba durante unos diez minutos en plena lluvia. Fueron momentos de tensión. Bajaron empapados y el parque les dio una sudadera de cortesía para ponerse ropa seca (No es una pérdida, no fue iniciativa del alguien, es un protocolo de SERVICIO para estos casos) El servicio no se improvisa, todo el staff del parque muy bien organizado y atentos con la gente. Felicidades !!”, dijo según Infobae.

Por su parte, la administración del parque de diversiones explicó que el incidente no se debió a un fallo mecánico de la atracción, sino que fue una medida preventiva ante la fuerte tempestad, dando cumplimiento a un protocolo establecido que obliga a brindar seguridad a los visitantes y usuarios de las atracciones mecánicas durante la lluvia o un sismo.

En el comunicado, citado por El Universal, se lee:

El domingo 18 de agosto, una intensa y repentina lluvia obligó a detener temporalmente la operación de un gran número de nuestras atracciones, incluyendo Sky Screamer. Como parte del protocolo de seguridad, personal del parque evacuó a los visitantes. Desafortunadamente la tormenta se intensificó en el proceso, creando algunos momentos incómodos para nuestros visitantes. El personal atendió a todos los visitantes, sin que se registraran incidentes y Sky Screamer reanudó su funcionamiento poco tiempo después.

