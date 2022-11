Hombre asesinó a tres mujeres y una menor de edad en una casa de Orlando

Un hecho bastante lamentable se presentó en la mañana del viernes 4 de noviembre, al interior de una vivienda ubicada en la ciudad de Orlando en el estado de la Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de la policía local un hombre de 23 años de edad disparó fatalmente en contra de la humanidad de su pareja sentimental y tres familiares más que se encontraban en la residencia, tras una fuerte discusión con su novia.

El hombre quien fue identificado como Shavell Jordan Jones presuntamente disparó a tres mujeres y una pequeña niña de tan solo cuatro años de edad, quienes fueron encontradas muertas, tras los disparos hechos por Jones, informaron las autoridades. Las identidades de las personas asesinadas no fueron reveladas debido a que se trató de un asesinato en masa, por lo cual sus nombres están protegidos por la ley, informó FOX 35 Orlando.

¿Cómo ocurrieron los fatales hechos?

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, un miembro de esta familia, quien logró sobrevivir a los disparos hechos por Shavell Jordan, salió de la vivienda, huyendo hacía la residencia de un vecino, lugar seguro desde donde pudo comunicarse con la policía del 911 para informar sobre lo sucedido.

Cuando los agentes del orden llegaron hasta la vivienda ubicada en Myers Drive, encontraron la terrible escena de los cuatro cuerpos de las mujeres tendidos en el piso con heridos mortal de bala. Entre ellas se encontraba una mujer de 49 años, dos de sus hijas mayores de 28 y 29 años y una niña de cuatro años.

De acuerdo con la policía, las mujeres tenían heridas de bala mortal en sus cabezas, informó El New York Post. De igual manera, encontraron a mujer herida, y otros dos menores de edad, de cuatro y seis años respectivamente, escondidos y sin ningún tipo de lesión.

“Se habían escondido debajo de sus mantas cuando comenzó el tiroteo. Y, afortunadamente, los encontramos ilesos en la casa”, dijo Mina.

En el comunicado publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange escribieron: “Temprano esta mañana, los agentes respondieron a una casa en Myers Drive y encontraron a cuatro personas muertas adentro después de que una mujer que recibió un disparo fue a la casa de un vecino en busca de ayuda. Los detectives creen que todos están contabilizados y que no hay peligro para la comunidad. Actualizaciones por venir”.

Seguido de esto, Shavell Jordan fue trasladado hasta un hospital cercano, ya que el hombre después de cometer los asesinatos se pegó un disparo en la cabeza. Según dijo John W. Mina, alguacil del condado de Orange en una conferencia de prensa, Jones sobrevivió y fue operado el viernes por la tarde.

“Si Shavell Jordan Jones sobrevive, será acusado de estos asesinatos”, añadió Mina.

En conferencia de prensa, Mina dijo que los hechos se habían presentando desde la noche anterior, cuando Shavell Jordan tuvo una fuerte discusión con su pareja, lo que ocasionó que el hombre sacara de la casa sus pertenencias y las subiera a su automóvil.

Tras esto, el sospechoso regresó a la residencia armado y prendió fuego en contra de las mujeres, entre ellas la mayor de la familia, y abuela de la pequeña asesinada de cuatro años de edad. Las autoridades además informaron que la pareja tenia antecedentes por violencia intrafamiliar, según ViveUSA.

Entre tanto, un vecino que reside en el mismo vecindario identificado como Johnny Ramírez declaró al medio WESH que “a las cuatro de la mañana, alguien empezó a tocar la puerta y cuando salí era una señora con la cara llena de sangre. En ese momento llamamos a la policía. Tratamos de ayudarla lo mejor que pudimos y nos enteramos un poco más tarde de todo lo que pasó allí”, afirmó Ramírez.

Finalmente Justin Fanslau otro vecino dijo: “Cualquier muerte es terrible, pero un niño pequeño se magnifica”.

