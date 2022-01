Sharon Murphy: la madre de Brittany Murphy no cree que su hija fuera envenenada

Sharon Murphy es la madre de la fallecida actriz Brittany Murphy, quien falleció en 2009 cuando solo tenía 32 años. El forense determinó que había muerto por causas naturales. Pero su muerte ha inspirado intriga durante mucho tiempo y los miembros de la familia, incluidos su padre y su hermano, especularon que podría haber sido asesinada.

La muerte de Brittany Murphy se investigó en el especial Brittany Murphy: An ID Mystery. Se estrenó el 26 de mayo de 2020. Según el comunicado de prensa de ID, el episodio “revisó el caso desde un ángulo completamente nuevo para examinar la verdad detrás de la desgarradora muerte de Brittany”.

Esto es lo que necesita saber sobre Sharon Murphy:





Sharon Murphy vivía con su hija y el esposo de Brittany, Simon Monjack. Según Hollywood Reporter, madre e hija compraron la mansión de Hollywood Hills en 2003 a Britney Spears. Los registros de la propiedad del condado de Los Ángeles confirman que los Murphy compraron la casa por $3.85 millones.

Fue Sharon Murphy quien encontró a Brittany desmayada en el baño el 20 de diciembre de 2009. El tráiler del especial Brittany Murphy: An ID Mystery incluye una parte de la frenética llamada telefónica de Murphy al 911. Se la escucha gemir de angustia y gritar para que su hija se despierte.

El esposo de Brittany Murphy, Simon Monjack, murió el 23 de mayo de 2010. La oficina del forense dictaminó que había muerto de la misma manera que su difunta esposa, como resultado de una neumonía aguda y anemia severa.

El informe de la autopsia sobre la muerte de Monjack generó especulaciones sobre si el guionista había compartido cama con su suegra, Sharon Murphy, después de la muerte de Brittany. TMZ, citando el informe del condado de Los Ángeles, informó en 2010 que al pasar por el dormitorio principal con los investigadores, Sharon Murphy se había referido a un lado de la cama como “su lado de la cama”. El sitio web también afirmó que había botellas de medicamentos recetados en la habitación con los nombres “Sharon Murphy” y “Sharon Monjack”. TMZ agregó que el informe “no sugiere contacto sexual entre los dos”.

Pero Sharon Murphy dijo que la malinterpretaron. En un comunicado a E! News, Murphy insistió en que cuando dijo “su lado de la cama”, se refería a su hija y no a sí misma.

Ella le dijo a la cadena: “Estoy sufriendo la pérdida más inimaginable y pido que detengan este comportamiento imperdonable para producirme más angustia mental”. Murphy también insistió en que el frasco de la receta no estaba a nombre de una “Sharon Monjack”.

Sharon Murphy no cree que su hija, Brittany, pudiera haber sido asesinada. Explicó su razonamiento en un artículo de opinión en Hollywood Reporter en 2013. En el artículo, acusó al padre de Brittany, Angelo Bertolotti, de intentar sacar provecho del nombre de Brittany promocionando la teoría no probada de que Brittany pudo haber sido envenenada. Murphy cuestionó esa teoría:

A la luz de la reciente publicidad sobre una prueba de laboratorio que Angelo había hecho, le pregunté a algunos expertos y me dijeron que un análisis de una muestra de cabello no se considera confiable a menos que esté respaldado por pruebas de tejido y sangre y otros análisis, que no hizo (lo hizo el forense, pero no muestran resultados similares). También me dijeron que un laboratorio puede dar resultados diferentes a otro laboratorio en términos de metales pesados y el método adecuado requiere múltiples pruebas antes de que se publiquen los resultados.

El laboratorio que usó Angelo, si se le puede llamar así, es un sitio de Internet que usó las pruebas reales y luego escribió cosas terriblemente falsas bajo la apariencia de “análisis”.