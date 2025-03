¿Shakira trata mal a sus bailarinas? VIDEO VIRAL

La cantante colombiana Shakira, quien actualmente se encuentra presentándose en varios escenarios de Latinoamérica en medio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ha sido ahora objeto de criticas por un video que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron cuando la cantante barranquillera se encontraba en su presentación en la ciudad de Bogotá, Colombia, el pasado 27 de febrero, cuando quedó captada en un video, siendo muy grosera con una de sus bailarinas, gesto que desató la ola de criticas, debido a la pésima actitud de la artista, antes de salir al escenario.

En las imágenes se pudo ver como la intérprete de “Hips Don’t Lie” le pregunta a una de sus bailarinas por algo en particular, cuando la chica la responderle utiliza su brazo para señalar y cuando pasa su brazo por la cara de Shakira, la cantante colombiana retira la mano de manera muy grosera. Ante la esto, la bailarina se nota seria y sin decir palabra alguna, mira hacía el frente y no hace gesto alguno. Segundos después, Shakira comienza a cantar y caminar para salir al escenario junto a todas las bailarinas reunidas a su lado.

Ante esto, el video se tomó mucha fuerza en las redes sociales, y muchas personas están tildando a Shakira de ser una persona grosera y han puesto en tela de juicio si la barranquillera trata bien a sus empleados.

Por ello, los comentarios no se hicieron esperar. “Shakira es una chica increíblemente pedante y déspota. Es puro protocolo, no hay nada genuino en ella”, “Es una mujer muy pedante, los únicos que no se dan cuenta son sus fans que la endiosan”, “Shakira es mi abuela cuando yo señalaba a alguien”, “Hay varias formas de bajarle el brazo a alguien, pero a Shakira se le hizo más fácil darle un manotazo”, fueron algunos comentarios en las redes sociales, según Telemundo.

Manoteo de Shakira a una de sus bailarinas

En redes sociales se ha vuelto viral este video en el que la cantante colombiana Shakira, previo a su show, reacciona de forma “grosera” al apartar la mano a una de sus bailarinas porque le tapaba mientras varios la filmaban. Publicado por EL DEBER en Viernes, 28 de febrero de 2025

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York