Senado redujo de $400 a $300 cheque semanal por desempleo: ¿Hasta cuándo?

Los casi 10 millones de desempleados que hay actualmente en Estados Unidos, que esperaban que el Gobierno del presidente Biden empujara el cheque extra semanal por desempleo de $400 que había prometido, recibieron un balde de agua fría este viernes 5 de marzo. Los $400 ya no serán $400 sino $300: cien dólares semanales menos.

En una movida que parecía no darse ya, y luego del golpe que sufrió el paquete de alivios por el COVID-19 el martes, cuando también se cambiaron los requisitos de elegibilidad para poder recibir los cheques de estímulo de $1,400, que ahora será para menos personas, los cheques de desempleo extra sufrieron el paso de la guillotina.

Así lo informaron varios medios como Forbes, donde se aseguró que la versión del proyecto, aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes que apoyaba los $400 dólares semanales suplementarios, se modificó, y ahora se someterá a votación dar un cheque de solo $300, es decir, mantener el mismo monto aprobado por la Administración Trump y el Senado republicano en diciembre.

La nueva reducción fue calificada por Forbes como “una concesión importante” para senadores moderados como Joe Manchin, de West Virginia, que presionaron por la reducción, y que Biden necesita tener de su lado para poder aprobar el paquete de alivios por mayoría simple.

Actualmente en el Senado hay 50 demócratas y 50 republicanos, equilibrio numérico que inclina la balanza a favor demócrata, pues la Constitución señala que en esos casos es la figura del vicepresidente, (Kamala Harris), quien con su voto da la mayoría a su partido. Así los demócratas logran los 51 votos necesarios para dar luz verde al paquete de alivios, por lo que no pueden darse el lujo de perder a un solo senador demócrata, pues de ser así, el proyecto no podría aprobarse, ya que los republicanos, en bloque han manifestado su oposición a los nuevos alivios.

A pesar del cambio en el monto de desempleo extra, Forbes destacó que dos elementos positivos que se incluyeron es que se extendería el bono hasta septiembre, y no agosto, como estaba pensado en el proyecto inicial.

The American Rescue Plan will deliver: Direct checks to American workers and families Aid to hard-hit small businesses Funding for vaccine distribution And more Democrats will pass the bold COVID response Americans urgently need — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 5, 2021

El acuerdo además incluye perdonar el impuesto federal sobre la renta sobre los primeros $10,200 dólares que se reciban por concepto de desempleo, lo que sería un ahorro positivo para los desempleados.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que pese a los cambios que ha sufrido el paquete de alivios del COVID-19 impulsado por el presidente Biden, el mandatario apoya lo que se concedió.

“El presidente cree que es fundamental extender los beneficios de desempleo ampliados hasta finales de septiembre para ayudar a los estadounidenses que están luchando, como propuso el presidente en el Plan de REscate”, escribió la funcionaria de la Administración Biden en su Twitter.

The President believes it is critical to extend expanded unemployment benefits through the end of September to help Americans who are struggling, as the President proposed in the American Rescue Plan. — Jen Psaki (@PressSec) March 5, 2021

“La enmienda de compromiso logra eso, al tiempo que ayuda a abordar las facturas sorpresa de impuestos que muchos enfrentan, al eliminar los primeros $10,200 de beneficios de desempleo de los impuestos para 2020. Combinada, esta enmienda brindaría más alivio a los desempleados que la legislación actual”, agregó la jefe de prensa de Biden.

El Senador Ron Wyden, de Oregón también aseguró que aunque se perdieron $100 semanales con la nueva enmienda, era necesario hacerlo para asegurar que el proyecto sea aprobado y no se quede en el aire por falta de apoyo en las votaciones. El político también defendió que se suba el salario mínimo a nivel federal a $15 la hora.

TUNE IN: I'm on the Senate floor urging my colleagues to support my amendment with @SenSanders to raise the minimum wage to $15 an hour. Our amendment takes the first step to getting workers a fair wage. https://t.co/zGua1qwiyZ — Ron Wyden (@RonWyden) March 5, 2021

“Personalmente, he sentido que el beneficio debería ser de $ 400, pero sé que algunos de mis colegas opinan lo contrario. Entonces, lo que estamos haciendo es asegurarnos de que podamos obtener un beneficio para que la gente pueda conseguir el dinero del alquiler y pagar la comida, que evitemos ese acantilado y, por Dios, no deberíamos dejar que las personas que están desempleadas paguen impuestos sobre los beneficios por desempleo que obtuvieron en 2020″, dijo el político.

