¿Qué relación tiene Putin con Semion Mogielvich, uno de les jefes de la mafia rusa?

Semion Mogilevich es uno de los cinco fugitivos notorios que aparecen en World’s Most Wanted de Netflix, que se lanzó a la plataforma el 5 de agosto de 2020. La serie documental se centra en criminales que han evadido la ley durante décadas, y un episodio se centra en el empresario ruso nacido en Ucrania

Muchas agencias consideran que Mogilevich es el “jefe de jefes” de la mafia rusa y el líder de la Mafia Roja. El FBI lo agregó a su lista de los diez fugitivos más buscados en 2009 por su participación en actividades delictivas internacionales que incluyen lavado de dinero, asesinatos, extorsión, tráfico de armas y drogas y prostitución.

Mogilevich fue eliminado de la lista de los más buscados hace unos años porque vive libremente en Moscú, Rusia, un país que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Según un desertor ruso, Mogilevich y el presidente ruso Vladimir Putin tienen una “buena relación ”desde la década de 1990.

Esto es lo que necesita saber:

Alexander Litvinenko era un oficial del servicio secreto ruso FSB antes de desertar al Reino Unido. En noviembre de 2006, el exoficial cayó repentinamente enfermo y fue hospitalizado, muriendo en el hospital 23 días después de lo que se confirmó como un caso de intoxicación. Una investigación pública sobre su muerte encontró que Litvinenko fue deliberadamente envenenado por dos hombres rusos, un asesinato que “probablemente” fue aprobado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Un año antes de su muerte, Litvinenko grabó una cinta en la que afirmaba que Putin tenía una “buena relación” con Mogilevich. Acusó al mafioso ucraniano de vender armas a al-Qaeda, informó Business Insider. La primera afirmación se hace eco de otra hecha en 2009 por Leonid Derkach, exjefe del servicio de seguridad ucraniano, durante el arresto de Mogilevich en Rusia. Según un registro publicado de una conversación entre Derkach y el ex presidente ucraniano Leonid Kuchma, Derkach le dijo a Kuchma: “Mogilevich tiene buena relación con Putin. Él y Putin han estado en contacto desde que Putin todavía estaba en Leningrado”.

De hecho, un medio de noticias checo escribió que se cree que Mogilevich es el vínculo principal entre el Kremlin y las organizaciones criminales rusas.

2/One of the key people in question was Vadim Rabinovich, who, just a month before Trump's '96 Moscow trip, had attended a meeting in Tel Aviv, in which Semion #Mogilevich, the RU Mafia financial whiz, was ceded a huge part of lucrative Ukraine energy trade. pic.twitter.com/WY1Y2YYIj9

— Craig Unger (@craigunger) February 2, 2019