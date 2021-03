Semana Santa 2021: ¿Cuándo es Viernes Santo?

Esta Semana Santa, cuando el calendario marque el viernes 2 de abril, todos los creyentes cristianos se unen en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la pasión y muerte del señor Jesucristo.

En este día la iglesia católica como es tradición de muchos años no celebra la misa de eucaristía, ni la celebración de ningún sacramento, excepto el sacramento de la reconciliación y de unción de los enfermos. Por el contrario, todos los santuarios solo se disponen para que los fieles asistan a la contemplación de Jesús crucificado en la cruz.

Viernes Santo es este viernes 2 de abril de 2021

Sin embargo, dentro de las actividades que, si realiza la iglesia, está la celebración del Vía Crucis, el Sermón de las Siete Palabras del Señor Jesús en la Cruz, las procesiones con la imagen de Cristo y de su Madre Dolorosa, entre otros.

¿Qué pasó el Viernes Santo?

De hecho, los evangelios de la biblia narran que las autoridades religiosas de aquella época conspiraron en contra de Jesús de Nazaret ya que se proclamaba como “El hijo de Dios”, por ese motivo lo consideraban que generaba alboroto entre los pobladores.

El jueves lo aprehendieron y lo llevaron a casa de Caifás para ser juzgado junto con el Sanedrín. “¿Eres Tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? ¡Dínoslo!”. Conjurado por el nombre de Dios el “Hijo de David” apenas respondió: “Tú lo has dicho, lo soy”. Ante la evidencia solo había un camino: “¡Merece la muerte!”

Así fraguó Caifás el asesinato jurídico de Jesucristo.

Luego de pasar la noche aquí, al día siguiente, presentaron a Jesús ante Poncio Pilato, quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Él no consideraba que Jesús hubiera cometido ninguna clase de delito grave como para ponerle una condena. Pese a esto, Pilato cedió a crucificarlo luego de la presión de toda la multitud, que prefirió la libertad para “!Barrabas, un ladrón, que librar de la muerte al hijo de Dios! Poncio Pilatos después de condenar a la crucifixión se lavó las manos frente a todo el pueblo y se proclamó “inocente de la sangre de este justo”.

Dado el veredicto, Jesucristo fue desnudado, golpeado y herido al colocarle una corona de espinas en la cabeza. Luego le hicieron cargar su propia cruz hasta un monte a las afuera de Jerusalén con el nombre del Gólgota. Ahí fue clavado en la cruz junto a dos ladrones y con un cartel que llevaba escrito “Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos”. No satisfecho con esto, un soldado romano tomó su lanza y la usó para atravesar el costado de Jesús.

Según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús exclamó antes de morir “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.

¿Cómo celebran las parroquias este día?

En este día de luto y dolor por el salvador, los diáconos y sacerdotes se visten con ornamentos rojos, en recuerdo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Los obispos participan en esta celebración sin báculo y despojados de su anillo pastoral. Antes de iniciar la celebración, el templo se presenta con las luces apagadas, y de ser posible, a media luz. El Altar (y los laterales) se encuentran sin manteles ni adornos, mientras que, a un costado de éste, ha de disponerse un pedestal para colocar en él la santa cruz que será ofrecida a veneración.

El comienzo de esta celebración es en silencio. El sacerdote se postra frente al altar, con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús. El diácono, los ministros y los fieles se arrodillan en silencio unos instantes. El sacerdote, ya puesto de pie, se dirige a la sede donde reza una oración (oración al Santo Sepulcro).

El Vía Crucis

Jesucristo fue condenado a muerte el viernes por la mañana, de tal manera que estuvo crucificado hasta las tres de la tarde, hora en que murió. Para los católicos, el Viernes Santo debe ser un día de reflexión que nos permita acompañar espiritualmente a Jesucristo en su Pasión y Muerte. En este día las iglesias organizan el Vía crucis (Camino de la Cruz) para meditar, orar y acompañar a Jesús en su camino hacia el calvario.

Las siete palabras de Cristo

Es una devoción que se realiza generalmente dentro de la representación del Vía Crucis, aunque también se puede llevar a cabo al término de este en la parroquia. Esta práctica consiste en escuchar la reflexión que hace el sacerdote -o cualquier persona delegada por él- en torno de las últimas palabras pronunciadas por Cristo desde la Cruz. Se realiza entre las 12 y las tres de la tarde del Viernes Santo y está inspirada en los santos evangelios.

Las siete palabras de Cristo en la cruz son:

1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen (Luc 23, 24).

2. En verdad te digo: ‘Hoy estarás conmigo en el paraíso’ (Lc 23, 43).

3. Hijo, he ahí a tu Madre; Madre, he ahí a tu hijo (Jn 19,26).

4. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? (Mt 27,46).

5. Tengo sed (Jn 19,30).

6. Todo está consumado (Jn 19, 30).

7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23, 46).

En la tarde:

Se lleva a cabo entre las tres y las cinco de la tarde. No es una misa, aunque sí se da en ella la comunión. La celebración está compuesta de cinco partes principales:

1. Ingreso en silencio: El obispo o el sacerdote ingresa en silencio y se postra (se acuesta boca abajo) en el piso, en señal de duelo por la muerte de Cristo.

2. Celebración de la palabra: Se leen textos referentes a la pasión, especialmente una profecía de Isaías que menciona los sufrimientos que padecerá el Mesías. Se hace la lectura de la pasión según San Juan, la cual contiene mayores detalles, puesto que San Juan estuvo cerca de Cristo en esos momentos.

3. Oración por todo el mundo: En esta oración se pide por todas las necesidades del mundo, incluyendo a los judíos, a los no creyentes, a los no católicos y por los que se encuentran en alguna tribulación.

4. Adoración de la cruz: Después de las oraciones entra la cruz en procesión hasta el altar. La cruz se lleva cubierta por un lienzo y se va descubriendo poco a poco, con la intención de que el cristiano vuelva a descubrir el amor de Cristo demostrado en su pasión.

En ese momento los fieles se acercan a venerar la cruz. “Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, a adorarlo”. Tras esto, los fieles adoran la cruz con una genuflexión y un beso.

Durante la adoración de la cruz se hace una colecta especial que se envía a Jerusalén para ayudar a la conservación y recuperación de los lugares santos de Tierra Santa.

5. Comunión: Posteriormente se ponen mantel y candeleros con velas en el altar para colocar sobre él las Hostias Consagradas el día anterior. Se hace la oración del Padrenuestro y se da la comunión a los fieles. Finalmente se hacen dos oraciones, una después de la comunión y otra sobre el pueblo. No hay bendición y los fieles se retiran en silencio.

