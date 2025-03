El Seguro Social ya no aceptará cambios bancarios por teléfono: DOGE confirma el cambio

Los estadounidenses ya no podrán cambiar la información de su cuenta bancaria del Seguro Social por teléfono, una medida que, según la agencia, ayudará a eliminar el riesgo de fraude. DOGE, el departamento creado por Trump que dirige Elon Musk, anunció en X que a partir del 29 de marzo, ya nadie podrá realizar cambios bancarios por teléfono. “Aproximadamente el 40% de los fraudes relacionados con el depósito directo del Seguro Social se deben a llamadas a la SSA para cambiar la información bancaria del depósito directo”, dice el comunicado de SSA. “El protocolo actual de la SSA, que consiste simplemente en hacer preguntas de identificación por teléfono, ya no es suficiente para prevenir el fraude, declaró el 12 de marzo la Administración del Seguro Social (SSA).

Si alguien necesita cambiar la información de su cuenta bancaria en el registro de la SSA, tiene dos opciones:

Estos métodos son compatibles con la mayoría de los bancos principales.

El resto de los servicios telefónicos de la SSA se mantienen sin cambios.

This is inaccurate and misleading.@SocialSecurity is protecting our seniors by ensuring bank accounts aren’t changed with little to no authentication.

Approx. 40% of Social Security direct deposit fraud is associated with fraudsters calling SSA on the phone and changing the… https://t.co/ciQnPrK1ET

— Department of Government Efficiency (@DOGE) March 12, 2025