Segundo cheque de estímulo: ¿Podría la contienda por el Senado en Georgia cambiar las cosas?

Con dos contiendas por el Senado en Georgia llegando a su final, y que se espera que se conviertan en elecciones de segunda vuelta, los demócratas tienen la oportunidad de tomar el control del Senado y eso podría significar un segundo paquete de estímulo más grande.

Se espera que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, asuma el papel de negociador republicano primario después de que el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris asuman el cargo. Sin embargo, un senado políticamente dividido podría significar que el vicepresidente, en este caso Harris, actuaría como desempate y les daría a los demócratas una mayoría política en el Senado y un control total del Congreso.

Esto es lo que sabemos.

What you need to know about the Georgia Senate runoff elections https://t.co/vhDVCAUTCO pic.twitter.com/B0A8SBFBmj

— Rolling Stone (@RollingStone) November 9, 2020