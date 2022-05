Comisionado de Salud de NY revela que ya hay otra segunda pandemia tras el COVID

El COVID-19 se ha convertido en los últimos dos años en la principal preocupación en materia de salud pública en todo Estados Unidos y en el mundo entero, con millones de personas contagiadas y muertes que siguen aumentando cada día.

Y a pesar de que ciudades como Nueva York han logrado tratar de contener el auge del virus, con llamados a la vacunación y medidas de contención, lo que ha puesto a la Gran Manzana en un lugar muy distinto al que se vivió en la primavera del 2020 cuando había cientos de hospitalizaciones diarias y personas muriendo de COVID, una nueva preocupación ronda a las autoridades de salud.

Así lo reveló el Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dr. Ashwin Vasan, quien en una conferencia en el Bajo Manhattan, según reveló el propio Departamento de Salud, aseguró que hay otra pandemia gravísima ocurriendo en este momento, que requiere acciones inmediatas.

El funcionario de la Alcaldía de Eric Adams aseguró en su discurso que la salud mental de los neoyorquinos está en crisis, y la situación es tan grave que le da el calificativo de pandemia.

“Es, de hecho, una crisis. Incluso me he referido anteriormente a ella como una ‘segunda pandemia’, por su escala y naturaleza generalizada, especialmente en los lugares más afectados por el COVID-19, es tan grande y tan amenazante para el funcionamiento y el bienestar de nuestra ciudad, que nos requiere de todos

para abordarla”, dijo el Comisionado al referirse a los problemas de salud mental que embargan a la ciudad, que se empeoraron con la pandemia del COVID. Y son los niños y jóvenes, los que más la están sufriendo.

“Yo soy padre de tres niños en edad escolar, niños, que ve todos los días cómo la pandemia ha impactado en la salud mental de sus hijos y bienestar. Como alguien que ha buscado apoyo de salud mental para mi familia y para mí, se lo confuso y frustrante que puede ser el sistema (si es que puede llamarlo sistema)”, agregó Vasan.

“Los neoyorquinos están sufriendo. Ninguno de nosotros ha salido de los últimos dos años emocionalmente ileso. Hay duelos, pérdidas, traumas, aislamiento, miedo, racismo, desconfianza, inseguridad económica, violencia y luchas políticas, que han dado lugar a fuertes declives en la salud mental. Y, como el propio COVID19, los efectos no se han sentido por igual”, dijo el funcionario.

Y sobre esa segunda pandemia, el Comisionado de Salud de Nueva York fue honesto en advertir que la salud mental cada vez está peor, y un indicador son los suicidios, que aumentaron 30% en la última década.

“La realidad es que la crisis de salud mental no es nueva, simplemente ha empeorado. Por más de 20 años hemos visto un aumento dramático en las ‘muertes por desesperación’, por suicidio, sobredosis y efectos del alcoholismo, en toda la ciudad”.

Vasan mencionó un dato muy preocupante en su intervención, y advirtió que en la ciudad de Nueva York, actualmente se estima que hay más de 250,000 enfermos mentales serios, a quienes pidió ayudar.

“Ellos también son nuestros hermanos, hermanas, padres, amigos y vecinos. Todos merecen ser vistos, vivir y ser tratados con dignidad y ser acogidos como miembros plenos de la comunidad”, comentó, advirtiendo que el 40% de ellos no tienen acceso a atención médica.

“Muchos de estos neoyorquinos están aislados en sus casas, o más trágicamente, viviendo en nuestras calles y subterráneos, en nuestros refugios, y entrando y saliendo en bicicleta de los hospitales y de cárceles”, concluyó Vasan.

Aquí puedes leer el discurso completo del Comisionado de Salud de NYC.