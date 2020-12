Secuestran en Haití a reconocido pastor adventista y su hija. ¿Cómo sucedió?

Elie Henry es el líder adventista de los Estados Unidos que fue secuestrado en Haití junto con su hija, Irma Henry, el 24 de diciembre de 2020, dice su familia. Según un comunicado de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con sede en Miami, Henry, un “líder espiritual regional”, y su hija fueron secuestrados por desconocidos la noche del 24 de diciembre.

“La familia Henry ha estado en contacto regular con el pastor Elie y entiende que tanto él como su hija están tan bien como se puede esperar considerando las circunstancias. La familia y otros están trabajando diligentemente para obtener un regreso seguro”, dijo la declaración de los funcionarios adventistas del séptimo día. “La familia Henry y la Iglesia pide que no especulen en las redes sociales, sino que concentre su energía en mantener al pastor Henry y su hija Irma en sus oraciones durante este momento difícil”.

Elie Henry, de 76 años, vive en Miami, Florida, con su esposa, Ketlie Henry. Tiene tres hijas, incluida Irma, de 25 años, que nació en Miami y ha estado viviendo y trabajando en Haití. Sus padres la estaban visitando, según su familia.

See link below re Dr. Elie Henry (President of the Inter-American Division) and his daughter, Irma.https://t.co/VQOE6nLR7A

