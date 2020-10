Kayleigh McEnany, Secretaria de Prensa de Trump, da positivo a prueba de COVID-19

Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha dado positivo con COVID-19, confirmó en Twitter.

Dijo que le habían hecho la prueba todos los días desde el jueves, el día en que la ayudante principal de Trump, Hope Hicks, dio positivo. El lunes 5 de octubre, McEnany dio positivo por el coronavirus, dijo. Añadió que no está experimentando ningún síntoma.

El presidente Donald Trump está en el hospital Walter Reed donde está siendo tratado por el coronavirus. McEnany se une a una lista creciente de empleados de la Casa Blanca y otros que trabajan estrechamente con el presidente que también han contratado el COVID-19, junto con otras figuras políticas importantes.

Esto es lo que necesitas saber:

A growing number of Trump aides and allies (📷 including Former New Jersey Gov. Chris Christie and WH press secretary Kayleigh McEnany) are reporting positive #Covid19 results.

The numerous cases are raising concerns about the scope of a possible outbreak https://t.co/54BtIk7VUX pic.twitter.com/OBuTcZFAoz

— POLITICO (@politico) October 5, 2020