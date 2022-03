Sean Ono Lennon: ¿qué fue del hijo de John Lennon?

Sean Ono Lennon era sólo un niño cuando su padre, John Lennon, fue asesinado a tiros frente al apartamento de la familia en Manhattan. Sean Lennon es el hijo de Yoko Ono. John Lennon tuvo dos hijos, Sean y Julian.

Sean Lennon habló con ABC 20/20 en el episodio “John Lennon: His Life, Legacy, Last Days”, que se transmitió en octubre de 2020.

Sean Lennon es músico y lanzó su primer álbum en 1998

Lennon hizo su debut en la música en el álbum Season of Glass de Yoko Ono en 1981. También actuó en It’s Alright en el álbum tributo de su madre, Every Man Has a Woman (1984). Cuatro años después de eso, apareció en el video Moonwalker de Michael Jackson, según Biography.

Más tarde contribuyó con la letra del álbum de Lenny Kravitz de 1991, Mama Said, y formó parte de la banda del álbum de Ono de 1996, Rising. Su álbum debut en solitario, Into the Sun, fue lanzado en 1998.

Ha seguido lanzando discos durante la pandemia de coronavirus.

Lennon ha estado en una relación desde 2006 con la modelo y cantante Charlotte Kemp Muhl, según Cheat Sheet. Se conocieron en Coachella en 2004.

Hace poco cantaron juntos en un álbum de versiones de Marc Bolan/T Rex con Nick Cave y Joan Jett.

Sean Lennon nació cuando su padre tenía 35 años y hace apariciones públicas todos los años para iluminar el Empire State Building





Sean Lennon y su padre comparten cumpleaños. El Lennon más joven nació el 9 de octubre de 1975, en el cumpleaños número 35 de su padre. Tenía cinco años cuando John Lennon fue asesinado.

Cada año, Sean Lennon hace una aparición pública en el Empire State Building, que se enciende en honor a John Lennon todos los años por su cumpleaños.

“Mi papá se mudó a Nueva York en 1971. Siempre decía que Nueva York es la mejor ciudad del mundo y estoy muy agradecido de que me haya criado aquí”, dijo en la entrevista.

Dijo que esperaba que la celebración de la vida de su padre ayudara a difundir su mensaje de “paz”, “amor” y “verdad”.