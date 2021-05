Sean Conaboy intervino en el ataque ocurrido en metro de New York [VIDEO]

Sean Conaboy, un fotógrafo independiente de la cadena CBC, salvó a una mujer en un escalofriante ataque ocurrido en el metro de Nueva York. Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que es demasiado gráfico.

El video muestra al sospechoso caminando casualmente detrás de una mujer, mientras sostiene un cuchillo. Luego comenzó a apuñalarla al azar. Fue entonces cuando intervino Conaboy.

Según ABC 7, que obtuvo el video, la víctima es una mujer de 54 años de edad, de Brooklyn, Nueva York, que fue acuchillada dentro de la estación 14th Street-Union Square alrededor de las 10:00 p.m. el miércoles 19 de mayo de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Conaboy dijo: “Salté sobre él”. Acabo de abordarlo”





Play



Exclusive: Man intervenes as woman slashed on subway platform A woman was slashed by a stranger while standing on a subway platform in the heart of Manhattan and fortunately a good Samaritan jumped into action to help. The 54-year-old Brooklyn woman was slashed while on a platform inside the 14th Street-Union Square station just after 10 p.m. Wednesday. Sean Conaboy said he was waiting… 2021-05-20T22:30:09Z

“Escuché a una mujer gritar, y eso fue suficiente para mí”, dijo Conaboy. “Simplemente salté sobre él, simplemente lo tacleé, salté sobre su espalda. Y eso nos llevó a la superficie de la plataforma. Estoy tratando desesperadamente de mantenerlo en el suelo, boca abajo, porque sé que si se levanta, o si puede volverse contra mí, y tiene ese cuchillo ahora, soy una víctima potencial”, dijo Conaboy a ABC 7.

Otras personas también se unieron para ayudar.

El canal de televisión nombró al presunto atacante como Joshua Nazario, de 22 años de edad.

Conaboy es un fotógrafo independiente para CBC News, un medio de noticias canadiense, según CBC.

“Estoy feliz de estar vivo, y soy aún más afortunado de haber podido ayudar a alguien que estaba en una angustia severa y podría haber perdido la vida como resultado de un acto de violencia al azar”, dijo Conaboy, según CBC.

La víctima le dijo a la televisión que “no se lo desearía a nadie”





Play



CBC camera operator saves woman from knife attack on New York subway When an attacker with a knife suddenly pounced on a woman on a New York subway platform, a good Samaritan dashed onto the scene. He just happens to be a camera operator who works the CBC, and he opens up about a brave, split-second decision. Watch The National live on YouTube Sunday-Friday at 9 p.m.… 2021-05-22T02:22:02Z

The Daily News identificó a la víctima como Kelli Daley. Sin embargo, habló con la filial local de CBS y le dio crédito a Conaboy por haberle salvado la vida.

“Estaba parada allí y, de repente, sentí que un brazo se extendía detrás de mí, casi como si alguien que me conocía me estuviera abrazando”, dijo. “Sentí el impacto de algo y grité varias veces y luego alguien lo derribó”.

Ella agregó: “No se lo desearía a nadie”.

Los ataques han aumentado en las estaciones de metro, informó CBS, y agregó que ha habido 187 agresiones graves en tránsito en lo que va del año, frente a 142 en el mismo momento el año pasado. Hubo otro apuñalamiento aleatorio en una estación de metro de Nueva York el 20 de mayo de 2021.

“La ciudad tiene que actuar en conjunto. Esto no puede continuar”, dijo Conaboy a la estación de televisión.

Según el Daily News, el familiar del sospechoso dijo que Nazario tenía problemas de salud mental y estaba tomando drogas para la esquizofrenia, pero que “se le había acabado la medicación”.

“Comenzó a actuar de manera extraña hace unas dos semanas”, dijo la tía al sitio de noticias. “Se le acabó la medicación. Fue entonces cuando descubrí que era esquizofrénico”.

Ella describió otro incidente perturbador a Daily News. “Su mamá vive en Canadá”, dijo. “Condujo hasta la frontera y dejó su auto. Caminó por el bosque y cruzó la frontera hace unos cinco meses. Lo encontraron en un hospital de Buffalo”.

Nazario fue arrestado y acusado de múltiples delitos después del ataque con arma blanca.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Cameron Perrelli falleció tras caer al vacío desde una azotea en New York