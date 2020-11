Se suicida a los 53 años actor famoso de Bollywood. ¿Quién es?

Asif Basra, un actor indio que apareció en numerosas películas de Bollywood, fue encontrado muerto el jueves 12 de noviembre. Tenía 53 años. Medios de noticias indios informaron que el actor fue encontrado en una casa alquilada para huéspedes en Dharamsala, en el norte de India. The Tribune India informó que la policía está investigando la muerte de Basra como un suicidio después de que su novia se pusiera en contacto con las autoridades al encontrar su cuerpo.

Basra, quien nació en Amravati, en el oeste de la India, era conocido más allá del mundo de Bollywood después de aparecer en algunas películas en inglés, y sobre todo gracias a uno de los personajes principales que encarnó en la película estadounidense Outsourced de 2006, informó Deadline. Recientemente, en 2020, apareció en dos series web: Paatal Lok y Hostages.

Basra participó en varios proyectos después de su debut en 2002 y también apareció en producciones teatrales

Basra hizo su debut en 2002 en Quicksand, una producción indio-estadounidense, y apareció posteriormente en las exitosas películas indias Black Friday en 2004 y Parzania en 2005, según su perfil de IMDB. El actor también fue elegido para un papel en One Night With the King de 2006, dirigida por Michael O. Sajbel y protagonizada por Omar Sharif, John Noble, Peter O’Toole y otros actores.

Basra también apareció en la popular película de Bollywood de 2010 Once Upon a Time in Mumbai, así como en Kai Po Che en 2013 y Jab We Met en 2007. Basra también aparecerá en Black Bud, una película de Amol Kale que terminó de grabarse hace poco y está en postproducción ahora, detalla su perfil de IMDB.

Por otro lado, Basra apareció en producciones teatrales y es especialmente conocido por sus aclamadas actuaciones en “Mahatma v / s Gandhi”, producido por Feroz Abbas Khan. En esa obra, Basra actuó el papel de cinco personajes diferentes y la producción pasó a ser una de las obras de teatro más exitosas de la India, según India.com. El director de la segunda temporada de Hostages, Sachin Krishn, dijo a Indian Express:

Estoy aturdido por la noticia. No conozco todos los hechos. Era una persona tan jovial en los sets. De hecho, solíamos envidiar su vida porque se quedaba en las colinas y venía a Mumbai solo para grabar. No solo era un buen actor sino, lo que es más importante, era una persona hermosa. Lo siento como si fuera una pérdida personal.

Muchos lloraron la muerte del actor en las redes sociales y expresaron conmoción

Muchos usaron Twitter para compartir sus pensamientos sobre la muerte de Basra y publicar homenajes al fallecido actor. El actor Anupam Kher escribió: “Profundamente entristecido y conmocionado por la muerte de #AsifBasra. He actuado con él en un par de películas pero hemos coincidido en más ocasiones. Era un actor maravilloso y una persona muy agradable. Mi más profundo pésame a su familia y amigos”.

La actriz Swara Bhasker compartió: “Esto es desgarrador y me llega a lo más profundo saber que más de un artista está sufriendo hasta el punto de elegir la muerte sobre la vida. Sin palabras y entumecida por la conmoción. RIP #AsifBasra Esto se está convirtiendo en una tragedia familiar y aterradora”.

Bollywood actor Asif Basra @asiftheactor was found hanging at his residence in Kangra district of Himachal Pradesh. @ndtv pic.twitter.com/NlLyyhV2H1 — Mohammad Ghazali (@ghazalimohammad) November 12, 2020

El músico indio Tony Kakkar publicó: “Es muy triste escuchar sobre la muerte prematura del gran actor #AsifBasra. Sin duda, es una gran pérdida”. La actriz Priyanka Chopra escribió: “RIP Asif Basra… Terrible pérdida de un artista talentoso y versátil. Mi más profundo pésame a la familia”.

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sin cargo al 1-800-273-TALK (8255) está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puedes hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando el mensaje de texto “HOME” al 741741 para comunicarte con la Línea de mensajes de crisis. Otra opción es NAMI (National Alliance on Mental Illness), a la que puede comunicarte llamando al 1-800-950-6264 o enviando el mensaje de texto “NAMI” al 741741.